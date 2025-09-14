Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Η Βρετανία είναι σε δίλημμα και το BBC θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει το κάλεσμα μη συμμετοχής στη Eurovision 2026 στην Αυστρία αν το Ισραήλ είναι ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες χώρες.

Η Ιρλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τη Eurovision του 2026 αν συμμετάσχει το Ισραήλ, ενώ η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Φινλανδία εξετάζουν το ενδεχόμενο.

Το κύμα μποϊκοτάζ κερδίζει έδαφος, ενώ ο Σκωτσέζος υπουργός Πολιτισμού ζητά από το BBC να ακολουθήσει το παράδειγμα.

Επιπλέον ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς στην ιστορία του διαγωνισμού, ο Φιλ Κούλτερ, καλεί τη Βρετανία να αποχωρήσει από τη Eurovision αν το Ισραήλ επιτραπεί να συμμετάσχει με την EBU να βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.

Αν και ο διαγωνισμός της Eurovision του 2026 είναι ακόμα μακριά, η διαμάχη για την πιθανή συμμετοχή του Ισραήλ είναι σθεναρή.

Το μποϊκοτάζ στηρίζει ανοιχτά ο επιδραστικός δημιουργός Κούλτερ, ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδοποιούς στην ιστορία της Eurovision. Ο ίδιος έχει γράψει ή συνυπογράψει αρκετά τραγούδια για τον διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων και το νικητήριο του Ηνωμένου Βασιλείου το 1967, Puppet on a String.

Ο Κούλτερ δήλωσε ότι είναι «100% υπέρ της απόφασης της RTÉ» (της ιρλανδικής κρατικής τηλεόρασης) να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό, αν συμμετάσχει το Ισραήλ, καθώς «ο κόσμος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία είναι αηδιασμένος με όσα συμβαίνουν στη Γάζα».

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει ένα «διπλό μέτρο», καθώς το 2022 η Ρωσία αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού του τραγικού γεγονότος και όσων συμβαίνουν στη Γάζα;», ρώτησε χαρακτηριστικά.

Μουσικό μέτωπο

Την ίδια θέση υποστηρίζει και το Bambie Thug που εκπροσώπησε την Ιρλανδία το 2024.

Το Bambie Thug, μετά τον τελικό του διαγωνισμού, κατηγόρησε την ισραηλινή κρατική τηλεόραση Kan για υποκίνηση βίας εναντίον του. Ήταν μία από τις συμμετοχές που κατηγόρησαν την ομάδα του Ισραήλ για εκφοβισμό μαζί με την Ιταλία και την Ολλανδία.

Η Kan απάντησε ότι η ισραηλινή αποστολή αντιμετώπισε «πρωτοφανές μίσος» από άλλες χώρες.

Οι πολιτικές εντάσεις γύρω από τον διαγωνισμό δεν αφήνουν αδιάφορους και τους πολιτικούς.

Ο υπουργός Συντάγματος, Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτισμού της Σκωτίας, Άνγκους Ρόμπερτσον, προέτρεψε το BBC να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων χωρών με ανάρτηση του στο X.

The BBC should join the growing number of broadcasters to boycott Eurovision if Israel is involved. The UK should not take part in Eurovision Song Contest as genocide continues in Gaza. https://t.co/GCn7XiPfIY — Angus Robertson (@AngusRobertson) September 13, 2025

O πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας, Χάμζα Γιούσαφ, υποστήριξε επίσης το κάλεσμα αναπαράγοντας την ανάρτηση του Ρόμπερτσον.

«Είναι καιρός να επιβάλουμε ένα πολιτιστικό και αθλητικό μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – ένα έθνος που διαπράττει ενεργά γενοκτονία», δήλωσε.

Από την άλλη πλευρά, η Νίκι Στίβενς, από το συγκρότημα Brotherhood of Man που κέρδισε τον διαγωνισμό το 1976, δήλωσε ότι θα ήταν «κρίμα» να μπουν τα πολιτικά ζητήματα στη Eurovision. «Ας είμαστε όλοι μαζί για μια νύχτα και ας επικεντρωθούμε στη μουσική», είπε.

Ο Ντάνιελ Έπσταϊν-Ο’Ντάουντ, από την οργάνωση Ireland-Israel Alliance, χαρακτήρισε την κίνηση της RTÉ ως μια προσπάθεια να «δημιουργηθεί ένα ακόμα μέτωπο όπου οι Ισραηλινοί, και κυρίως οι Εβραίοι, δεν είναι ευπρόσδεκτοι».

Ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του διαγωνισμού, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) «κατανοεί τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις γύρω από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Τόνισε ότι κάθε μέλος έχει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και πως «θα σεβαστούμε κάθε απόφαση».

Με τον διαγωνισμό του 2026 να έχει οριστεί στη Βιέννη, οι εξελίξεις είναι ακόμα σε εξέλιξη, καθώς όλα εξαρτώνται από την τελική απόφαση της EBU. Η κόντρα για την συμμετοχή του Ισραήλ και οι κατηγορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο πλευρών αποτελούν μια ακόμα παράμετρο στη μακροχρόνια ιστορία της Eurovision.