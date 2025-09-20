Γερμανία: Το Βερολίνο επικρίνει τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της παρουσίας του Ισραήλ
Η Γερμανία συνεχίζει να στηρίζει το Ισραήλ παρά την κλιμάκωση της εκστρατείας του στη Γάζα
Ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού επέκρινε σήμερα τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών χωρών για μποϊκοτάζ του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, εφόσον συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ.
Το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ
«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλεισθεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σ’ αυτή τη θεμελιώδη ιδέα και πως μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Βόλφραμ Βάιμερ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας, της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός και η οποία είχε ήδη εκφράσει, την Πέμπτη, τη λύπη της για τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.
Ποιες χώρες δεν θα πάρουν μέρος στην Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ
Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν αντιπρόσωπο στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, εφόσον επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει σ’ αυτόν.
Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ. Έχουν περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο για να αποφασίσουν.
«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση – η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο συντηρητικός υπουργός.
«Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού», συνέχισε.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην πραγματικότητα, η Eurovision γίνεται συχνά θέατρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ρωσία αποκλείσθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Η Λευκορωσία είχε αποκλεισθεί ένα χρόνο νωρίτερα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.
