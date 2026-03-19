Έξι χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν στην ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ
Οι έξι χώρες θα εργαστούν για την παροχή υποστήριξης στα κράτη που πλήττονται περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Το Ιράν πρέπει να «σταματήσει αμέσως» να απειλεί και να επιτίθεται σε άοπλα εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, τόνισαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία σε κοινή ανακοίνωσή τους την Τετάρτη.
Οι παραπάνω χώρες καταδίκασαν «με τον πιο έντονο τρόπο» τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων στον Περσικό Κόλπο και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έξι χώρες θα εργαστούν για την παροχή υποστήριξης στα κράτη που πλήττονται περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών και θα λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με χώρες παραγωγούς πετρελαίου για την αύξηση της παραγωγής.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
#BREAKING | 🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪 🇮🇹 🇳🇱 🇯🇵 — UK, France, Germany, Italy, Netherlands, and Japan have issued a joint statement declaring they are «ready to contribute» to efforts ensuring safe passage through the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/EZIwia2ezo
— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) March 19, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις