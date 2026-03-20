newspaper
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 18:21

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Spotlight

Στις ΗΠΑ, όταν τα πράγματα σε μια στρατιωτική επιχείρηση δεν πηγαίνουν τόσο καλά, υπάρχει μια φράση που συμπυκνώνει την αμερικανική στρατηγική: «Αν υπάρχει πρόβλημα, στείλτε τους πεζοναύτες». Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δεν φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του, παρά τα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, όλο και περισσότερο φωνές στην αμερικανική κυβέρνηση μιλούν για τους πεζοναύτες. Και πλέον, το πιστεύουν και οι Αμερικανοί…

Οι Αμερικανοί πεζοναύτες είναι αυτή η ομάδα που καλείται να δράση όταν απαιτείται άμεση και δυναμική δράση, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσχέρειες που δεν επιλύονται με άλλα μέσα.

Το Ιράν έχει όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα για να υπερασπιστεί αυτήν την πλευρά του Ορμούζ

Στην ανάλυσή του για την κατάσταση στον πόλεμο στο Ιράν, και κατά συνέπεια για τις επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο ειδικός απεσταλμένος της ισπανικής εφημερίδας El Mundo στο Ντουμπάι, Αλμπέρτο Ρόχας, προειδοποιεί. Και λέει ότι η ηγεσία του Ιράν έχει στήσει παγίδα στους επιτιθέμενους. Και αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία –δεν διαφαίνεται αυτή η προοπτική- η στρατιωτική επέμβαση γίνεται όλο και πιο πιθανή.

REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo

Οι τρεις επιλογές των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ρόχας, έχουν τρεις επιλογές για να επιβάλουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η πρώτη είναι πολεμικά πλοία να συνοδεύουν τα δεξαμενόπλοια. Αλλά, αν έστω και ένα drone πλήξει κάποιο από τα τάνκερ, η αποτυχία της επιχείρησης είναι βέβαιη. Ο φόβος για περαιτέρω επιθέσεις θα σταματήσει κάθε προσπάθεια.

Η δεύτερη είναι να καταλάβουν οι ΗΠΑ τα Στενά με αλεξιπτωτιστές. Σύμφωνα με τον Ρόχας, ο αμερικανικός στρατός έχει αναστείλει τα προγράμματα εκπαίδευσης της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχία (αλεξιπτωτιστές), πράγμα που υποδεικνύει πιθανή ανάπτυξή της. Είναι το ίδιο σώμα που έπεσε στη Νορμανδία πριν από την ιστορική απόβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατά την εισβολή στη Διώρυγα του Σουέζ, το 1956. Έκτοτε, λόγω του υψηλού κινδύνου για μια επιχείρηση αυτού του είδους, δεν έχει χρησιμοποιηθεί.  υποδεικνύοντας την επικείμενη ανάπτυξή της.

Τρίτη επιλογή: Απόβαση στη Νότια Ακτή και τα νησιά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Αλμπέρτο Ρόχας, η μόνη πραγματική επιλογή που έχουν οι ΗΠΑ, αν θέλουν να ελέγξουν τα Στενά του Ορμούζ, είναι η απόβαση στη νότια ακτή και τα νησιά. Αλλά, όπως προειδοποιούν οι στρατηγικοί αναλυτές, οι κίνδυνοι είναι πραγματικά μεγάλοι.

Κυρίως γιατί το Ιράν έχει όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα για να υπερασπιστεί αυτήν την πλευρά του Ορμούζ. Και υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγμα που υποστηρίζει αυτή την υπερίσχυση για τις δυνάμεις του Ιράν: η μάχη της Καλλίπολης.

Οι Δυτικοί σύμμαχοι, κατά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα διάδρομο προς τη Ρωσία καταλαμβάνοντας τα Δαρδανέλια. Η περιοχή ελεγχόταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η επιχείρηση, που είχε υποστηριχθεί με ζέση από τον τότε Πρώτο Λόρδο του βρετανικού πολεμικού ναυτικού, Ουίνστον Τσόρτσιλ, ξεκίνησε με μια αποτυχημένη ναυτική επίθεση. Και κατέληξε σε μια αιματηρή απόβαση στη χερσόνησο της Καλλίπολης, όπου πνίγηκαν σε λουτρό αίματος Βρετανοί, Γάλλοι και Αυστραλοί στρατιώτες.

Σε αυτό συνέβαλε η καλά οργανωμένη οθωμανική άμυνα και η γεωγραφική δομή της Καλλίπολης. Οι Δυτικοί σύμμαχοι απομάκρυναν τα στρατεύματά τους έως τις αρχές του 1916. Και έκτοτε, η μάχη της Καλλίπολης είναι το παράδειγμα λάθος στρατηγικής και υποτίμησης του εχθρού.

Καλλίπολη και Στενά του Ορμούζ

Αν και μακριά, οι δύο περιοχές, η Καλλίπολη και τα Στενά του Ορμούζ, έχουν κοινά σημεία.

Στην Καλλίπολη, τα συμμαχικά στρατεύματα έπρεπε να αποβιβαστούν σε στενές ακτές, περιτριγυρισμένες από υψώματα από τα οποία οι αμυνόμενοι μπορούσαν εύκολα να τους βομβαρδίσουν.

Οι νότιες ακτές του Ιράν είναι παρόμοιες: άγριες εκτάσεις, απότομες ορεινές περιοχές πολύ κοντά στη θάλασσα και περιορισμένη πρόσβαση. Όποιος αποβιβάζεται εκεί είναι εκτεθειμένος από παντού και χωρίς περιθώριο ελιγμών και με επισφαλή εφοδιασμό. Αυτά είναι γεωγραφικά πλεονεκτήματα για το Ιράν.

Όπως οι Οθωμανοί γνώριζαν το έδαφος στην Καλλίπολη και το είχαν οχυρώσει, έτσι και το Ιράν προετοιμάζει αυτήν την παράκτια λωρίδα του Κόλπου εδώ και δεκαετίες. Έχει δημιουργήσει αμυντικές θέσεις, έχει τοποθετήσει πυραύλους, νάρκες και μέσα επιτήρησης.

Η Καλλίπολη κατέληξε σε μια μακρά, δαπανηρή εκστρατεία χωρίς να επιτευχθούν σαφείς στόχοι. Οι αναλυτές φοβούνται κάτι παρόμοιο: ακόμη και αν η αρχική απόβαση ήταν επιτυχής, η διατήρηση και η επέκταση ενός προγεφυρώματος εναντίον ενός καλά προετοιμασμένου εχθρού θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο φθοράς χωρίς γρήγορη λύση.

Και… Ίβο Τζίμα

Μια άλλη επιλογή είναι να καταληφθεί το νησί Κεσμ, ένα φυσικό φρούριο γεμάτο σπηλιές αλατιού, λέει ο Ρόχας. Η πλησιέστερη στρατιωτική αναφορά είναι η Ίβο Τζίμα, το νησί γεμάτο σπηλιές και σήραγγες που οι Ιάπωνες με αγριότητα.

Καταστρέφοντας άμυνες

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να κατεδαφίζουν τις παράκτιες άμυνες στο νότιο Ιράν. Κατέστρεψε θέσεις πυροβόλων, εκτοξευτές και καταφύγια εν αναμονή μιας πιθανής επιχείρησης απόβασης στην περιοχή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι συνήθως το προκαταρκτικό βήμα για την αξιολόγηση της κατάστασης ενός πιθανού πεδίου απόβασης ή μάχης.

Σε αυτό συμφωνούν ειδικοί που μίλησαν στον Ρόχας.

Σύμφωνα με τον Άντονι Χ. Κόρντσμαν, αναλυτή στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, «οποιαδήποτε προσπάθεια προβολής δυνάμεων σε μεγάλη κλίμακα στον Κόλπο εναντίον μιας προετοιμασμένης ιρανικής άμυνας θα αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους κλιμάκωσης και φθοράς σε έναν περιορισμένο χώρο μάχης».

Ο Μάικλ Νάιτς, αναλυτής στο Ινστιτούτο Μελέτης της Εγγύς Ανατολής της Ουάσιγκτον, πιστεύει ότι «η γεωγραφία του Κόλπου ευνοεί την αμυντική στρατηγική του Ιράν, ειδικά κατά μήκος των ακτών του, όπου μπορεί να συγκεντρώσει πυρά εναντίον ναυτικών και αμφίβιων δυνάμεων».

Επίσης, ο ναυτικός εμπειρογνώμονας Μπράιαν Κλάρκ δηλώνει ότι «στα Στενά του Ορμούζ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιχειρούσαν εντός της ιρανικής ζώνης πυρός, όπου ακόμη και μικρά, διασκορπισμένα συστήματα μπορούν να επιβάλουν σημαντικό κόστος».

Από το 1980…

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ένα σχέδιο για την κατάληψη των Στενών του Ορμούζ τη δεκαετία του 1980. Οι διοικητές της Δύναμης Εγγύς Ανατολής έκαναν τους υπολογισμούς τους πριν από 40 χρόνια και εκτίμησαν ότι θα ήταν απαραίτητοι 6.000 πεζοναύτες διασκορπισμένοι σε πολλά νησιά. Το σχέδιο ήταν να καταληφθούν πρώτα το Λάρακ, το Ορμούζ και το Κεσέμ. Στη συνέχεια, μικρές αποβατικές ομάδες θα καταλάμβαναν τις υπόλοιπες νησίδες. Σήμερα, με την τρέχουσα τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αυτό το σχέδιο θα ήταν αυτοκτονικό, καταλήγει ο Αλμπέρτο Ρόχας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Κόσμος
Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Γερμανία 20.03.26

Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Σύνταξη
Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Στη Μεσόγειο 20.03.26

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Κόσμος 20.03.26

Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν - Τι θέλει να πετύχει;

Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

Σύνταξη
«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Αλυσίδα εξόντωσης 20.03.26

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Την Κυριακή 20.03.26

Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Σύνταξη
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Σύνταξη
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
Ελλάδα 20.03.26

UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού

Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 20.03.26

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Σύνταξη
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 20.03.26

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Σύνταξη
Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο