Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι», ανέφερε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της ολομέλειας του Μαρτίου.

Oπως είπε η κ. Μέτσολα «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας. Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης. Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη και, όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητά μας, θα βλέπουμε – όπως βλέπουμε και τώρα – την Ευρώπη να ενεργεί ως ένα».

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να επιδείξει στρατιωτική ισχύ με δυναμισμό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να προβάλει στρατιωτική ισχύ με περισσότερο δυναμισμό, αφού δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται κατά των απειλών σε μία διεθνή τάξη που διέπεται από κανόνες και οφείλει να ορίσει αν οι θεσμοί και τα συστήματά της αποτελούν συμβολή ή εμπόδιο στην αξιοπιστία της, δήλωσε η πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

«Πάντα θα υπερασπιζόμαστε και θα στηρίζουμε το εκ κανόνων διεπόμενο σύστημα για του οποίου την οικοδόμηση συμβάλαμε μαζί με τους συμμάχους μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε σε αυτό ως μοναδικό τρόπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας ή να θεωρούμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύσουν από τις σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την συνάντηση με τους πρεσβευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως να σκεφτούμε αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων – όλα σχεδιασμένα με βάση ένα μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας – έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών γύρω μας. Αν το σύστημα που χτίζουμε – με όλες τις καλοπροαίρετες επιδιώξεις για συναίνεση και συμβιβασμό – είναι περισσότερο βοήθεια παρά εμπόδιο για την αξιοπρέπειά μας ως γεωπολιτικού παίκτη», πρόσθεσε.