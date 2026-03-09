Ξεκινά τις επόμενες ημέρες το ταξίδι του HMS Dragon προς την Κύπρο – Και τρίτο ελικόπτερο Wildcat στην περιοχή

Το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon αναμένεται να αποπλεύσει «μέσα στις επόμενες δύο ημέρες» με προορισμό τη βρετανική βάση στην Κύπρο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι.

Σε δήλωσή του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Χίλι παρουσίασε τις τρεις βασικές αρχές που καθοδηγούν τη βρετανική στάση στην τρέχουσα σύγκρουση: αμυντική δράση «για την ενίσχυση της συλλογικής μας άμυνας», συντονισμό με συμμάχους και «νομική βάση για τις αποφάσεις μας».

Όπως τόνισε: «Πρέπει να διαθέτουμε νομική βάση για τις αποφάσεις μας, που επιτρέπει στους υπουργούς να λαμβάνουν ορθές επιλογές. Επιτρέπει επίσης στις ένοπλες δυνάμεις μας να επιχειρούν με τη μέγιστη δυνατή αυτοπεποίθηση. Η δράση του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζεται σε αυτές τις αρχές, για να προστατεύσουμε τους Βρετανούς πολίτες, τις βρετανικές βάσεις και τους συμμάχους μας».

Τις επόμενες μέρες ξεκινάει το αντιτορπιλικό προς τη Μεσόγειο

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι «το HMS Dragon θα αποπλεύσει μέσα στις επόμενες ημέρες», ευχαριστώντας προσωπικά όσους εργάζονται «ακούραστα, έως και 22 ώρες την ημέρα», ώστε το πλοίο να είναι έτοιμο.

Το βρετανικό αντιτορπιλικό θα ενταχθεί σε αμερικανικά πλοία αεράμυνας για να προσφέρει πρόσθετη προστασία στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Χίλι κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι «εξαπολύει επικίνδυνα, αδιάκριτα και απερίσκεπτα πλήγματα», προσθέτοντας ότι το Λονδίνο καταδικάζει πλήρως τις επιθέσεις. «Θέτουν σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων Βρετανών υπηκόων και μελών των ενόπλων δυνάμεών μας», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το HMS Dragon προετοιμαζόταν και φορτωνόταν με πυρομαχικά στο Πόρτσμουθ, μετά από επίθεση drone που έπληξε τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι την περασμένη Δευτέρα.

Στην ενημέρωσή του προς το κοινοβούλιο, ο Χίλι ανέφερε ακόμη ότι η Βρετανία πραγματοποιεί πλέον «αμυντικές αεροπορικές εξόδους» προς υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μαχητικά Typhoon κατέρριψαν δύο drones: το ένα πάνω από την Ιορδανία και το δεύτερο που κατευθυνόταν προς το Μπαχρέιν.

Και τρίτο Wildcat στην Κύπρο

Παράλληλα, ένα τρίτο ελικόπτερο Wildcat έφτασε στην Κύπρο, ενώ έχουν αναπτυχθεί επιπλέον ειδικοί επιχειρήσεων της RAF σε περισσότερες από πέντε χώρες της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν στον συντονισμό στρατιωτικού και πολιτικού εναέριου χώρου.

Secretary of State for Defence John Healey provides an update on the Government’s operations in Iran and attempts to ensure the safety of British citizens’ lives. 📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604

🇬🇧 Become a Friend of GB News: https://t.co/mNsRsGC8ef pic.twitter.com/IW9vXtheWI — GB News (@GBNEWS) March 9, 2026

Τα συντρίμμια του drone που έπληξε το Ακρωτήρι αναλύονται από ειδικούς στο Defence Science and Technology Laboratory (DSTL), ώστε να διαπιστωθεί αν περιλαμβάνουν ξένο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Χίλι ανέφερε ακόμη ότι Βρετανοί πιλότοι έχουν ήδη συμπληρώσει περισσότερες από 230 ώρες πτήσης. Οκτώ μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής μοίρας Βρετανίας–Κατάρ, η οποία επιχειρεί για την υποστήριξη συμμάχων στην περιοχή. Παράλληλα, η Βρετανία διαθέτει στην Κύπρο περισσότερα μαχητικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Ο υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε την περασμένη Πέμπτη τη βάση στην Κύπρο, όπου βρίσκονται περίπου 400 μέλη των ομάδων αεράμυνας, επιπλέον των περίπου 4.000 στρατιωτικών που σταθμεύουν μόνιμα στο νησί.

«Άκουσα τις καθημερινές σειρήνες αεροπορικού συναγερμού που αντιμετωπίζουν, είδα τον αντίκτυπο που είχε το drone που συνδέεται με ιρανικές δυνάμεις και ρώτησα τον διοικητή των βρετανικών δυνάμεων, στρατηγό Τομ Μπέουικ, αν χρειάζεται κάτι ακόμη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μου απάντησε: “Όχι, έχω λάβει όλα όσα ζήτησα”», είπε.