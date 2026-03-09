Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί
- Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
- Οκτώ χρόνια φυλάκιση σε 68χρονο που ασέλγησε στον 8χρονο ανιψιό του στη Θεσσαλονίκη
Η Τουρκία ανέπτυξε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου για να ενισχύσει τις άμυνες των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ προστίθεται ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα αν χρειαστεί.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Στο φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας και στο πλαίσιο σχεδιασμού που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από σήμερα. Περαιτέρω μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αξιολογήσεων με βάση τις εξελίξεις».
KKTC’ye Konuşlandırılan F-16’lar ve Hava Savunma Sistemleri Hakkında Açıklama
Statement Regarding F-16s and Air Defence Systems Deployed to the TRNC#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahMqqaGjQQ
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026
- Οι Ισπανοί έριξαν… βόμβα: Συμφώνησε με τη Λίβερπουλ ο Τσάμπι Αλόνσο!
- Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
- «Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
- Ζημιές σε υποδομές καταγγέλλει ο Δήμος Μαλεβιζίου
- Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – «Περίμενα χρόνια για να συμβεί»
- Πάτρα: Έκρηξη σε όχημα σε εργοστάσιο στην Περιβόλα
- Διαμαντοπούλου για Μέση Ανατολή: «Να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι η θέση μας είναι καθαρά αμυντική»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις