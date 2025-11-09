magazin
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
09 Νοεμβρίου 2025 | 15:30

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Spotlight

Έχει υπηρετήσει έξι πρωθυπουργούς, έχει δει προέδρους και πρίγκιπες να περνούν την μαύρη πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και σύντομα θα γίνει ο μακροβιότερος ένοικος του κτιρίου μετά τον Πιτ τον Νεότερο. Ο λόγος για τον Λάρι, τον πιο διάσημο γάτα του Ηνωμένου Βασιλείου που  ετοιμάζεται να κατακτήσει και την τηλεόραση

Πλέον ο σταρ με ουρά που απολαμβάνει διαρκή δημοτικότητα – την οποία θα ζήλευαν πολλοί από τους προσωρινούς ενοίκους της Ντάουνινγκ Στριτ– κατακτάει και τη μικρή οθόνη σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Channel 4.

Ο Λάρι, επίσημα κορυφαίος κυνηγός αρουραίων της Βρετανίας, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ David Baddiel: Cat Man, που εξερευνά την αγάπη της χώρας για τις γάτες. Για τους φανατικούς του Λάρι, αυτή η προβολή και αναγνώριση έχει αργήσει ήδη πολύ.

«Ο Λάρι είναι απολύτως ο τύπος που πρέπει να γνωρίσεις στον αριθμό 10», δήλωσε μια πηγή από το Γουέστμινστερ, προσθέτοντας ότι – όπως μπορούν να βεβαιώσουν οι αστυνομικοί στην είσοδο και του ανοίγουν τακτικά την πόρτα – «κάνει ό,τι θέλει στο σπίτι».

President Barack Obama and Prime Minister David Cameron play with a cat named «Larry» at 10 Downing Street in London, England, May 25, 2011. Larry was adopted by 10 Downing to handle rodents. Liz Suggs holds the cat. (Official White House Photo by Pete Souza)

Ο Λάρι, του οποίου ο επίσημος τίτλος είναι Chief Mouser, ήτοι Ανώτατος Κυνηγός Ποντικών του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ντάουνινγκ Στριτ, έγινε μόνιμος κάτοικος της πρωθυπουργικής κατοικίας αφότου υιοθετήθηκε από το καταφύγιο ζώων Battersea για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με τρωκτικά.

Από την ανωνυμία στην προβολή, ο Λάρι ήταν ένας αδέσποτος γάτος στο Γουάντσγουορθ και έφτασε στο Γουέστμινστερ το 2011, ενώ η κυβέρνηση συνασπισμού του Ντέιβιντ Κάμερον και του Νικ Κλεγκ βρισκόταν στα σπάργανα αναφέρει ο The Guardian.\

Ακόμα κι αν οι εντάσεις ήταν υψηλές μεταξύ των απίθανων συγκυβερνητικών εταίρων, ο Κάμερον ήταν πρόθυμος να διαλύσει κάθε εχθρότητα μεταξύ του ίδιου και της νέας αγαπημένης γάτας του έθνους. «Η φήμη είναι ότι δεν αγαπώ τον Λάρι – τον αγαπώ», είχε δηλώσει σε μια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου.

Πλέον, εδραιωμένος και θεσμικά, ο Λάρι φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στην λάμψη της δημοσιότητας. Συχνά εντοπίζεται σε ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις να περιμένει υπομονετικά δίπλα στην μπροστινή πόρτα, ενώ η χαλαρή του συμπεριφορά μπροστά στο κοινό ενοχλεί ιδιαίτερα τον κηπουρό της Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς ο Λάρι επισκέπτεται συχνά το μπροστινό παρτέρι για να κάνει την ανάγκη του.

Η επίσημη σελίδα του στην κυβέρνηση περιγράφει τον 18χρονο γάτο ως κάποιον που περνά «τις μέρες του χαιρετώντας καλεσμένους, επιθεωρώντας τις άμυνες ασφαλείας και δοκιμάζοντας τα αντίκες έπιπλα για την ποιότητα του ύπνου» και αναφέρει ότι οι καθημερινές του ευθύνες είναι να «σκέφτεται μια λύση για τον πλήρη αφανισμό ποντικιών στο σπίτι».

Αν και είναι ο Λάρι είναι ο πρώτος με επίσημο τίτλο, οι γάτες ήταν ευπρόσδεκτες στους διαδρόμους της εξουσίας για τουλάχιστον έναν αιώνα, εξηγεί ο Φίλιπ Χάουελ, καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

YouTube thumbnail

«Η σταθερότητα είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της γοητείας του Λάρι», λέει. «Ο Λάρι χαρίζει μια τόσο αναγκαία, και μη κομματική, συνέχεια στην εξουσία».

Ο Τζάστιν Νγκ, φωτογράφος που βρίσκεται συχνά έξω από τον αριθμό 10 και έχει γίνει φίλος με τον Λάρι με την πάροδο των ετών, συμφωνεί. «Η κλασική παρουσία του και η ασύγκριτη ικανότητά του να εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή και να ποζάρει για όλους μας, τον κάνει τόσο αγαπητό».

«Τη στιγμή που κάτι συμβαίνει στον δρόμο, ειδικά μια επίσημη επίσκεψη, σαν να το γνωρίζει, σαν να έχει ένα μηχανισμό ρολογιού, θα βγει μπροστά», είπε μια πηγή από την Ντάουνινγκ Στριτ. «Λατρεύει το κόκκινο χαλί».

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι μόνο μερικοί από τους παγκόσμιους ηγέτες που έχει γοητεύσει. Όμως δεν ήταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι.

«Η Τερέζα Μέι τον μισούσε επειδή η ίδια προτιμούσε τα σκυλιά», δήλωσε ο Νγκ, ο οποίος έχει δει μερικούς βουλευτές να προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να χαϊδέψουν τον Λάρι. Ο πρώην υπουργός για τη Σκωτία, Ίαν Μάρεϊ, έφτασε στο σημείο να περιγράψει τον Λάρι ως «μικρό σκατό» επειδή αρνήθηκε να ποζάρει με το νεοσύστατο υπουργικό συμβούλιο των Εργατικών.

Όπως όλα τα πολιτικά ζώα, ο Λάρι έχει βιώσει δημόσιους καυγάδες, κυρίως με τον Πάλμερστον, τη γάτα που ζούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2020.

Οι δύο τους συχνά φαίνονταν να τσακώνονται άγρια μεταξύ τπυς είπε ένας αστυνομικός σε υπηρεσία στον αριθμό 10. Παρεμβαίνει ποτέ η αστυνομία; «Ω, όχι, όχι. Δεν εμπλέκεσαι σε γατοκαυγάδες», απάντησε ο αστυνομικός.

Εν τω μεταξύ, η δημοτικότητα του Λάρι στο κοινό είναι αναμφισβήτητη. Υπάρχουν διάφοροι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφιερωμένοι στον κορυφαίο «αρουροφονιά» του έθνους, με πιο δημοφιλή τον πνευματώδης λογαριασμός Number10Cat στο X, ο οποίος έχει περισσότερους από 868.000 ακολούθους.

YouTube thumbnail

Ο Λάρι λαμβάνει επίσης γράμματα θαυμαστών, παιχνίδια και λιχουδιές από όλο τον κόσμο και πρόσφατα εμφανίστηκε στο βιβλίο του δημοσιογράφου και πρώην ειδικού συμβούλου Πίτερ Κάρντγουελ, Political Animals.

Όταν δεν περπατά στα πεζοδρόμια, ο Λάρι απολαμβάνει να κοιμάται στον εκτυπωτή, στους δίσκους που μετεφέρονται οι επιστολές, αλλά τα αγαπημένα του σημεία είναι στα περβάζια των παραθύρων εκατέρωθεν της μπροστινής πόρτας.

Ωστόσο, ως μόνιμος παράγοντας της πολιτικής σκηνής της Βρετανίας, ο Λάρι έχει γίνει στόχος κριτικής. Ο πολιτικός συντάκτης του New Statesman, Άντριου Μαρ, έφτασε πρόσφατα στο σημείο να αποκαλέσει τον Λάρι «πολύ χοντρό και πολύ τεμπέλη για να κάνει πραγματικά τη δουλειά του», κατηγορώντας τον ότι «εξαρτάται από την πρόνοια».

Σε αυτούς τους καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας, πηγές κοντά στον Λάρι εξέδωσαν μια «πληρωμένη» απάντηση. Στην πραγματικότητα, λένε, ο Λάρι δεν χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Το προσωπικό της Downing Street καλύπτει οικειοθελώς τα έξοδά του.

Ο Λάρι βέβαια έχει πλέον αντίζηλους, καθώς μετά από… σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τα μικρά παιδιά του που ζητούσαν γερμανικό ποιμενικό σκύλο, ο Κίρ Στάρμερ έφερε στο νούμερο 10 ένα γατάκι Σιβηρίας ως νέο κατοικίδιο της οικογένειας.

Τώρα οι γατες που κατοικούν στη Ντάουνινγκ Στριτ είναι τρεις. Οταν η οικογένεια του Στάρμερ μετακόμισε στη νέα κατοικία της, έφερε μαζί της τον Τζότζο –επίσης από καταφύγιο ζώων– ο οποίος έγινε το Νο.2 αιλουροειδές της οικίας, μετά τον υπέροχο Λάρι, που λόγω «προϋπηρεσίας» παραμένει αρχηγός των τετράποδων.

Βέβαια οι πολιτικοί με ουρές στο νούμερο 10 μετράνε χρόνια. Ο Ρούφους της Αγγλίας, ένας διάσημος κυνηγός αρουραίων, ήταν ο πρώτος γάτος που υπηρέτησε στην πρωθυπουργική κατοικία –αν και δεν του δόθηκε ποτέ ο επίσημος τίτλος του «επικεφαλής γάτου»– όταν τον αγόρασε ο Ράμσεϊ Μακντόναλντ, στην αρχή της πρώτης θητείας του το 1924.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε δύο γάτους, τον Νέλσον και τον Μόναχο, καθώς και ένα κανίς, που ονομαζόταν επίσης Ρούφους.

Ο Χάμφρεϊ, άμεσος προκάτοχος του Λάρι, είχε γίνει αντικείμενο διαμάχης του ζεύγους Μπλερ, όταν η Τσέρι, σύζυγος του τότε πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, είχε απαιτήσει την απομάκρυνση του γάτου λίγο μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στην Ντάουνινγκ Στριτ. Λίγο αργότερα, ο Χάμφρεϊ αποσύρθηκε.

Ο Λάρι, που αρχικά έγινε ένοικος της πρωθυπουργικής κατοικίας με την οικογένεια των Κάμερον, έχει μακροημερεύσει στη Ντάουνινγκ Στριτ, ξεπερνώντας τις θητείες των Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ.

Φιλικός με τα σκυλιά, ο Λάρι έχει συνυπάρξει με τη Νόβα, ένα λαμπραντόρ, που ανήκε στην οικογένεια Σούνακ, και τον Ντίλιν, ένα τεριέ που ήταν σύντροφος της συζύγου του Μπόρις, Κάρι Τζόνσον.

Όπως προβλέπεται, οι βρετανικές αρχές έχουν συντάξει το πρωτόκολλο για την απώλεια του. Φέροντας την κωδική ονομασία Γέφυρα Λάρι, το δελτίο τύπου θα εξιστορεί την ιστορία του γάτου με επιλεγμένες, εξαιρετικά κολακευτικές, φωτογραφίες του.

Οι γάτες χρησιμοποιούνται ως κυνηγοί ποντικιών από τη βρετανική κυβέρνηση εδώ και αιώνες, αλλά μόλις το 1929 απονεμήθηκε ο επίσημος τίτλος του «επικεφαλής γάτου» από το υπουργικό συμβούλιο σε έναν μαύρο γάτο, ονόματι Πίτερ.

Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ χαϊδεύει τον Μπλάκι, το γάτο-κυνηγό του θωρηκτού HMS Prince of Wales, ενώ το πλήρωμα του πλοίου στέκεται σε σήμα προσοχής τον Αύγουστο του 1941.

Ο Πίτερ δυσκολευόταν στην αρχή να ξετρυπώνει τα ποντίκια λόγω του υπερβολικού βάρους του –ως αποτέλεσμα του ταΐσματος του από το προσωπικό– αλλά ακολούθησε προσαρμοσμένη διατροφή και «υπηρέτησε» πέντε πρωθυπουργούς.

Ακολούθησαν οι τρεις γάτοι του Τσόρτσιλ – ένας εκ των οποίων πήρε το όνομα Νέλσον, από τον θρυλικό ναύαρχο του βρετανικού Ναυτικού, όταν ο Σερ Ουίνστον εντυπωσιάστηκε βλέποντάς τον να κυνηγά «έναν τεράστιο σκύλο» τις ημέρες που υπηρετούσε ως υπουργός Ναυτικού, λίγο πριν αναλάβει τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα.

Ο πρώτος «επικεφαλής γάτος» που έγινε διάσημος, ήταν ο Πίτερ Γ’, όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή Tonight του BBC το 1958, κερδίζοντας τεράστια βάση θαυμαστών. Ανέλαβε τον ρόλο του το 1947, όταν ήταν ακόμα γατάκι, και υπηρέτησε υπό τους πρωθυπουργούς Κλέμεντ Ατλι, Ουίνστον Τσόρτσιλ, Αντονι Ιντεν, Χάρολντ Μακμίλαν – πριν πεθάνει σε ηλικία 16 ετών.

Η Πέτα, η πρώτη θηλυκή «επικεφαλής γάτα», ήταν παχιά και τεμπέλα, καθώς την τάιζαν διαρκώς, αλλά είχε και ατίθασο χαρακτήρα. Σε «υπηρεσία» για περίπου 10 χρόνια από το 1964, έχει αναφερθεί ότι η Πέτα τσακωνόταν με τον γάτο του Χάρολντ Γουίλσον, Νέμο, τραυματίζοντας τη σύζυγό του  Ουίλσον, Μέρι, μια φορά που επιχείρησε να τους χωρίσει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

Vita.gr
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

inWellness
inTown
Stream magazin
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της
Ελλάδα 09.11.25

Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της

Ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του ζητεί ο κατηγορούμενος, και καταδικασθείς πρωτοδίκως, για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη σε ματς που έβαλε άλλα τρία γκολ που δεν μέτρησαν, πήρε το «τρίποντο» και πέρασε πρώτος, περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 09.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Βόλος 09.11.25

Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων - Την Τρίτη η απολογία του

Όταν συνελήφθη, ο Λιμενικός φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του - Σοκ στον Βόλο με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 09.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χρήστο Μουζακίτη στη Νεάπολη στο 19ο λεπτό, όμως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από το VAR το ακύρωσε, καθώς θεωρήθηκε ότι η μπάλα έχει βγει πριν σουτάρει ο Έλληνας μέσος.

Σύνταξη
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 09.11.25

Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

