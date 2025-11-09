Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Έχει υπηρετήσει έξι πρωθυπουργούς, έχει δει προέδρους και πρίγκιπες να περνούν την μαύρη πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και σύντομα θα γίνει ο μακροβιότερος ένοικος του κτιρίου μετά τον Πιτ τον Νεότερο. Ο λόγος για τον Λάρι, τον πιο διάσημο γάτα του Ηνωμένου Βασιλείου που ετοιμάζεται να κατακτήσει και την τηλεόραση

Πλέον ο σταρ με ουρά που απολαμβάνει διαρκή δημοτικότητα – την οποία θα ζήλευαν πολλοί από τους προσωρινούς ενοίκους της Ντάουνινγκ Στριτ– κατακτάει και τη μικρή οθόνη σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Channel 4.

Ο Λάρι, επίσημα κορυφαίος κυνηγός αρουραίων της Βρετανίας, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ David Baddiel: Cat Man, που εξερευνά την αγάπη της χώρας για τις γάτες. Για τους φανατικούς του Λάρι, αυτή η προβολή και αναγνώριση έχει αργήσει ήδη πολύ.

«Ο Λάρι είναι απολύτως ο τύπος που πρέπει να γνωρίσεις στον αριθμό 10», δήλωσε μια πηγή από το Γουέστμινστερ, προσθέτοντας ότι – όπως μπορούν να βεβαιώσουν οι αστυνομικοί στην είσοδο και του ανοίγουν τακτικά την πόρτα – «κάνει ό,τι θέλει στο σπίτι».

Ο Λάρι, του οποίου ο επίσημος τίτλος είναι Chief Mouser, ήτοι Ανώτατος Κυνηγός Ποντικών του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ντάουνινγκ Στριτ, έγινε μόνιμος κάτοικος της πρωθυπουργικής κατοικίας αφότου υιοθετήθηκε από το καταφύγιο ζώων Battersea για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με τρωκτικά.

Από την ανωνυμία στην προβολή, ο Λάρι ήταν ένας αδέσποτος γάτος στο Γουάντσγουορθ και έφτασε στο Γουέστμινστερ το 2011, ενώ η κυβέρνηση συνασπισμού του Ντέιβιντ Κάμερον και του Νικ Κλεγκ βρισκόταν στα σπάργανα αναφέρει ο The Guardian.\

Ακόμα κι αν οι εντάσεις ήταν υψηλές μεταξύ των απίθανων συγκυβερνητικών εταίρων, ο Κάμερον ήταν πρόθυμος να διαλύσει κάθε εχθρότητα μεταξύ του ίδιου και της νέας αγαπημένης γάτας του έθνους. «Η φήμη είναι ότι δεν αγαπώ τον Λάρι – τον αγαπώ», είχε δηλώσει σε μια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου.

Πλέον, εδραιωμένος και θεσμικά, ο Λάρι φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στην λάμψη της δημοσιότητας. Συχνά εντοπίζεται σε ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις να περιμένει υπομονετικά δίπλα στην μπροστινή πόρτα, ενώ η χαλαρή του συμπεριφορά μπροστά στο κοινό ενοχλεί ιδιαίτερα τον κηπουρό της Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς ο Λάρι επισκέπτεται συχνά το μπροστινό παρτέρι για να κάνει την ανάγκη του.

Η επίσημη σελίδα του στην κυβέρνηση περιγράφει τον 18χρονο γάτο ως κάποιον που περνά «τις μέρες του χαιρετώντας καλεσμένους, επιθεωρώντας τις άμυνες ασφαλείας και δοκιμάζοντας τα αντίκες έπιπλα για την ποιότητα του ύπνου» και αναφέρει ότι οι καθημερινές του ευθύνες είναι να «σκέφτεται μια λύση για τον πλήρη αφανισμό ποντικιών στο σπίτι».

Αν και είναι ο Λάρι είναι ο πρώτος με επίσημο τίτλο, οι γάτες ήταν ευπρόσδεκτες στους διαδρόμους της εξουσίας για τουλάχιστον έναν αιώνα, εξηγεί ο Φίλιπ Χάουελ, καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

«Η σταθερότητα είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της γοητείας του Λάρι», λέει. «Ο Λάρι χαρίζει μια τόσο αναγκαία, και μη κομματική, συνέχεια στην εξουσία».

Ο Τζάστιν Νγκ, φωτογράφος που βρίσκεται συχνά έξω από τον αριθμό 10 και έχει γίνει φίλος με τον Λάρι με την πάροδο των ετών, συμφωνεί. «Η κλασική παρουσία του και η ασύγκριτη ικανότητά του να εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή και να ποζάρει για όλους μας, τον κάνει τόσο αγαπητό».

«Τη στιγμή που κάτι συμβαίνει στον δρόμο, ειδικά μια επίσημη επίσκεψη, σαν να το γνωρίζει, σαν να έχει ένα μηχανισμό ρολογιού, θα βγει μπροστά», είπε μια πηγή από την Ντάουνινγκ Στριτ. «Λατρεύει το κόκκινο χαλί».

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι μόνο μερικοί από τους παγκόσμιους ηγέτες που έχει γοητεύσει. Όμως δεν ήταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι.

«Η Τερέζα Μέι τον μισούσε επειδή η ίδια προτιμούσε τα σκυλιά», δήλωσε ο Νγκ, ο οποίος έχει δει μερικούς βουλευτές να προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να χαϊδέψουν τον Λάρι. Ο πρώην υπουργός για τη Σκωτία, Ίαν Μάρεϊ, έφτασε στο σημείο να περιγράψει τον Λάρι ως «μικρό σκατό» επειδή αρνήθηκε να ποζάρει με το νεοσύστατο υπουργικό συμβούλιο των Εργατικών.

Όπως όλα τα πολιτικά ζώα, ο Λάρι έχει βιώσει δημόσιους καυγάδες, κυρίως με τον Πάλμερστον, τη γάτα που ζούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2020.

Οι δύο τους συχνά φαίνονταν να τσακώνονται άγρια μεταξύ τπυς είπε ένας αστυνομικός σε υπηρεσία στον αριθμό 10. Παρεμβαίνει ποτέ η αστυνομία; «Ω, όχι, όχι. Δεν εμπλέκεσαι σε γατοκαυγάδες», απάντησε ο αστυνομικός.

Εν τω μεταξύ, η δημοτικότητα του Λάρι στο κοινό είναι αναμφισβήτητη. Υπάρχουν διάφοροι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφιερωμένοι στον κορυφαίο «αρουροφονιά» του έθνους, με πιο δημοφιλή τον πνευματώδης λογαριασμός Number10Cat στο X, ο οποίος έχει περισσότερους από 868.000 ακολούθους.

Ο Λάρι λαμβάνει επίσης γράμματα θαυμαστών, παιχνίδια και λιχουδιές από όλο τον κόσμο και πρόσφατα εμφανίστηκε στο βιβλίο του δημοσιογράφου και πρώην ειδικού συμβούλου Πίτερ Κάρντγουελ, Political Animals.

Όταν δεν περπατά στα πεζοδρόμια, ο Λάρι απολαμβάνει να κοιμάται στον εκτυπωτή, στους δίσκους που μετεφέρονται οι επιστολές, αλλά τα αγαπημένα του σημεία είναι στα περβάζια των παραθύρων εκατέρωθεν της μπροστινής πόρτας.

Ωστόσο, ως μόνιμος παράγοντας της πολιτικής σκηνής της Βρετανίας, ο Λάρι έχει γίνει στόχος κριτικής. Ο πολιτικός συντάκτης του New Statesman, Άντριου Μαρ, έφτασε πρόσφατα στο σημείο να αποκαλέσει τον Λάρι «πολύ χοντρό και πολύ τεμπέλη για να κάνει πραγματικά τη δουλειά του», κατηγορώντας τον ότι «εξαρτάται από την πρόνοια».

Σε αυτούς τους καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας, πηγές κοντά στον Λάρι εξέδωσαν μια «πληρωμένη» απάντηση. Στην πραγματικότητα, λένε, ο Λάρι δεν χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Το προσωπικό της Downing Street καλύπτει οικειοθελώς τα έξοδά του.

Ο Λάρι βέβαια έχει πλέον αντίζηλους, καθώς μετά από… σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τα μικρά παιδιά του που ζητούσαν γερμανικό ποιμενικό σκύλο, ο Κίρ Στάρμερ έφερε στο νούμερο 10 ένα γατάκι Σιβηρίας ως νέο κατοικίδιο της οικογένειας.

Τώρα οι γατες που κατοικούν στη Ντάουνινγκ Στριτ είναι τρεις. Οταν η οικογένεια του Στάρμερ μετακόμισε στη νέα κατοικία της, έφερε μαζί της τον Τζότζο –επίσης από καταφύγιο ζώων– ο οποίος έγινε το Νο.2 αιλουροειδές της οικίας, μετά τον υπέροχο Λάρι, που λόγω «προϋπηρεσίας» παραμένει αρχηγός των τετράποδων.

Βέβαια οι πολιτικοί με ουρές στο νούμερο 10 μετράνε χρόνια. Ο Ρούφους της Αγγλίας, ένας διάσημος κυνηγός αρουραίων, ήταν ο πρώτος γάτος που υπηρέτησε στην πρωθυπουργική κατοικία –αν και δεν του δόθηκε ποτέ ο επίσημος τίτλος του «επικεφαλής γάτου»– όταν τον αγόρασε ο Ράμσεϊ Μακντόναλντ, στην αρχή της πρώτης θητείας του το 1924.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε δύο γάτους, τον Νέλσον και τον Μόναχο, καθώς και ένα κανίς, που ονομαζόταν επίσης Ρούφους.

Ο Χάμφρεϊ, άμεσος προκάτοχος του Λάρι, είχε γίνει αντικείμενο διαμάχης του ζεύγους Μπλερ, όταν η Τσέρι, σύζυγος του τότε πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, είχε απαιτήσει την απομάκρυνση του γάτου λίγο μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στην Ντάουνινγκ Στριτ. Λίγο αργότερα, ο Χάμφρεϊ αποσύρθηκε.

Ο Λάρι, που αρχικά έγινε ένοικος της πρωθυπουργικής κατοικίας με την οικογένεια των Κάμερον, έχει μακροημερεύσει στη Ντάουνινγκ Στριτ, ξεπερνώντας τις θητείες των Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ.

Φιλικός με τα σκυλιά, ο Λάρι έχει συνυπάρξει με τη Νόβα, ένα λαμπραντόρ, που ανήκε στην οικογένεια Σούνακ, και τον Ντίλιν, ένα τεριέ που ήταν σύντροφος της συζύγου του Μπόρις, Κάρι Τζόνσον.

Όπως προβλέπεται, οι βρετανικές αρχές έχουν συντάξει το πρωτόκολλο για την απώλεια του. Φέροντας την κωδική ονομασία Γέφυρα Λάρι, το δελτίο τύπου θα εξιστορεί την ιστορία του γάτου με επιλεγμένες, εξαιρετικά κολακευτικές, φωτογραφίες του.

Οι γάτες χρησιμοποιούνται ως κυνηγοί ποντικιών από τη βρετανική κυβέρνηση εδώ και αιώνες, αλλά μόλις το 1929 απονεμήθηκε ο επίσημος τίτλος του «επικεφαλής γάτου» από το υπουργικό συμβούλιο σε έναν μαύρο γάτο, ονόματι Πίτερ.

Ο Πίτερ δυσκολευόταν στην αρχή να ξετρυπώνει τα ποντίκια λόγω του υπερβολικού βάρους του –ως αποτέλεσμα του ταΐσματος του από το προσωπικό– αλλά ακολούθησε προσαρμοσμένη διατροφή και «υπηρέτησε» πέντε πρωθυπουργούς.

Ακολούθησαν οι τρεις γάτοι του Τσόρτσιλ – ένας εκ των οποίων πήρε το όνομα Νέλσον, από τον θρυλικό ναύαρχο του βρετανικού Ναυτικού, όταν ο Σερ Ουίνστον εντυπωσιάστηκε βλέποντάς τον να κυνηγά «έναν τεράστιο σκύλο» τις ημέρες που υπηρετούσε ως υπουργός Ναυτικού, λίγο πριν αναλάβει τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα.

Ο πρώτος «επικεφαλής γάτος» που έγινε διάσημος, ήταν ο Πίτερ Γ’, όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή Tonight του BBC το 1958, κερδίζοντας τεράστια βάση θαυμαστών. Ανέλαβε τον ρόλο του το 1947, όταν ήταν ακόμα γατάκι, και υπηρέτησε υπό τους πρωθυπουργούς Κλέμεντ Ατλι, Ουίνστον Τσόρτσιλ, Αντονι Ιντεν, Χάρολντ Μακμίλαν – πριν πεθάνει σε ηλικία 16 ετών.

Η Πέτα, η πρώτη θηλυκή «επικεφαλής γάτα», ήταν παχιά και τεμπέλα, καθώς την τάιζαν διαρκώς, αλλά είχε και ατίθασο χαρακτήρα. Σε «υπηρεσία» για περίπου 10 χρόνια από το 1964, έχει αναφερθεί ότι η Πέτα τσακωνόταν με τον γάτο του Χάρολντ Γουίλσον, Νέμο, τραυματίζοντας τη σύζυγό του Ουίλσον, Μέρι, μια φορά που επιχείρησε να τους χωρίσει.