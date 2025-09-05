Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέτης, ένας φαινομενικά απλός ποδηλατόδρομος έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο πολιτικής μάχης, με τους υποψήφιους να έχουν… τέσσερα πόδια και ουρές. Ο Δήμαρχος θα είναι ένας από αυτούς.

Η κούρσα για τη δημαρχία, που ξεκίνησε ως ένα αστείο, έχει εξελιχθεί σε ένα φανταστικό εκλογικό θρίλερ με ανατροπές, σκάνδαλα και έναν απρόσμενο θάνατο.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν μια γάτα, ονόματι Μπέρι, με ένα χαρακτηριστικό μαύρο σημάδι στη μύτη, ανακηρύχθηκε «δήμαρχος» του ποδηλατόδρομου με αφίσα που ανήρτησε η οικογένειά της, για να καθησυχάσει τους γείτονες που την έβλεπαν συχνά στην περιοχή και την θεωρούσαν χαμένη.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ένα χιουμοριστικό ντόμινο αντιδράσεων, με άλλους ιδιοκτήτες κατοικίδιων να ζητούν δικαίωμα ψήφου για τα δικά τους ζώα. Η διαδικασία, που αρχικά έμοιαζε με παιχνίδι, ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Ο αγώνας, στον οποίο συμμετείχαν 73 κατοικίδια, από σκύλους και χελώνες μέχρι γάτες, είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας κανονικής πολιτικής αναμέτρησης. Υπήρξαν βρώμικες τακτικές (ποιος έκλεψε την αφίσα της Μπέρι;), σκάνδαλα (γιατί ο τοπικός κτηνίατρος προσφέρθηκε να «χορηγήσει» τον αγώνα και ποια είναι τα συμφέροντα του) ενώ μια υποψήφια γάτα βρέθηκε νεκρή.

Ο Πάιρατ, ο υποψήφιος του οποίου η οικογένεια είχε στήσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέθανε απροσδόκητα στη μέση της κούρσας. Η ψηφοφορία, στην οποία είχαν δικαίωμα μόνο οι κάτοικοι του Σόμερβιλ, ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, με την αγωνία για το αποτέλεσμα να κορυφώνεται σημειώνει ο Guardian.

Οι υποψήφιοι; Πολλοί, (σχεδόν) όλοι με ουρές και με ξεκάθαρες δεσμεύσεις. Είναι αυτοί:

Η Μπέρι θα είναι Δήμαρχος ξανά;

Η Μπέρι, μια τρίχρονη ασπρόμαυρη γάτα με ένα χαρακτηριστικό μαύρο σημάδι στη μύτη, βρισκόταν καθημερινά στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Η αφίσα που την ανακήρυξε δήμαρχο είχε ως στόχο να καθησυχάσει τους γείτονες που την έβλεπαν συχνά και την θεωρούσαν χαμένη.

Η καμπάνια της Μπέρι είχε ένα σύνθημα που θύμιζε την καμπάνια του Τραμπ: «Κάντε ξανά τις γάτες να βγαίνουν έξω».

Η Μπέρι έχει σθεναρή υποστήριξη από πολλούς με επικεφαλής τον 7χρονο αρχηγό του επιτελείου της. Σε περίπτωση επανεκλογής, η ομάδα της έχει υποσχεθεί να «ενώσει την κοινότητα κάτω από την ανωτερότητα των γατών».

Ο Πορτοκαλής είναι μεγάλη απειλή

Ο Πορτοκαλής, ένας επτάχρονος αρσενικός γάτος, μπήκε δυναμικά στον αγώνα ως ο κύριος αντίπαλος της Μπέρι.

Ο ιδιοκτήτης του, ένας 42χρονος κωμικός, τον περιέγραψε ως υποστηρικτή της «δημοκρατίας και των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

Το βασικό του προεκλογικό σύνθημα ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος των αρουραίων στην πόλη, με μια απλή και άμεση λύση: «θα τους φάει».

Η Μινέρβα είναι πανούργα και σταρ

Η Μινέρβα, μια εννιάχρονη γάτα που ζει σε εσωτερικούς χώρους και δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τον ποδηλατόδρομο, κατάφερε να κερδίσει πολλούς υποστηρικτές στο διαδίκτυο.

Η αφίσα της ήταν η πιο απλή και ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρουσα, καθώς έγραφε μόνο μία λέξη: «ΕΓΚΛΗΜΑ».

Αυτό το προκλητικό μήνυμα ήταν και η μοναδική της πολιτική θέση, γεγονός που τη μετέτρεψε σε μια από τις πιο δημοφιλείς υποψήφιες.

Ο Κάρτγουιλ μισεί τους ποδηλάτες

Ο Κάρτγουιλ, μια εξάχρονη γάτα, έθεσε υποψηφιότητα με μια αρκετά αμφιλεγόμενη για τον ποδηλατόδρομο θέση που ήταν ξακάθαρη στην προεκλογική του ατζέντα. «Τα ποδήλατα είναι τρομακτικά» ξεκαθάρισε ο Κάρτγουιλ. «Πρέπει να υπάρχουν λιγότερα από αυτά στον ποδηλατόδρομο και θα φροντίσω για αυτό».

Η καμπάνια του, που υποστηριζόταν από την 15χρονη ιδιοκτήτριά του, θέλει να κάνει την περιοχή ένα «safe space για για όλες τις γάτες». Ο ίδιος μάλιστα φορούσε λουρί, ενώ διατηρούσε και μια «δανειστική βιβλιοθήκη» με λουριά για άλλες γάτες της περιοχής.

Οι Κλεμεντίν και Νιξ είναι η συμμορία των διδύμων

Τα δύο δίχρονα αδέλφια, η Κλεμεντίν και ο Νιξ, έθεσαν υποψηφιότητα για δήμαρχος και αντιδήμαρχος αντίστοιχα.

Η 11χρονη ιδιοκτήτριά τους ανέφερε πως τα σχέδιά τους ήταν εκτενή, συμπεριλαμβάνοντας την τοποθέτηση γατόχορτου στον ποδηλατόδρομο, την απαγόρευση ενόχλησης των γατών κατά τον ύπνο τους και την υποχρέωση για εξασφάλιση της άδειας τους πριν κάποιος τις χαϊδέψει.

Ο Έρνι έχει μέλλον

Ο Έρνι είναι ο νεότερος υποψήφιος του αγώνα, μόλις τεσσάρων μηνών.

Αν και δεν έχει επισκεφθεί ακόμα τον ποδηλατόδρομο, οι ιδιοκτήτες του δήλωσαν ότι οι πολιτικές του επικεντρώνονταν στην προώθηση της υιοθεσίας αντί της αγοράς κατοικιδίων, τη διανομή «δωρεάν ξηρής τροφής» και την «καθολική ασφάλιση υγείας για τα κατοικίδια».

Ο Ούγκο είναι ακτιβιστής για το κλίμα

Ο Ούγκο, μια γάτα που διασώθηκε και είναι περίπου ενός έτους, έβαλε την κλιματική κρίση στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Η 61χρονη ιδιοκτήτριά του, υποστήριξε ότι ο Ούγκο έχει «ένα τεράστιο μυαλό» και θα το χρησιμοποιούσε για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, ώστε να μην έχει ποτέ ξανά πολύ ζέστη για να βγαίνει έξω.

Η Πικοσίτα δεν είναι γάτα -δεν θα ήθελε άλλωστε

Αν και οι περισσότεροι υποψήφιοι στην εκλογική αναμέτρηση είναι γάτες, η Πικοσίτα, ένα τρίχρονο τσιουάουα, έκανε αισθητή την παρουσία της.

Η ιδιοκτήτριά της, μια 31χρονη αναλύτρια δεδομένων, δήλωσε ότι αν αναδειχθεί σε Δήμαρχο, η Πικοσίτα «θα αγωνιστεί για τα κουνέλια, τα πουλιά και όλους τους μικρούς γείτονες που δεν μπορούν να γαβγίσουν για τους εαυτούς τους».

Η αφίσα της δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνεία: «Βαρεθήκατε τους παχουλούς πολιτικούς; Είμαι όλο αυτιά».

Ο Νάγκι είναι σοφός

Ο Νάγκι, μια επτάχρονη χελώνα, είναι και ο μοναδικός υποψήφιος του είδους του.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του Νάγκι συνήθιζε να ταξιδεύει μαζί του στον ποδηλατόδρομο, έχοντάς τον στην τσέπη του. Οι πολιτικές του Νάγκι, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του, «εστιάζουν στη διαχείριση των αποβλήτων», καθώς είχε κατά λάθος «τσιμπήσει κάποια σκουπίδια στο παρελθόν».

Ο Κόρμπεν είναι «βύσμα»

Ο Κόρμπεν Ντάλας, μια πεντάχρονη γάτα, είχε ήδη πολιτική κληρονομιά, καθώς ο ιδιοκτήτης του, Τζέικ Γουίλσον, ήταν υποψήφιος για τη δημαρχία της πόλης.

Ο Κόρμπεν, μια γάτα που ζούσε σε εσωτερικό χώρο, είχε το δικό του σύνθημα: «ύπνοι, τόνος, χάδια». Μέσω των ιδιοκτητών του, υποσχέθηκε να επιβάλει όριο ταχύτητας στον ποδηλατόδρομο και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των τρωκτικών.

Ο Γουασίλ είναι εμμονικός με το νόμο και την τάξη

Ο Γουάσιλ, μια πεντάχρονη γάτα που ζει σε διαμέρισμα με θέα τον ποδηλατόδρομο, δεν έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος. Αντ’ αυτού, πρότεινε τον εαυτό του για τη νεοσύστατη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Γουάσιλ δεν τολμά να βγει έξω, αλλά έχει θέα στο ποδηλατόδρομο από το παράθυρο του – έτσι, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, διευθύνει «μια επιχείρηση παρακολούθησης 9 με 5» πίσω από την κουρτίνα του.

Ο Γουασίλ έχει δεσμευτεί να «διατηρήσει τους δρόμους ασφαλείς», καθώς η θέση του θα του επιτρέψει να εντοπίζει «τόσο τα πουλιά όσο και τις παρανομίες».

Επίσης, υποσχέθηκε να βάλει τέλος στο body-shaming, καθώς όλοι οι περαστικοί του λένε «είναι τόσο μεγάλος!».ποδοχή για το παρελθόν του, τονίζοντας ότι «δεν είναι θύμα» των περιστάσεων.