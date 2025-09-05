magazin
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέτης, ένας φαινομενικά απλός ποδηλατόδρομος έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο πολιτικής μάχης, με τους υποψήφιους να έχουν… τέσσερα πόδια και ουρές. Ο Δήμαρχος θα είναι ένας από αυτούς.

Η κούρσα για τη δημαρχία, που ξεκίνησε ως ένα αστείο, έχει εξελιχθεί σε ένα φανταστικό εκλογικό θρίλερ με ανατροπές, σκάνδαλα και έναν απρόσμενο θάνατο.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν μια γάτα, ονόματι Μπέρι, με ένα χαρακτηριστικό μαύρο σημάδι στη μύτη, ανακηρύχθηκε «δήμαρχος» του ποδηλατόδρομου με αφίσα που ανήρτησε η οικογένειά της, για να καθησυχάσει τους γείτονες που την έβλεπαν συχνά στην περιοχή και την θεωρούσαν χαμένη.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ένα χιουμοριστικό ντόμινο αντιδράσεων, με άλλους ιδιοκτήτες κατοικίδιων να ζητούν δικαίωμα ψήφου για τα δικά τους ζώα. Η διαδικασία, που αρχικά έμοιαζε με παιχνίδι, ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Ο αγώνας, στον οποίο συμμετείχαν 73 κατοικίδια, από σκύλους και χελώνες μέχρι γάτες, είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας κανονικής πολιτικής αναμέτρησης. Υπήρξαν βρώμικες τακτικές (ποιος έκλεψε την αφίσα της Μπέρι;), σκάνδαλα (γιατί ο τοπικός κτηνίατρος προσφέρθηκε να «χορηγήσει» τον αγώνα και ποια είναι τα συμφέροντα του) ενώ μια υποψήφια γάτα βρέθηκε νεκρή.

Ο Πάιρατ, ο υποψήφιος του οποίου η οικογένεια είχε στήσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέθανε απροσδόκητα στη μέση της κούρσας. Η ψηφοφορία, στην οποία είχαν δικαίωμα μόνο οι κάτοικοι του Σόμερβιλ, ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, με την αγωνία για το αποτέλεσμα να κορυφώνεται σημειώνει ο Guardian.

Οι υποψήφιοι; Πολλοί, (σχεδόν) όλοι με ουρές και με ξεκάθαρες δεσμεύσεις. Είναι αυτοί:

Η Μπέρι θα είναι Δήμαρχος ξανά;

Η Μπέρι, μια τρίχρονη ασπρόμαυρη γάτα με ένα χαρακτηριστικό μαύρο σημάδι στη μύτη, βρισκόταν καθημερινά στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Η αφίσα που την ανακήρυξε δήμαρχο είχε ως στόχο να καθησυχάσει τους γείτονες που την έβλεπαν συχνά και την θεωρούσαν χαμένη.

Η καμπάνια της Μπέρι είχε ένα σύνθημα που θύμιζε την καμπάνια του Τραμπ: «Κάντε ξανά τις γάτες να βγαίνουν έξω».

Η Μπέρι έχει σθεναρή υποστήριξη από πολλούς με επικεφαλής τον 7χρονο αρχηγό του επιτελείου της. Σε περίπτωση επανεκλογής, η ομάδα της έχει υποσχεθεί να «ενώσει την κοινότητα κάτω από την ανωτερότητα των γατών».

Ο Πορτοκαλής είναι μεγάλη απειλή

Ο Πορτοκαλής, ένας επτάχρονος αρσενικός γάτος, μπήκε δυναμικά στον αγώνα ως ο κύριος αντίπαλος της Μπέρι.

Ο ιδιοκτήτης του, ένας 42χρονος κωμικός, τον περιέγραψε ως υποστηρικτή της «δημοκρατίας και των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

Το βασικό του προεκλογικό σύνθημα ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος των αρουραίων στην πόλη, με μια απλή και άμεση λύση: «θα τους φάει».

Η Μινέρβα είναι πανούργα και σταρ

Η Μινέρβα, μια εννιάχρονη γάτα που ζει σε εσωτερικούς χώρους και δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τον ποδηλατόδρομο, κατάφερε να κερδίσει πολλούς υποστηρικτές στο διαδίκτυο.

Η αφίσα της ήταν η πιο απλή και ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρουσα, καθώς έγραφε μόνο μία λέξη: «ΕΓΚΛΗΜΑ».

Αυτό το προκλητικό μήνυμα ήταν και η μοναδική της πολιτική θέση, γεγονός που τη μετέτρεψε σε μια από τις πιο δημοφιλείς υποψήφιες.

Ο Κάρτγουιλ μισεί τους ποδηλάτες

Ο Κάρτγουιλ, μια εξάχρονη γάτα, έθεσε υποψηφιότητα με μια αρκετά αμφιλεγόμενη για τον ποδηλατόδρομο θέση που ήταν ξακάθαρη στην προεκλογική του ατζέντα. «Τα ποδήλατα είναι τρομακτικά» ξεκαθάρισε ο Κάρτγουιλ. «Πρέπει να υπάρχουν λιγότερα από αυτά στον ποδηλατόδρομο και θα φροντίσω για αυτό».

Η καμπάνια του, που υποστηριζόταν από την 15χρονη ιδιοκτήτριά του, θέλει να κάνει την περιοχή ένα «safe space για για όλες τις γάτες». Ο ίδιος μάλιστα φορούσε λουρί, ενώ διατηρούσε και μια «δανειστική βιβλιοθήκη» με λουριά για άλλες γάτες της περιοχής.

Οι Κλεμεντίν και Νιξ είναι η συμμορία των διδύμων

Τα δύο δίχρονα αδέλφια, η Κλεμεντίν και ο Νιξ, έθεσαν υποψηφιότητα για δήμαρχος και αντιδήμαρχος αντίστοιχα.

Η 11χρονη ιδιοκτήτριά τους ανέφερε πως τα σχέδιά τους ήταν εκτενή, συμπεριλαμβάνοντας την τοποθέτηση γατόχορτου στον ποδηλατόδρομο, την απαγόρευση ενόχλησης των γατών κατά τον ύπνο τους και την υποχρέωση για εξασφάλιση της άδειας τους πριν κάποιος τις χαϊδέψει.

Ο Έρνι έχει μέλλον

Ο Έρνι είναι ο νεότερος υποψήφιος του αγώνα, μόλις τεσσάρων μηνών.

Αν και δεν έχει επισκεφθεί ακόμα τον ποδηλατόδρομο, οι ιδιοκτήτες του δήλωσαν ότι οι πολιτικές του επικεντρώνονταν στην προώθηση της υιοθεσίας αντί της αγοράς κατοικιδίων, τη διανομή «δωρεάν ξηρής τροφής» και την «καθολική ασφάλιση υγείας για τα κατοικίδια».

Ο Ούγκο είναι ακτιβιστής για το κλίμα

Ο Ούγκο, μια γάτα που διασώθηκε και είναι περίπου ενός έτους, έβαλε την κλιματική κρίση στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Η 61χρονη ιδιοκτήτριά του, υποστήριξε ότι ο Ούγκο έχει «ένα τεράστιο μυαλό» και θα το χρησιμοποιούσε για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, ώστε να μην έχει ποτέ ξανά πολύ ζέστη για να βγαίνει έξω.

Η Πικοσίτα δεν είναι γάτα -δεν θα ήθελε άλλωστε

Αν και οι περισσότεροι υποψήφιοι στην εκλογική αναμέτρηση είναι γάτες, η Πικοσίτα, ένα τρίχρονο τσιουάουα, έκανε αισθητή την παρουσία της.

Η ιδιοκτήτριά της, μια 31χρονη αναλύτρια δεδομένων, δήλωσε ότι αν αναδειχθεί σε Δήμαρχο, η Πικοσίτα «θα αγωνιστεί για τα κουνέλια, τα πουλιά και όλους τους μικρούς γείτονες που δεν μπορούν να γαβγίσουν για τους εαυτούς τους».

Η αφίσα της δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνεία: «Βαρεθήκατε τους παχουλούς πολιτικούς; Είμαι όλο αυτιά».

Ο Νάγκι είναι σοφός

Ο Νάγκι, μια επτάχρονη χελώνα, είναι και ο μοναδικός υποψήφιος του είδους του.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του Νάγκι συνήθιζε να ταξιδεύει μαζί του στον ποδηλατόδρομο, έχοντάς τον στην τσέπη του. Οι πολιτικές του Νάγκι, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του, «εστιάζουν στη διαχείριση των αποβλήτων», καθώς είχε κατά λάθος «τσιμπήσει κάποια σκουπίδια στο παρελθόν».

Ο Κόρμπεν είναι «βύσμα»

Ο Κόρμπεν Ντάλας, μια πεντάχρονη γάτα, είχε ήδη πολιτική κληρονομιά, καθώς ο ιδιοκτήτης του, Τζέικ Γουίλσον, ήταν υποψήφιος για τη δημαρχία της πόλης.

Ο Κόρμπεν, μια γάτα που ζούσε σε εσωτερικό χώρο, είχε το δικό του σύνθημα: «ύπνοι, τόνος, χάδια». Μέσω των ιδιοκτητών του, υποσχέθηκε να επιβάλει όριο ταχύτητας στον ποδηλατόδρομο και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των τρωκτικών.

Ο Γουασίλ είναι εμμονικός με το νόμο και την τάξη

Ο Γουάσιλ, μια πεντάχρονη γάτα που ζει σε διαμέρισμα με θέα τον ποδηλατόδρομο, δεν έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος. Αντ’ αυτού, πρότεινε τον εαυτό του για τη νεοσύστατη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Γουάσιλ δεν τολμά να βγει έξω, αλλά έχει θέα στο ποδηλατόδρομο από το παράθυρο του – έτσι, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, διευθύνει «μια επιχείρηση παρακολούθησης 9 με 5» πίσω από την κουρτίνα του.

Ο Γουασίλ έχει δεσμευτεί να «διατηρήσει τους δρόμους ασφαλείς», καθώς η θέση του θα του επιτρέψει να εντοπίζει «τόσο τα πουλιά όσο και τις παρανομίες».

Επίσης, υποσχέθηκε να βάλει τέλος στο body-shaming, καθώς όλοι οι περαστικοί του λένε «είναι τόσο μεγάλος!».ποδοχή για το παρελθόν του, τονίζοντας ότι «δεν είναι θύμα» των περιστάσεων.

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25
Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του
Music Stage 05.09.25
Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία του ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τον Οκτώβριο θα δίνει τον παλμό με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή του και τραγουδώντας τις επιτυχίες του, ενώ μαζί του η εκρηκτική Άσπα και η Emily

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή – Ποια προτιμούσε
Fizz 05.09.25
Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή - Ποια προτιμούσε

Η Δέσποινα Βανδή, υποδύθηκε στη σειρά «Δύο Ξένοι» τη Χαρούλα, μια λαϊκή τραγουδίστρια που διασκέδαζε τους φαντάρους, στο στρατόπεδο που υπηρετούσε ο Αποστόλης (Αλέξανδρος Ρήγας).

Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
«Ανοίγουμε νέο δρόμο» 06.09.25
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25
Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05.09.25
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25
Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25
Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25
Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

