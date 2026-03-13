Moody’s: Στο Baa3 διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας

Ο οίκος Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στο Βaa3 επιβεβαιώνοντας τις σταθερές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Moody’s αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα Baa3 (ισοδύναμη με BBB-), παραμένοντας μία βαθμίδα χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους οίκους αξιολόγησης. Η Scope Ratings θα ακολουθήσει στις 20 Μαρτίου (βαθμίδα BBB, με θετικές προοπτικές).

Αναλύοντας, ο οίκος επισημαίνει ότι η αξιολόγηση και οι σταθερές προοπτικές στηρίζονται στο ισχυρο ιστορικό μεταρρυθμίσεων της χώρας, το οποίο έχει οδηγήσει σε αισθητές βελτιώσεις στους θεσμούς και στη διακυβέρνηση, σε ενίσχυση των επενδύσεων και σε ένα πιο υγιή τραπεζικό τομέα.. Παρά τη σημαντική μείωση που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνει υψηλό. Ωστόσο, η ευνοϊκή δομή του και τα μεγάλα ταμειακά αποθέματα λειτουργούν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες των κινδύνων.

Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει καλούς ρυθμούς απορρόφησης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, παράλληλα με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις.

Η Moody’s σημειώνει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας μετά την πανδημία συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την πιστοληπτική της αξιολόγηση. Για το 2025 εκτιμάται πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ, αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ισχυρής ανάπτυξης, ισχυρών φορολογικών εσόδων και αυστηρού ελέγχου των δαπανών.

Η επίδοση αυτή έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά το 2024, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 4,7% του ΑΕΠ, συμβάλλοντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ περίπου στο 154% στο τέλος του 2024.

Ο οίκος εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος υποχώρησε περαιτέρω στο 148% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Η Moody’s προβλέπει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν σημαντικά, λίγο πάνω από το 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027, και θα μειωθούν σταδιακά στη συνέχεια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους προς περίπου 140% του ΑΕΠ έως το 2027.

Οι μακροοικονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρές και συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τις προσδοκίες της Moody’s για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά περίπου 2,1% το 2025, ρυθμός αντίστοιχος με εκείνον της περιόδου 2023-2024, παρά το πιο αδύναμο διεθνές περιβάλλον και την σταθεροποίηση της δυναμικής στον τουρισμό.

Η σύνθεση της ανάπτυξης γίνεται πλέον πιο ευνοϊκή από πλευράς πιστοληπτικής αξιολόγησης: οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της ανάκαμψης τα τελευταία έξι χρόνια, μειώνοντας το διαχρονικό επενδυτικό κενό. Η αναλογία επενδύσεων προς ΑΕΠ αυξήθηκε από περίπου 11% σε περίπου 16% το 2024, με περαιτέρω βελτίωση το 2025.