newspaper
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Moody's: Στο Baa3 διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Μαρτίου 2026, 23:46

Δεν προχώρησε σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας η Moody's, ενώ διατήρησε και τις σταθερές προοπτικές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Spotlight

Ο οίκος Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στο Βaa3 επιβεβαιώνοντας τις σταθερές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Moody’s αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα Baa3 (ισοδύναμη με BBB-), παραμένοντας μία βαθμίδα χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους οίκους αξιολόγησης. Η Scope Ratings θα ακολουθήσει στις 20 Μαρτίου (βαθμίδα BBB, με θετικές προοπτικές).

Αναλύοντας, ο οίκος επισημαίνει ότι η αξιολόγηση και οι σταθερές προοπτικές στηρίζονται στο ισχυρο ιστορικό μεταρρυθμίσεων της χώρας, το οποίο έχει οδηγήσει σε αισθητές βελτιώσεις στους θεσμούς και στη διακυβέρνηση, σε ενίσχυση των επενδύσεων και σε ένα πιο υγιή τραπεζικό τομέα.. Παρά τη σημαντική μείωση που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνει υψηλό. Ωστόσο, η ευνοϊκή δομή του και τα μεγάλα ταμειακά αποθέματα λειτουργούν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες των κινδύνων.

Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει καλούς ρυθμούς απορρόφησης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, παράλληλα με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις.

Η Moody’s σημειώνει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας μετά την πανδημία συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την πιστοληπτική της αξιολόγηση. Για το 2025 εκτιμάται πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ, αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ισχυρής ανάπτυξης, ισχυρών φορολογικών εσόδων και αυστηρού ελέγχου των δαπανών.

Η επίδοση αυτή έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά το 2024, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 4,7% του ΑΕΠ, συμβάλλοντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ περίπου στο 154% στο τέλος του 2024.

Ο οίκος εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος υποχώρησε περαιτέρω στο 148% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Η Moody’s προβλέπει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν σημαντικά, λίγο πάνω από το 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027, και θα μειωθούν σταδιακά στη συνέχεια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους προς περίπου 140% του ΑΕΠ έως το 2027.

Οι μακροοικονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρές και συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τις προσδοκίες της Moody’s για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά περίπου 2,1% το 2025, ρυθμός αντίστοιχος με εκείνον της περιόδου 2023-2024, παρά το πιο αδύναμο διεθνές περιβάλλον και την σταθεροποίηση της δυναμικής στον τουρισμό.

Η σύνθεση της ανάπτυξης γίνεται πλέον πιο ευνοϊκή από πλευράς πιστοληπτικής αξιολόγησης: οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της ανάκαμψης τα τελευταία έξι χρόνια, μειώνοντας το διαχρονικό επενδυτικό κενό. Η αναλογία επενδύσεων προς ΑΕΠ αυξήθηκε από περίπου 11% σε περίπου 16% το 2024, με περαιτέρω βελτίωση το 2025.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Crypto
Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 13.03.26

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Σύνταξη
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Σύνταξη
Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
ΠΑΣΟΚ 13.03.26

Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν

«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Απόρρητο