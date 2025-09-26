Στη φυλακή 22χρονη για την κακοποίηση 21 βρεφών σε παιδικούς σταθμούς του Λονδίνου – «Ο χειρότερος τύπος ανθρώπου»

Μια 22χρονη που εργαζόταν σε παιδικό σταθμό του Λονδίνου καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση μετά την καταδίκη της για κακοποίηση 21 βρεφών. Στις πράξεις της συμπεριλαμβάνονται τσιμπήματα, σπρωξίματα παιδιών και κλοτσιές στο πρόσωπο ενός μικρού αγοριού.

Η Ροξάνα Λέκα, από το Hounslow στο δυτικό Λονδίνο, δέχτηκε επτά κατηγορίες για σκληρότητα σε βάρος ατόμου κάτω των 16 ετών και καταδικάστηκε για άλλες 14 κατηγορίες από ενόρκους στο δικαστήριο Kingston Crown Court τον Ιούνιο.

Την Παρασκευή, οι γονείς μίλησαν για την καταστροφή που προκάλεσαν τα «αηδιαστικά» εγκλήματά της, αποκαλώντας την «το χειρότερο είδος ανθρώπου».

Οι μαρτυρίες των γονέων για την κακοποίηση βρεφών στο Λονδίνο

Κοιτάζοντας κατευθείαν την κακοποιό, μια μητέρα είπε ότι είχε εκμεταλλευτεί «αθώα και ευάλωτα» παιδιά. «Δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και δεν μπορούσαν να πουν σε εμάς που είμαστε γονείς τους ότι κάτι τους είχε συμβεί», είπε. «Ήταν εντελώς αβοήθητα και η Ροξάνα τα εκμεταλλεύτηκε».

Μια άλλη μητέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, υποστήριξε ότι σε μερικά από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας φαίνονται τα μωρά να τεντώνουν τα χέρια τους προς την Λέκα αφού τα είχε χτυπήσει. «Είναι αντικειμενικά συγκλονιστικό το γεγονός ότι κρυβόταν σε κοινή θέα στην κοινωνία μέχρι τη σύλληψή της», είπε. «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μόνο ο χειρότερος τύπος ανθρώπου θα μπορούσε να επιτεθεί σε αβοήθητα βρέφη».

Τα εγκλήματα της Λέκα αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Ένας πατέρας είπε στο δικαστήριο ότι αυτός και η σύζυγός του πίστευαν ότι αν η Λέκα δεν είχε συλληφθεί, «θα μπορούσε να είχε προχωρήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και σε φόνους».

Τα εγκλήματα της Λέκα αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφού απολύθηκε από το νηπιαγωγείο Montessori Riverside Nursery στο Twickenham, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, επειδή τσίμπησε πολλά παιδιά και φαινόταν «ταραγμένη», σύμφωνα με την Εισαγγελία.

Οι ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νηπιαγωγείου, τα οποία έδειχναν την Λέκα να τσιμπάει και να γρατζουνάει παιδιά, ηλικίας 18 μηνών έως δύο ετών, κάτω από τα ρούχα τους, στα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά, ακόμη και δεκάδες φορές την ημέρα. Την είδαν επίσης να σπρώχνει μωρά με το κεφάλι προς τα κάτω πάνω από κούνιες και σε μια περίπτωση να καλύπτει το στόμα ενός μικρού παιδιού όταν άρχισε να κλαίει.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των ενόρκων και των γονέων όταν προβλήθηκαν τα βίντεο με την κακοποίηση των νηπίων από την Λέκα.

Τι υποστήριξε η κατηγορούμενη

Η Λέκα είπε στην αστυνομία ότι κάπνιζε κάνναβη πριν από τις βάρδιές της και σε μια περίπτωση την είδαν να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο ένα μέτρο μακριά από ένα μικρό μωρό.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε κακοποιήσει παιδιά σε δύο παιδικούς σταθμούς μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιουνίου 2024 – όλες οι κατηγορίες εκτός από μία αφορούσαν τον παιδικό σταθμό Riverside στο Twickenham, ο οποίος έκτοτε έχει κλείσει, ενώ μία αφορούσε τον παιδικό σταθμό Little Munchkins στο Hounslow. Η Λέκα εργάστηκε στον παιδικό σταθμό Riverside μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2024, με αρκετούς γονείς να αναφέρουν ασυνήθιστους τραυματισμούς και μώλωπες τον Μάρτιο και τον Μάιο του ίδιου έτους. Η Λέκα τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 28 Ιουνίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Λέκα είπε ότι γινόταν κακόκεφη αν δεν μπορούσε να καπνίσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο της στη δουλειά και ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της διαθεσιμότητάς της έδωσε «υπερβολική προσοχή» στον φίλο της. «Ήμουν με τον φίλο μου κάθε βράδυ. Ήμουν εθισμένη σε αυτόν», είπε.

«Δεν έλεγα ψέματα γιατί δεν είχα συνείδηση των πράξεών μου και των πραγμάτων που έκανα».

Η Λέκα αρνήθηκε ότι είχε επιτεθεί σε παιδιά στο νηπιαγωγείο Riverside, αλλά άλλαξε την απολογία της σε ένοχη λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, αφού της έδειξαν βελτιωμένες εικόνες από κάμερες CCTV με τα εγκλήματά της.

Όταν ρωτήθηκε στο δικαστήριο αν είχε πει ψέματα, απάντησε: «Δεν έλεγα ψέματα γιατί δεν είχα συνείδηση των πράξεών μου και των πραγμάτων που έκανα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα πράγματα που έκανα γιατί κάπνιζα κάνναβη, η οποία επηρέαζε τη μνήμη μου».

Η DI Ζίαν Χάτσινγκς δήλωσε: «Αυτές οι οικογένειες άφησαν τα παιδιά τους στη φροντίδα της Λέκα, εμπιστευόμενες σε εκείνη την προστασία τους, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών. Το βίντεο με τις παραβάσεις της εναντίον ανυπεράσπιστων παιδιών ήταν ανατριχιαστικό. Θα ήθελα να επαινέσω τη δύναμη των οικογενειών των θυμάτων, που αναγκάστηκαν να καθίσουν στο δικαστήριο και να παρακολουθήσουν το βίντεο με την κακοποίηση που η Λέκα επέβαλε στα παιδιά τους».

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανώτερη εισαγγελέας Γκέμα Μπερνς δήλωσε: «Η Λέκα επανειλημμένα επέδειξε εξαιρετική σκληρότητα στην αποτρόπαια μεταχείριση αυτών των μωρών. Κανένας γονέας δεν πρέπει να φοβάται να αφήσει το παιδί του στη φροντίδα επαγγελματιών, αλλά η κλίμακα της κακοποίησης που επέβαλε είναι συγκλονιστική».

«Η CPS παρουσίασε αδιάσειστα στοιχεία που έδειχναν σαφώς ότι στόχευε τα παιδιά όταν οι συνάδελφοί της ήταν εκτός δωματίου ή είχαν γυρίσει την πλάτη τους. Καλέσαμε επίσης εμπειρογνώμονες για να αποδείξουν ότι τα τραύματα που υπέστησαν τα θύματα της Λέκα ήταν συμβατά με σημάδια τσιμπήματος.

Η Λέκα βρισκόταν σε θέση εμπιστοσύνης και η δουλειά της απαιτούσε να παρέχει ασφάλεια και προστασία. Αντ’ αυτού, κλώτσησε, γρατσούνισε και τσίμπησε αυτά τα μικρά παιδιά, συνεχίζοντας αυτή την άθλια κακοποίηση ευάλωτων θυμάτων για πολλούς μήνες».