newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στη φυλακή 22χρονη για την κακοποίηση 21 βρεφών σε παιδικούς σταθμούς του Λονδίνου – «Ο χειρότερος τύπος ανθρώπου»
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:41

Στη φυλακή 22χρονη για την κακοποίηση 21 βρεφών σε παιδικούς σταθμούς του Λονδίνου – «Ο χειρότερος τύπος ανθρώπου»

Σε 8 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε μία 22χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για την κακοποίηση 21 βρεφών στο Λονδίνο

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

Spotlight

Μια 22χρονη που εργαζόταν σε παιδικό σταθμό του Λονδίνου καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση μετά την καταδίκη της για κακοποίηση 21 βρεφών. Στις πράξεις της συμπεριλαμβάνονται τσιμπήματα, σπρωξίματα παιδιών και κλοτσιές στο πρόσωπο ενός μικρού αγοριού.

Η Ροξάνα Λέκα, από το Hounslow στο δυτικό Λονδίνο, δέχτηκε επτά κατηγορίες για σκληρότητα σε βάρος ατόμου κάτω των 16 ετών και καταδικάστηκε για άλλες 14 κατηγορίες από ενόρκους στο δικαστήριο Kingston Crown Court τον Ιούνιο.

Την Παρασκευή, οι γονείς μίλησαν για την καταστροφή που προκάλεσαν τα «αηδιαστικά» εγκλήματά της, αποκαλώντας την «το χειρότερο είδος ανθρώπου».

Οι μαρτυρίες των γονέων για την κακοποίηση βρεφών στο Λονδίνο

Κοιτάζοντας κατευθείαν την κακοποιό, μια μητέρα είπε ότι είχε εκμεταλλευτεί «αθώα και ευάλωτα» παιδιά. «Δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και δεν μπορούσαν να πουν σε εμάς που είμαστε γονείς τους ότι κάτι τους είχε συμβεί», είπε. «Ήταν εντελώς αβοήθητα και η Ροξάνα τα εκμεταλλεύτηκε».

Μια άλλη μητέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, υποστήριξε ότι σε μερικά από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας φαίνονται τα μωρά να τεντώνουν τα χέρια τους προς την Λέκα αφού τα είχε χτυπήσει. «Είναι αντικειμενικά συγκλονιστικό το γεγονός ότι κρυβόταν σε κοινή θέα στην κοινωνία μέχρι τη σύλληψή της», είπε. «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μόνο ο χειρότερος τύπος ανθρώπου θα μπορούσε να επιτεθεί σε αβοήθητα βρέφη».

Τα εγκλήματα της Λέκα αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Ένας πατέρας είπε στο δικαστήριο ότι αυτός και η σύζυγός του πίστευαν ότι αν η Λέκα δεν είχε συλληφθεί, «θα μπορούσε να είχε προχωρήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και σε φόνους».

Τα εγκλήματα της Λέκα αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφού απολύθηκε από το νηπιαγωγείο Montessori Riverside Nursery στο Twickenham, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, επειδή τσίμπησε πολλά παιδιά και φαινόταν «ταραγμένη», σύμφωνα με την Εισαγγελία.

Οι ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νηπιαγωγείου, τα οποία έδειχναν την Λέκα να τσιμπάει και να γρατζουνάει παιδιά, ηλικίας 18 μηνών έως δύο ετών, κάτω από τα ρούχα τους, στα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά, ακόμη και δεκάδες φορές την ημέρα. Την είδαν επίσης να σπρώχνει μωρά με το κεφάλι προς τα κάτω πάνω από κούνιες και σε μια περίπτωση να καλύπτει το στόμα ενός μικρού παιδιού όταν άρχισε να κλαίει.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των ενόρκων και των γονέων όταν προβλήθηκαν τα βίντεο με την κακοποίηση των νηπίων από την Λέκα.

Τι υποστήριξε η κατηγορούμενη

Η Λέκα είπε στην αστυνομία ότι κάπνιζε κάνναβη πριν από τις βάρδιές της και σε μια περίπτωση την είδαν να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο ένα μέτρο μακριά από ένα μικρό μωρό.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε κακοποιήσει παιδιά σε δύο παιδικούς σταθμούς μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιουνίου 2024 – όλες οι κατηγορίες εκτός από μία αφορούσαν τον παιδικό σταθμό Riverside στο Twickenham, ο οποίος έκτοτε έχει κλείσει, ενώ μία αφορούσε τον παιδικό σταθμό Little Munchkins στο Hounslow. Η Λέκα εργάστηκε στον παιδικό σταθμό Riverside μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2024, με αρκετούς γονείς να αναφέρουν ασυνήθιστους τραυματισμούς και μώλωπες τον Μάρτιο και τον Μάιο του ίδιου έτους. Η Λέκα τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 28 Ιουνίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Λέκα είπε ότι γινόταν κακόκεφη αν δεν μπορούσε να καπνίσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο της στη δουλειά και ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της διαθεσιμότητάς της έδωσε «υπερβολική προσοχή» στον φίλο της. «Ήμουν με τον φίλο μου κάθε βράδυ. Ήμουν εθισμένη σε αυτόν», είπε.

«Δεν έλεγα ψέματα γιατί δεν είχα συνείδηση των πράξεών μου και των πραγμάτων που έκανα».

Η Λέκα αρνήθηκε ότι είχε επιτεθεί σε παιδιά στο νηπιαγωγείο Riverside, αλλά άλλαξε την απολογία της σε ένοχη λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, αφού της έδειξαν βελτιωμένες εικόνες από κάμερες CCTV με τα εγκλήματά της.

Όταν ρωτήθηκε στο δικαστήριο αν είχε πει ψέματα, απάντησε: «Δεν έλεγα ψέματα γιατί δεν είχα συνείδηση των πράξεών μου και των πραγμάτων που έκανα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα πράγματα που έκανα γιατί κάπνιζα κάνναβη, η οποία επηρέαζε τη μνήμη μου».

Η DI Ζίαν Χάτσινγκς δήλωσε: «Αυτές οι οικογένειες άφησαν τα παιδιά τους στη φροντίδα της Λέκα, εμπιστευόμενες σε εκείνη την προστασία τους, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών. Το βίντεο με τις παραβάσεις της εναντίον ανυπεράσπιστων παιδιών ήταν ανατριχιαστικό. Θα ήθελα να επαινέσω τη δύναμη των οικογενειών των θυμάτων, που αναγκάστηκαν να καθίσουν στο δικαστήριο και να παρακολουθήσουν το βίντεο με την κακοποίηση που η Λέκα επέβαλε στα παιδιά τους».

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανώτερη εισαγγελέας Γκέμα Μπερνς δήλωσε: «Η Λέκα επανειλημμένα επέδειξε εξαιρετική σκληρότητα στην αποτρόπαια μεταχείριση αυτών των μωρών. Κανένας γονέας δεν πρέπει να φοβάται να αφήσει το παιδί του στη φροντίδα επαγγελματιών, αλλά η κλίμακα της κακοποίησης που επέβαλε είναι συγκλονιστική».

«Η CPS παρουσίασε αδιάσειστα στοιχεία που έδειχναν σαφώς ότι στόχευε τα παιδιά όταν οι συνάδελφοί της ήταν εκτός δωματίου ή είχαν γυρίσει την πλάτη τους. Καλέσαμε επίσης εμπειρογνώμονες για να αποδείξουν ότι τα τραύματα που υπέστησαν τα θύματα της Λέκα ήταν συμβατά με σημάδια τσιμπήματος.

Η Λέκα βρισκόταν σε θέση εμπιστοσύνης και η δουλειά της απαιτούσε να παρέχει ασφάλεια και προστασία. Αντ’ αυτού, κλώτσησε, γρατσούνισε και τσίμπησε αυτά τα μικρά παιδιά, συνεχίζοντας αυτή την άθλια κακοποίηση ευάλωτων θυμάτων για πολλούς μήνες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Λεκτική ή πραγματική η στροφή του για την Ουκρανία; – Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο
Πολλά ερωτήματα 26.09.25

Λεκτική ή πραγματική η στροφή του Τραμπ για την Ουκρανία; - Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ανέφερε ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει πίσω τα εδάφη της έχει διχάσει τους αναλυτές - Η απογοήτευση για τον Πούτιν, η καλυτέρευση της σχέσης με τον Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ
Κόσμος 26.09.25

Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ

Απολογισμό της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία θα πάρει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25

Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο Σαρκοζί, οι σχέσεις με τον Καντάφι - Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25

Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας - Καμπανάκι από ΟΗΕ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ

Η Μπάγερν έχει ανοίξει γραφεία στη Νέα Υόρκη, στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στην Σαγκάη της Κίνας και το τελευταίο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, με στόχο επιχειρηματικές συνεργασίες και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει
Ελλάδα 26.09.25

Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει

Τα στοιχεία και τα πρόσωπα κλειδιά που θα αποκαλύψουν πότε και πώς πέθανε η υπερήλικη μητέρα της 62χρονης ερευνά η Αστυνομία στη Βοιωτία

Σύνταξη
Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ
«Καταπίεση, πείνα» 26.09.25

Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις» δήλωσε ο Mo Chara των Kneecap μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 
Ξεκαθάρισμα 26.09.25

Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 

Η Pokemon Company International καταγγέλλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την παράνομη χρήση του γνωστού σλόγκαν, της μουσικής και οπτικού υλικού από το δημοφιλές franchise σε βίντεο που προωθεί τις απελάσεις μεταναστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας
Super Cup 26.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας, για τα ημιτελικά του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στη λίστα με τους 5 ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Σύνταξη
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
Μακόλαφ & Ερνάντεζ 26.09.25

Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια

Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Σύνταξη
O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο
Πολιτική 26.09.25

O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο

Ο ρόλος του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση των επισυνδέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον έδωσε στεγνά και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ. Μάριος Σαλμάς επικαλούμενους μαρτυρία του έτερου βουλευτή κ. Μπουκώρου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο