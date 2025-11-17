Oι Anthrax θα είναι οι special guests της πολυαναμενόμενης τεράστιας συναυλίας των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ
Το Σάββατο 23 Μαΐου θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ στο πλευρό των Iron Maiden χαρίζοντάς μας μια ανεπανάληπτη live εμπειρία.
Οι θρυλικοί Anthrax έχουν κερδίσει επάξια τον δικό τους ξεχωριστό θρόνο στο πάνθεον των σπουδαιότερων συγκροτημάτων του σκληρού ήχου μετρώντας πια σχεδόν 45 χρόνια στην εμπροσθοφυλακή της metal σκηνής. Αδιαπραγμάτευτο μέλος των Big-4 (στο πλάι των Metallica των Slayer και των Megadeth) από το 1981 όταν και σχηματίστηκαν από τον Scott Ian μέχρι και σήμερα δουλεύουν αδιάκοπα με έναν και μόνο σκοπό. Να μην απογοητεύσουν ποτέ τους αμέτρητους οπαδούς τους.
Τα κατορθώματα τους σπουδαία με τις πωλήσεις των albums τους να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια, τις υποψηφιότητες για μουσικά βραβεία (ανάμεσα σε αυτά και Grammys) να αποδεικνύουν έμπρακτα την καλλιτεχνική τους αξία και οι headline εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη να είναι το επιστέγασμα των λυσσαλέων και ισοπεδωτικών συναυλιών που έδιναν από τα 80s μέχρι και σήμερα.
Από το Armed and Dangerous και το θρυλικό Spreading the Disease, μέχρι το εκρηκτικό Among the Living, κάθε τους δίσκος αποτελεί ένα ξεχωριστό και σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του thrash metal. Με τον Joey Belladonna στα φωνητικά, οι Anthrax έδωσαν νέα πνοή στο είδος, ενώ δεν φοβήθηκαν ποτέ να πειραματιστούν με την κοσμοϊστορική μουσική τους σύμπραξή με τους Public Enemy να παραμένει σημείο αναφοράς. Ακολούθησαν οι επιτυχίες των State of Euphoria και Persistence of Time, με riffs που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Μέχρι το τελευταίο επίσημο album τους το For All Kings οι Anthrax δεν σταμάτησαν λεπτό να δίνουν πολλούς και καλούς λόγους στους φανς τους να τους ακολουθούν πιστά σε κάθε τους βήμα.
