Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
The Good Life 14 Μαρτίου 2026, 14:30

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Spotlight

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία για το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον ήδη «τραυματισμένο» από μποϊκοτάζ και διχασμό για το Ισραήλ διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision της Αυστρίας.

Η νίκη του Ναπολιτάνου τροβαδούρου Sal Da Vinci στο φετινό Φεστιβάλ του Σανρέμο σκιάζεται από τις δηκτικές δηλώσεις ενός από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της χώρας.

Ο χαρακτηρισμός του νικητήριου κομματιού ως «μουσική για γάμους της Καμόρα» έχει προκαλέσει την οργή του ιταλικού Νότου, μετατρέποντας μια καλλιτεχνική επιτυχία σε πεδίο κοινωνικής σύγκρουσης.

Η διαδρομή προς τη Eurovision 2026 ξεκινά με τους χειρότερους οιωνούς για την Ιταλία, μετά τη σφοδρή επίθεση του Aldo Cazzullo στο τραγούδι που αναδείχθηκε πρώτο στο Σανρέμο, το Per Sempre Sì.

Η δημόσια αντιδικία ανάμεσα στον αναπληρωτή διευθυντή της Corriere della Sera και τον Sal Da Vinci δεν είναι τυχαία. Τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα που διχάζουν τη γείτονα χώρα, ανάμεσα στην εκλεπτυσμένη μελωδία και τη λαϊκή παράδοση σημειώνει το Ansa.

Η σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην ιταλική δημόσια σφαίρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εμβληματικού Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σανρέμο. Η νίκη του Ναπολιτάνου ερμηνευτή Da Vinci με το τραγούδι Per Sempre Sì (Για Πάντα Ναι) δεν αντιμετωπίστηκε με τον καθολικό ενθουσιασμό που συνήθως συνοδεύει τους νικητές, αλλά πυροδότησε μια θύελλα αντιδράσεων.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ιστορικής εφημερίδας Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τη συμμετοχή ως «το χειρότερο τραγούδι στην ιστορία του θεσμού», παρομοιάζοντάς το με το μουσικό χαλί που θα συνόδευε έναν γάμο μελών της Καμόρα, της διαβόητης μαφίας της Νάπολης.

«Η Νάπολη δεν δέχεται μαθήματα αισθητικής από εκείνους που βλέπουν την Καμόρα πίσω από κάθε λαϊκή μελωδία»

Η αντίδραση του Sal Da Vinci και της ναπολιτάνικης κοινότητας ήταν ακαριαία.

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο καλλιτέχνης και οι υποστηρικτές του κατηγόρησαν τον Cazzullo, ο οποίος κατάγεται από το Πιεμόντε, για βαθιά προκατάληψη απέναντι στον Νότο και για ανακύκλωση επικίνδυνων στερεοτύπων.

Ο Da Vinci, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του μέσα από την τοπική «νεομελωδική» παράδοση της Νάπολης, θεωρείται από πολλούς ως ο αυθεντικός εκφραστής του λαϊκού αισθήματος, γεγονός που καθιστά την επίθεση του Cazzullo μια επίθεση στην ίδια την πολιτισμική ταυτότητα της Νότιας Ιταλίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναγνωστών, ο Cazzullo διευκρίνισε τη θέση του, τονίζοντας ότι η κριτική του δεν στρέφεται κατά του λαού, αλλά κατά της αισθητικής έκπτωσης.

Επικαλέστηκε το αθάνατο Nel blu dipinto di blu του Domenico Modugno ως παράδειγμα ενός τραγουδιού που εξέφραζε την ελπίδα και το οικονομικό θαύμα της Ιταλίας, σε αντίθεση με το Per Sempre Sì που, κατά την άποψή του, θυμίζει περισσότερο παρωδία του Ιταλού κωμικού, ηθοποιού, σόουμαν, τραγουδιστή, μουσικού, ερμηνευτή καμπαρέ και σεναριογράφου Checco Zalone.

Το χειρότερο τραγούδι στην ιστορία του Φεστιβάλ ή ένας παρεξηγημένος ύμνος της σύγχρονης λαϊκής παράδοσης;

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε την ανησυχία του ότι «η Ιταλία του 21ου αιώνα έχει μετατραπεί σε μια χώρα όπου ο καθένας μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα –από προπονητής της εθνικής μέχρι πρωθυπουργός– και κατ’ επέκταση, ο Sal Da Vinci να κερδίζει το Σανρέμο».

Παρά τις αντιδράσεις, ο Sal Da Vinci ετοιμάζει τις αποσκευές του για να εκπροσωπήσει την Ιταλία στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Το Per Sempre Sì θα είναι το κομμάτι που θα κληθεί να κερδίσει το ευρωπαϊκό κοινό, κουβαλώντας όμως μαζί του το στίγμα της εσωτερικής διένεξης.

Ενώ καλλιτέχνες από τον Νότο όπως ο Samurai Jay και η Serena Brancale έλαβαν τα εύσημα του Cazzullo για το ενδιαφέρον μουσικό τους στίγμα, η επιτυχία του Da Vinci παραμένει το επίκεντρο μιας συζήτησης που ξεπερνά τις νότες και αγγίζει τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής στην Ιταλία.

Το κομμάτι έχει κερδίσει κοινό με την πολύ Ιταλική ποπ αφέλεια του και τους στίχους που το κάνουν ιδανικό γαμήλιο τραγούδι για όρκους μετά από τον ιερό ναό -είτε είσαι μέλος της Μαφίας, είτε όχι.

Eurovision 2026, τα προγνωστικά

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης έχει ξεκινήσει, με τη Βιέννη να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πρωταγωνιστές της Eurovision 2026 στα μέσα Μαίου.

Ανάμεσα στα παραδοσιακά μεγαθήρια, η Ελλάδα φέτος ξεχωρίζει ως το απόλυτο αουτσάιντερ που μετατρέπεται σε φαβορί, χάρη στην ιδιότυπη περσόνα του Akylas και του viral τραγουδιού Ferto.

Με τα προγνωστικά να παίρνουν φωτιά και τις αποδόσεις των στοιχημάτων να αναδιαμορφώνονται καθημερινά, τα προγνωστικά από τις στοιχηματικές θέλουν τη Φινλανδία και τη Γαλλία να οδηγούν την κούρσα.

Η αυστριακή πρωτεύουσα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Eurovision 2026 στο μεγαλοπρεπές Wiener Stadthalle, σε μια διοργάνωση που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών

Από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, οι αποστολές των χωρών θα διεκδικήσουν εντυπώσεις και πρωτιά στη διοργάνωση που έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απόφασή τους πηγάζει από τη γενική συνέλευση της EBU, όπου δεν διεξήχθη ψηφοφορία για την επιλεξιμότητα του Ισραήλ, μια κίνηση που προκάλεσε την καταδίκη των τριών εθνών. Αυτή η διαμάχη έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο συζήτησης ενόψει της διοργάνωσης, αντανακλώντας ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις που περιστασιακά τέμνονται με τον διαγωνισμό.

Τα προγνωστικά έχουν ήδη διαμορφώσει μια σαφή εικόνα για την κορυφή, όμως η εμπειρία του θεσμού έχει αποδείξει ότι οι ανατροπές είναι μέρος του παιχνιδιού, ειδικά όταν οι ζωντανές ερμηνείες έρχονται να επιβεβαιώσουν ή να καταρρίψουν τις προσδοκίες.

Στην πρώτη γραμμή των στοιχηματικών αποδόσεων συναντάμε τη Φινλανδία, η οποία με απόδοση 2.70 παραμένει ο βασικός διεκδικητής του τροπαίου, ποντάροντας σε μια εκρηκτική και αντισυμβατική σκηνική παρουσία.

Ακολουθεί η Γαλλία με 6.50, επενδύοντας στην παραδοσιακή της ατμοσφαιρική προσέγγιση, και η Δανία με 7.50, που φέτος φέρνει έναν ήχο με έντονη mainstream δυναμική.

Παράλληλα, χώρες με μεγάλη παράδοση όπως η Σουηδία και το Ισραήλ παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις, αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία στην παραγωγή αποτελεί πάντα ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τη διασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη δεκάδα.

Παράγοντας Akylas

Η ελληνική συμμετοχή και ο Akylas που κουβαλάει όλο το Ferto επάνω του, έχει κερδίσει εντυπώσεις και διεκδικεί μια θέση στην πρώτη πεντάδα σύμφωνα με τις στοιχηματικές.

Ο Akylas με το τραγούδι Ferto έχει καταφέρει κάτι που σπάνια συμβαίνει: να γίνει viral σε διεθνές επίπεδο πριν καν πραγματοποιηθεί η πρώτη πρόβα στη σκηνή της Βιέννης.

Με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση των προγνωστικών, η αισιοδοξία για ένα σπουδαίο αποτέλεσμα είναι διάχυτη

Το Ferto ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο ρυθμό του και την αυθεντικότητα του καλλιτέχνη, ο οποίος έχει χτίσει μια ισχυρή κοινότητα οπαδών σε όλη την Ευρώπη μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τα αμέτρητα fan edits.

Η Ελλάδα καλείται να δώσει την πρώτη της μάχη στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η δυναμική του Akylas είναι τέτοια που ο ημιτελικός θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Σουηδία εναντίον Ισραήλ – «Θα φροντίσω να χάσει»

Η Felicia Eriksson, εκπρόσωπος της Σουηδίας για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, δήλωσε ότι αντιτίθεται στη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό λίγες ώρες μετά τη νίκη της στο Melodifestivalen, όπου επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη Σουηδία στον φετινό διαγωνισμό, επικαλούμενη το έγκλημα στη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη της στο Melodifestivalen, όπου επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη Σουηδία στην Eurovision 2026, η Eriksson ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο, μεταξύ άλλων, για την παρουσία του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό.

«Σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω, ακόμη και αν θα έπρεπε να πάω, αλλά έχω πάρει την απόφασή μου. Θα πάω και μετά θα βεβαιωθώ ότι το Ισραήλ θα χάσει»

«Δεν νομίζω ότι είναι καλό που επιτρέπεται στο Ισραήλ να συμμετάσχει» απάντησε η Felicia. «Σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω, ακόμη και αν θα έπρεπε να πάω, αλλά έχω πάρει την απόφασή μου. Θα πάω και μετά θα βεβαιωθώ ότι δεν θα κερδίσουν».

Μετά τα σχόλιά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) δήλωσε ότι έχει έρθει σε επαφή με το SVT και την ίδια. Σύμφωνα με τους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, οι καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να παίρνουν πολιτική θέση, ανέφερε η EBU.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή είναι η πρώτη φορά στην προετοιμασία για την Eurovision 2026 που η EBU επιβεβαίωσε ότι σε έναν καλλιτέχνη υπενθυμίστηκαν οι κανόνες σχετικά με τη διατύπωση σχολίων που μπορούν να θεωρηθούν πολιτικά.

Το σχόλιό της έρχεται μετά από μήνες αυξανόμενων εκκλήσεων για την απαγόρευση της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό λόγω της Γάζας και τις χιλιάδες νεκρών Παλαιστινίων από τις IDF.

Μαζικό μποϊκοτάζ και διχασμός

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και πιο πρόσφατα η Ισλανδία αποσύρθηκαν από τον φετινό διαγωνισμό.

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό το 2022 λόγω «της άνευ προηγουμένου κρίσης στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος του σλοβενικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTV σημείωσε ότι ενώ η EBU απαγόρευσε τη Ρωσία από τη Eurovision σχεδόν αμέσως μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, «δεν τολμά να απορρίψει το Ισραήλ».

Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ δήλωσε ότι η συμμετοχή ήταν «απαράδεκτη δεδομένης της τρομερής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί», ενώ ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE δήλωσε ότι η συμμετοχή θα δημιουργούσε «δυσπιστία» στον οργανισμό δεδομένου του βάθους των αισθημάτων για τη Γάζα.

Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE δήλωσε επίσης ότι δεν θα μετέδιδε τον διαγωνισμό ή τους ημιτελικούς στη Βιέννη τον επόμενο χρόνο, περιγράφοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως «ανεπαρκή».

Ο RÚV δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «δημιούργησε διχόνοια τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού»

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ernest Urtasun, υποστήριξε το μποϊκοτάζ. λέγοντας:

«Δεν μπορείς να ξεπλύνεις το Ισραήλ δεδομένης της γενοκτονίας στη Γάζα. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι στο πλευρό της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Είμαι περήφανος για ένα RTVE που θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον».

Ο σλοβενικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, RTVSLO – ο πρώτος που απείλησε με μποϊκοτάζ αυτό το καλοκαίρι – δήλωσε ότι η συμμετοχή «θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις αξίες του για ειρήνη, ισότητα και σεβασμό». Ανέφερε ότι ήταν «εκ μέρους των 20.000 παιδιών που πέθαναν» στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα.

Ο Stefan Eiriksson, γενικός διευθυντής του ισλανδικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RÚV, δήλωσε: «Δεν υπάρχει ειρήνη ή χαρά που να συνδέεται με αυτόν τον διαγωνισμό όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Σε αυτή τη βάση, πρώτα και κύρια, κάνουμε ένα βήμα πίσω όσο η κατάσταση είναι όπως είναι».

Ο RÚV δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «δημιούργησε διχόνοια τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού».

Η απόφαση των πέντε χωρών σημαίνει ότι ούτε θα συμμετάσχουν ούτε θα μεταδώσουν την εκδήλωση, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Ιρανικές επιθέσεις σε βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και ΗΑΕ – Ο πόλεμος εισέρχεται σε αποφασιστική φάση, λέει το Ισραήλ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

