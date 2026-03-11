Eurovision 2026: Αυτό είναι το video clip του Ferto με τον Akyla
Περίπου δύο μήνες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη, η ΕΡΤ παρουσίασε το video clip του Ferto με τον Akyla.
Από τις αρχές Φεβρουαρίου όταν ακούστηκε για πρώτη φορά το κομμάτι Ferto, ο Akylas έμοιαζε το μεγάλο φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision στη Βιέννη.
Και οι προβλέψεις δικαιώθηκαν. Ο 27χρονος καλλιτέχνης κέρδισε το «χρυσό εισιτήριο» για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο.
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision είναι προγραμματισμένος για τις 15 Μαΐου, οι καλλιτέχνες έχουν επικεντρωθεί αυτή την περίοδο στις μίνι περιοδείες τους σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις για την προώθηση του κομματιού, ενώ τα στοιχήματα πάνε κι έρχονται για το ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής.
Σε αυτό το πλαίσιο του promo, το πρωί της Τετάρτης παρουσιάστηκε το video clip του Ferto – τα «αποκαλυπτήρια» έγιναν στην εκπομπή της ΕΡΤ Πρωίαν σε είδον, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.
Τη σκηνοθεσία του κλιπ υπογράφει ο Jim Georgantis, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση του καλλιτέχνη και στο Sing for Greece. Τη μουσική του Ferto συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Ορφέας Νόνης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Αυστρίας από τις 12 έως τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α’ ημιτελικού στις 12 Μαΐου.
