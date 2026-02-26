Good Job Nicky: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο ενδιάμεσο για τη Eurovision»

Ο Good Job Nicky βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή της Αθηναϊδος Νέγκα στο Action 24 και μίλησε για την πρόσφατη συμμετοχή του στον μουσικό διαγωνισμό.

Good Job Nicky: «Eίναι κάτι το οποίο ούτε εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη για τον εαυτό μου ακριβώς»

«Αυτό που έχω καταλάβει μάλλον όμως, είναι ότι ό,τι δεν είναι για εσένα θα σε απογοητεύσει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους μέχρι να καταλάβεις ότι δεν είναι για εσένα. Αυτό κατάλαβα.

Αν και δεν απογοητεύτηκα», ανέφερε αρχικά, επιχειρώντας έναν προσωπικό απολογισμό.

«Ήταν μία περιπέτεια που τη ζήσαμε μαζί με άλλα 27 πρόσωπα, που δεθήκαμε… έχουμε και κάτι group chats τώρα. Αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί ήτανε τρομερή εμπειρία.

Δεν υπήρχε ανακούφιση, υπήρχε χαρά για τον Ακύλα, χαρά για τη Marseaux, για την Ευαγγελία… Περάσαμε τέλεια».

Κάνοντας την αυτοκριτική του

«Η τέχνη δεν έχει ανταγωνισμό, έχει συναγωνισμό. Ξέρω ότι κουράστηκα πάρα πολύ. Ξέρω ότι πήρα κάποιες επιλογές – προσωπικά – από απειρία. Δεν ξέρω αν μου ταιριάζει ακριβώς όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που πήγα και το έκανα.

Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάναμε συμβούλιο στο σπίτι πριν παρθεί μια απόφαση, έχω την αγάπη, τον σεβασμό και την κατανόηση από το οικογενειακό περιβάλλον και τους φίλους μου».

«Στις 14 Φεβρουαρίου σκέφτηκα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό»

Στο ενδιάμεσο. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι από εκτόνωση. Δηλαδή δεν μπορούσα, είχα λυγμούς από την κούραση, δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα άλλο, αλλά άντεχα.

Πολύ ακόμα άντεχα, μη λέω βλακείες, αλλά έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να ελέγξω, αλλά δεν έχουν σημασία… Μου φέρανε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι περίμενα. Έτσι είναι η ζωή.»

«Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο ίσως μάθημα»

«Δηλαδή, όσον αφορά αυτό το roller coaster που ζήσαμε… νιώθω ότι και οι 28 μας το ίδιο μάθημα πήραμε και την ίδια εμπειρία. Ότι κάποια πράγματα είναι πραγματικά εκτός του ελέγχου μας» συμπλήρωσε ο Νικόλας Βαρθακούρης.