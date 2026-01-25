Good Job Nicky: Ποια είναι η 24χρονη τραγουδίστρια που του έχει κλέψει την καρδιά

Ο Good Job Nicky, ο οποίος αυτό το διάστημα διεκδικεί την πρώτη θέση για να διαγωνιστεί στην Eurovision 2026, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είναι πιο ερωτευμένος από ποτέ.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη θα διαγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».

Good Job Nicky: Όταν γνώρισε τη Marilena

Το τελευταίο διάστημα στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια Marinela.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια μέσα από τα social media, όταν ο Good Job Nicky επικοινώνησε μαζί της με αφορμή ένα βίντεο που είχε αναρτήσει, στο οποίο ερμήνευε τραγούδι του.

Ποια είναι η 24χρονη νεαρή τραγουδίστρια

Η Marilena, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της μουσικής και του χορού.

Στα 24 της χρόνια, με σπουδές μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο τραγούδια που ακούστηκαν στο BBC και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Παντελής Θαλασσινός, ο Κώστας Κακογιάννης, ο Taf Lathos και ο Good Job Nicky.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο μάλιστα, είχε «ανοίξει» τη sold out συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο μαζί με τον Good Job Nicky.

«Θεωρώ ότι η γνωριμία μου με τον Good Job Nicky ήταν γραμμένη στα άστρα. Από την πρώτη στιγμή θαύμαζα τις ικανότητές του στη μουσική και τον θεωρώ σπουδαίο καλλιτέχνη.

Ένα τρομερό χαρακτηριστικό που θαυμάζω σε αυτόν είναι το πόσο γρήγορα και όμορφα γράφει στίχους. Έχουμε γράψει τόση μουσική μαζί, έχουμε κλάψει μαζί και πλέον τον θεωρώ οικογένεια. Με τον Νικόλα μιλάμε την ίδια γλώσσα όταν γράφουμε», έχει δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της.