Εκατομμύρια μολυσμένες κάμερες και router πιάστηκαν να συμμετέχουν σε κυβερνοεπιθέσεις

Επιχείρηση των διωκτικών αρχών σε Αμερική και Ευρώπη εξουδετέρωσε τέσσερα botnet που είχαν μολύνει περισσότερες από 3 εκατομμύρια διαδικτυακές συσκευές και τις χρησιμοποιούσαν για κυβερνοεπιθέσεις, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα botnet είναι δίκτυα μολυσμένων συσκευών «ζόμπι» που λειτουργούν ως υποχείρια των χάκερ εν αγνοία των χρηστών τους.

Τα συγκεκριμένα δίκτυα, με τις ονομασίες Aisuru, KimWolf, JackSkid ​και Mossad, χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις DoS («άρνηση παροχής υπηρεσιών»), στις οποίες οι διακομιστές-στόχοι κατακλύζονται από αιτήματα σύνδεσης μέχρι να βγουν εκτός λειτουργίας λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν ιστοσελίδες του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι περισσότερες συσκευές ζόμπι ήταν διαδικτυακές κάμερες, ψηφιακοί καταγραφείς βίντεο, Wi-Fi routers και άλλες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές, των οποίων η μόλυνση δύσκολα γίνεται αντιληπτή από απλούς χρήστες.

Οι χάκερ που έλεγχαν τις συσκευές κατηγορούνται για «εκατοντάδες χιλιάδες» κυβερνοεπιθέσεις DoS σε όλο τον κόσμο, και σε κάποιες περιπτώσεις φέρονται να ζήτησαν λύτρα από τα θύματά τους.

«Η σημερινή εξάρθρωση τεσσάρων ισχυρών botnet υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να εξαλείψουμε τις αναδυόμενες κυβερνοαπειλές που στοχεύουν το υπουργείο Άμυνας και τους μαχητές του» δήλωσε ο Κένεθ ΝτεΤσέλις, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ερευνών του υπουργείου Άμυνας.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωσή τους πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε ΗΠΑ, Καναδά και Γερμανία με τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας Europol, η οποία διαθέτει ειδικό τμήμα για τις κυνερνοεπιθέσεις DoS από το 2017.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν επίσης μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ανάμεσά τους η Amazon, η Google, η PayPal και η Nokia.