Μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων στο Ιράν την ώρα των βομβαρδισμών – Χάκερ της Τεχεράνης ετοιμάζονται για αντίποινα

Μηνύματα κατά του καθεστώτος εμφανίστηκαν σε μέσα ενημέρωσης του Ιράν σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης βομβαρδισμών, αναφέρουν μάρτυρες και εταιρείες κυβερνοασφάλειας. Μαζικές κυβερνοεπιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους.

Μεταξύ άλλων, χάκερ κατέλαβαν το BadeSaba, μια εφαρμογή θρησκευτικού ημερολογίου με περίπου 5 εκατομμύρια χρήστες, στη οποία εμφανίστηκαν μηνύματα που καλούσαν τις ένοπλες δυνάμεις να παραδώσουν τα όπλα και να ενωθούν με τον λαό. «Ήρθε ή ώρα της κρίσης» έλεγε ένα από τα μηνύματα.

Η κυβερνοεπίθεση στο BadeSaba ήταν «έξυπνη κίνηση» επειδή η εφαρμογή χρησιμοποιείται από θρησκευόμενους υποστηρικτές της κυβέρνησης, δήλωσε στο Reuters ο Χαμίντ Κάσφι, ιδρυτής της εταιρείας κυβερνοασφάλειας DarkCell.

Η διαδικτυακή κίνηση στο Ιράν μειώθηκε απότομα στις 07.06 το πρωί του Σαββάτου τοπική ώρα και ξανά στις 11.47, ανέφερε στο X ο Νταγκ Μάντορι, διευθυντής διαδικτυακής ανάλυσης στην εταιρεία Kentik.

Κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν επίσης κυβερνητικές και στρατιωτικές υπηρεσίες για να περιοριστούν οι δυνατότητες συντονισμού και απάντησης, ανέφερε η Jerusalem Post.

Αν και παραμένει ανεεπιβεβαίωτο εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις, αναλυτές δήλωσαν ότι το Ιράν θα αντεπιτεθεί στον κυβερνοχώρο.

Η Σίνθια Κάιζερ, πρώην αξιωματούχος του FBI και νυν αντιπρόεδρος στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Halcyon, ανέφερε ότι είδε εκκλήσεις για δράση από ιρανούς χάκερ που είχαν παλαιότερα κατηγορηθεί για επιθέσεις ransomware και επιχειρήσεις υποκλοπής και διαρροής πληροφοριών.

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση του Άνταμ Μάγιερς, αντιπροέδρου του τμήματος αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike.

Η εταιρεία «ήδη καταγράφει δραστηριότητα που συνάδει με παράγοντες υπέρ του Ιράν και ομάδες χακτιβιστών που πραγματοποιούν αναγνωριστικές κινήσεις και ετοιμάζουν επιθέσεις DoS» είπε, αναφερόμενος σε επιθέσεις «άρνησης εξυπηρέτησης», στις οποίες οι δικτυακοί τόπου βομβαρδίζονται με αιτήματα σύνδεσης μέχρι να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω υπερβολικού φόρτου.

Πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, ανέφερε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Anomali, χάκερ που δρούσαν για λογαριασμό της Τεχεράνης πραγμαγματοποιούσαν επιθέσεις «wiper» για τη διαγραφή δεδομένων από ισραηλινά δίκτυα.