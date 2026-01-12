O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

O αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα μιλήσει με τον άσπονδο φίλο του Έλον Μασκ για την αποκατάσταση της υπηρεσίας δορυφορικού Διαδικτύου Starlink στο Ιράν, την οποία μπλοκάρει η κυβέρνηση για να εμποδίσει τις επικοινωνίες των εξεγερμένων διαδηλωτών.

Η εταιρεία Netblocks που παρακολουθεί την πρόσβαση στο Διαδίκτυο επιβεβαίωσε την Δευτέρα ότι το Ιράν βρίσκεται εδώ και τέσσερις ημέρες σε διαδικτυακό μπλακάουτ.

🚨🇮🇷 IRAN’S 84-HOUR INTERNET BLACKOUT TIGHTENS, STARLINK NOW JAMMED BY IRGC NetBlocks confirms Iran’s total internet shutdown hits 84 hours; nearly 4 days with zero outside comms, just scattered Starlink terminals that the IRGC now jams with military gear. Protesters cut off… pic.twitter.com/JNKI1nCuAo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 12, 2026

Ορισμένοι Ιρανοί χρησιμοποιούν δορυφορικά πιάτα για να συνδέονται μέσω της υπηρεσίας Starlink που προσφέρει η διαστημική εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ.

Σύμφωνα όμως με πολλαπλές αναφορές, η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί στρατιωτικό εξοπλισμό για να μπλοκάρει τις δορυφορικές συνδέσεις, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι ιρανικές υπηρεσίες ασφάλειας δημιουργούν παρεμβολές στα σήματα του GPS, το οποίο χρησιμοποιούν οι δέκτες του Starlink για να συνδέονται με τους δορυφόρους.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι ο Έλον Μασκ θα αποκαταστήσει την πρόσβαση. «Είναι πολύ καλός σε τέτοια πράγματα. Έχει μια πολύ καλή εταιρεία» δήλωσε απαναντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο Μασκ είχε προσφέρει το Starlink στο Ιράν και στις μεγάλες διαδηλώσεις το 2022, αγνοώντας την απαγόρευση της κυβέρνησης.

Εκείνη την χρονιά, η τότε κυβέρνηση Μπάιντεν είχε έρθει σε επαφή με τον δισεκατομμυριούχο για την παροχή πρόσβασης στο Ιράν εν μέσω των διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της 22χρονης Μάσχα Αμίνι στα χέρια της αστυνομίας.

Ο γεωπολιτικός ρόλος του Starlink έγινε εμφανής στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου η κυβέρνηση βασίζεται στην υπηρεσία του Μασκ μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις διαδικτυακές υποδομές.

Η σχέση του Μασκ με τον Τραμπ φαίνεται πως έχει βελτιωθεί μετά τον δημόσιο καβγά τους σχετικά με τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, την εποχή που ο δισεκατομμυριούχος ήταν επικεφαλής της κυβερνητικής προσπάθειας για δραστικές περικοπές.

Οι δυο τους δείπνησαν μαζί στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ αυτό τον μήνα, ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Σέγκσεθ ήταν προγραμματισμένο να επισκεφθεί την Δευτέρα τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας.