Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Κλιμακώνεται η βία στο Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται από μεγάλες διαδηλώσεις εδώ και δύο εβδομάδες, και όχι μόνο δεν κοπάζουν, αντίθετα επεκτείνονται. Η καταστολή από τις δυνάμεις του καθεστώτος της Τεχεράνης δείχνει να αυξάνεται, ενώ ο νεότερος απολογισμός σε νεκρούς παρουσιάζει δραματική αύξηση, με τις πληροφορίες όμως να είναι συγκεχυμένες καθώς η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς σχεδόν ολοκληρωτικού μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, ενώ οι διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω από 538 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βίαιες συγκρούσεις γύρω από τις διαδηλώσεις, εκ των οποίων οι 490 ήταν διαδηλωτές. Η οργάνωση ανέφερε ότι πάνω από 10.600 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές.

Μια άλλη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η «Iran Human Rights» με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον 192 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί.

Εντείνεται η καταστολή

Οι αριθμοί των θυμάτων διέφεραν μεταξύ των οργανώσεων, καθώς δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές μέσα στο Ιράν λόγω του μπλακάουτ στο διαδίκτυο, αλλά όλοι εκτιμάται ότι είναι υποτιμημένοι. Η Τεχεράνη δεν έχει δώσει δικά της στοιχεία και δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Μηνύματα και βίντεο φτάνουν από το Ιράν σποραδικά, κυρίως μέσω ακτιβιστών που έχουν δορυφορική σύνδεση Starlink, αν και σύμφωνα με το Forbes «η διακοπή έχει επεκταθεί και στις δορυφορικές συνδέσεις». Σύμφωνα με αναφορές, περίπου το 30% της ανερχόμενης και κατερχόμενης κίνησης του Starlink διακόπηκε (αρχικά), γρήγορα όμως αυξήθηκε «σε περισσότερο από 80%» μέσα σε λίγες ώρες.

BREAKING: The Islamic regime’s forces are still murdering Iranians. A new video from tonight shows them using live fire against a group of protesters trying to escape from them. pic.twitter.com/RBOD3PJmZ5 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 12, 2026

Τα βίντεο καταγράφουν σκηνές χάους και σκληρής καταστολής σε διάφορα σημεία της χώρας.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Η σφοδρή καταστολή αυξάνει την πιθανότητα αμερικανικής παρέμβασης, με τον Τραμπ να δηλώνει το Σάββατο το βράδυ στο Truth Social: «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ ξανά. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Σε απάντηση, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ, τόσο το Ισραήλ όσο και οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ναυτιλιακά κέντρα στην περιοχή θα αποτελούν «νόμιμους στόχους» για την Τεχεράνη.

«Ας είμαστε σαφείς: σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη, καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία, θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν.

Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, λέει ότι το Ιράν του ζήτησε να διαπραγματευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ που εξετάζει το ενδεχόμενο «πολύ σκληρών» στρατιωτικών ενεργειών», την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει προτείνει διαπραγματεύσεις. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Air Force One αν το Ιράν είχε ξεπεράσει το όριο που είχε θέσει προηγουμένως, ο Τραμπ απάντησε: «Φαίνεται ότι αρχίζουν να το κάνουν».

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε κάποιες πολύ ισχυρές επιλογές. Θα πάρουμε μια απόφαση».

TRUMP: «Iran is starting to cross it my red line. There seems to be some people killed that aren’t supposed to be killed. We are looking at it very seriously, the military is looking at it and we’re looking at some very strong options.» pic.twitter.com/lpELlRD48S — Breaking911 (@Breaking911) January 12, 2026

Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και με φόντο την απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρότεινε διαπραγματεύσεις. «Νομίζω ότι έχουν κουραστεί να δέχονται χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, υποστήριξε προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με αναφορές, εξετάζει μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων, μυστικών κυβερνοόπλων, επέκτασης των κυρώσεων και παροχής διαδικτυακής βοήθειας σε αντιπολιτευόμενες πηγές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του σχετικά με αυτές τις επιλογές.

Η σημαντικότερη αναταραχή στο Ιράν εδώ και χρόνια

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του εξόριστου σάχη του Ιράν, ζήτησε την Κυριακή από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και τους δημόσιους υπαλλήλους να ενταχθούν στο αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυρίας.

«Οι υπάλληλοι των κρατικών θεσμών, καθώς και τα μέλη των ένοπλων και ασφαλιστικών δυνάμεων, έχουν μια επιλογή: να σταθούν με τον λαό και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να επιλέξουν να συνεργαστούν με τους δολοφόνους του λαού», ανέφερε ο Παχλαβί

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τους εχθρούς του Ιράν ότι «προσπαθούν να κλιμακώσουν αυτή την αναταραχή» και να φέρουν «τρομοκράτες από το εξωτερικό», σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από τα κρατικά μέσα.

Οι ιρανικές αρχές σκληραίνουν τη στάση τους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο θανατικών ποινών

Ο Πεζεσκιάν κάλεσε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια «εθνική πορεία αντίστασης» τη Δευτέρα για να καταγγείλουν τη βία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν είναι η σημαντικότερη αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια.

Παρόλο που αρχικά προκλήθηκε από την ξαφνική πτώση της αξίας του νομίσματος της χώρας, οι διαδηλωτές σύντομα ζήτησαν πολιτική μεταρρύθμιση και την πτώση της κυβέρνησης. Οι ιρανικές αρχές είχαν συλλάβει βασικά μέλη του κινήματος διαμαρτυρίας, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας. «Την προηγούμενη νύχτα, έγιναν σημαντικές συλλήψεις των κύριων στοιχείων στις ταραχές, οι οποίοι, με τη βοήθεια του Θεού, θα τιμωρηθούν μετά από νομικές διαδικασίες», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, Αχμαντ-Ρεζά Ραντάν, στην κρατική τηλεόραση, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εκείνοι που συνελήφθησαν διαδηλώνοντας, ή ακόμα και βοηθώντας τους διαδηλωτές, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» – κάτι που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου.