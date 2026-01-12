newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 07:34
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 08:31

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Επιμέλεια Παρασκευή Τσιβόλα
Spotlight

Κλιμακώνεται η βία στο Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται από μεγάλες διαδηλώσεις εδώ και δύο εβδομάδες,  και όχι μόνο δεν κοπάζουν, αντίθετα επεκτείνονται.  Η καταστολή από τις δυνάμεις  του καθεστώτος της Τεχεράνης δείχνει να αυξάνεται, ενώ ο νεότερος απολογισμός σε νεκρούς παρουσιάζει δραματική αύξηση, με τις πληροφορίες όμως να είναι συγκεχυμένες καθώς η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς σχεδόν ολοκληρωτικού μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, ενώ οι διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω από 538 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βίαιες συγκρούσεις γύρω από τις διαδηλώσεις, εκ των οποίων οι 490 ήταν διαδηλωτές. Η οργάνωση ανέφερε ότι πάνω από 10.600 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές.

Μια άλλη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η «Iran Human Rights» με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον 192 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί.

Εντείνεται η καταστολή

Οι αριθμοί των θυμάτων διέφεραν μεταξύ των οργανώσεων, καθώς δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές μέσα στο Ιράν λόγω του μπλακάουτ στο διαδίκτυο, αλλά όλοι εκτιμάται ότι είναι υποτιμημένοι. Η Τεχεράνη δεν έχει δώσει δικά της στοιχεία και δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Μηνύματα και βίντεο φτάνουν από το Ιράν σποραδικά, κυρίως μέσω ακτιβιστών που έχουν δορυφορική σύνδεση Starlink, αν και σύμφωνα με το Forbes «η διακοπή έχει επεκταθεί και στις δορυφορικές συνδέσεις». Σύμφωνα με αναφορές, περίπου το 30% της ανερχόμενης και κατερχόμενης κίνησης του Starlink διακόπηκε (αρχικά), γρήγορα όμως αυξήθηκε «σε περισσότερο από 80%» μέσα σε λίγες ώρες.

Τα  βίντεο καταγράφουν σκηνές χάους και σκληρής καταστολής σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η σφοδρή καταστολή αυξάνει την πιθανότητα αμερικανικής παρέμβασης, με τον Τραμπ να δηλώνει το Σάββατο το βράδυ στο Truth Social: «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ ξανά. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Σε απάντηση, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου,  προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ, τόσο το Ισραήλ όσο και οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ναυτιλιακά κέντρα στην περιοχή θα αποτελούν «νόμιμους στόχους» για την Τεχεράνη.

«Ας είμαστε σαφείς: σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη, καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία, θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν.

Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, λέει ότι το Ιράν του ζήτησε να διαπραγματευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ που εξετάζει το ενδεχόμενο «πολύ σκληρών» στρατιωτικών ενεργειών», την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει προτείνει διαπραγματεύσεις. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Air Force One αν το Ιράν είχε ξεπεράσει το όριο που είχε θέσει προηγουμένως, ο Τραμπ απάντησε: «Φαίνεται ότι αρχίζουν να το κάνουν».

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε κάποιες πολύ ισχυρές επιλογές. Θα πάρουμε μια απόφαση».

Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και με φόντο την απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρότεινε διαπραγματεύσεις. «Νομίζω ότι έχουν κουραστεί να δέχονται χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, υποστήριξε προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με αναφορές, εξετάζει μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων, μυστικών κυβερνοόπλων, επέκτασης των κυρώσεων και παροχής διαδικτυακής βοήθειας σε αντιπολιτευόμενες πηγές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του σχετικά με αυτές τις επιλογές.

Η σημαντικότερη αναταραχή στο Ιράν εδώ και χρόνια

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του εξόριστου σάχη του Ιράν, ζήτησε την Κυριακή από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και τους δημόσιους υπαλλήλους να ενταχθούν στο αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυρίας.

«Οι υπάλληλοι των κρατικών θεσμών, καθώς και τα μέλη των ένοπλων και ασφαλιστικών δυνάμεων, έχουν μια επιλογή: να σταθούν με τον λαό και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να επιλέξουν να συνεργαστούν με τους δολοφόνους του λαού», ανέφερε ο Παχλαβί

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τους εχθρούς του Ιράν ότι «προσπαθούν να κλιμακώσουν αυτή την αναταραχή» και να φέρουν «τρομοκράτες από το εξωτερικό», σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από τα κρατικά μέσα.

Οι ιρανικές αρχές σκληραίνουν τη στάση τους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο θανατικών ποινών

Ο Πεζεσκιάν κάλεσε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια «εθνική πορεία αντίστασης» τη Δευτέρα για να καταγγείλουν τη βία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν είναι η σημαντικότερη αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια.

Ο χάρτης των διαδηλώσεων στο Ιράν – Γράφημα του Guardian

Παρόλο που αρχικά προκλήθηκε από την ξαφνική πτώση της αξίας του νομίσματος της χώρας, οι διαδηλωτές σύντομα ζήτησαν πολιτική μεταρρύθμιση και την πτώση της κυβέρνησης. Οι ιρανικές αρχές είχαν συλλάβει βασικά μέλη του κινήματος διαμαρτυρίας, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας. «Την προηγούμενη νύχτα, έγιναν σημαντικές συλλήψεις των κύριων στοιχείων στις ταραχές, οι οποίοι, με τη βοήθεια του Θεού, θα τιμωρηθούν μετά από νομικές διαδικασίες», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, Αχμαντ-Ρεζά Ραντάν, στην κρατική τηλεόραση, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εκείνοι που συνελήφθησαν διαδηλώνοντας, ή ακόμα και βοηθώντας τους διαδηλωτές, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» – κάτι που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου.

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Golden Globes 2026 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
