Google: Υπότιτλοι σε πραγματικό χρόνο στο Gemini Live – Η αναβαθμισμένη λειτουργία ξεκίνησε
Τεχνολογία 25 Νοεμβρίου 2025 | 00:11

Google: Υπότιτλοι σε πραγματικό χρόνο στο Gemini Live – Η αναβαθμισμένη λειτουργία ξεκίνησε

Ο αμερικανικός κολοσσός ξεκίνησε την κυκλοφορία της λειτουργίας ζωντανών υποτίτλων στο Gemini Live.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Η Google συνεχίζει να εξελίσσει το Gemini, προσθέτοντας δύο λειτουργίες που στοχεύουν να αναβαθμίσουν τις συνομιλίες με την AI. Με τους ζωντανούς υποτίτλους και για τα δύο μέρη της συνομιλίας και τη νέα συντόμευση στην αναζήτηση, η εμπειρία αλλάζει επίπεδο.

Το Gemini Live σας παρέχει τώρα υπότιτλους

Ο αμερικανικός κολοσσός ξεκίνησε την κυκλοφορία της λειτουργίας ζωντανών υποτίτλων διευκολύνοντας τους χρήστες να πραγματοποιούν συνομιλίες σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Επιπλέον, οι ζωντανοί υπότιτλοι επιτρέπουν στους χρήστες να ξεκινήσουν μια συνομιλία ακόμα και αν η ένταση του τηλεφώνου τους είναι σε σίγαση ή ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο, κάτι που δεν ήταν δυνατό στο παρελθόν.

Τι άλλαξε

Μέχρι τώρα, οι υπότιτλοι ήταν «προνόμιο» της εφαρμογής και όχι του χρήστη. Αυτό τώρα, με την αναβάθμιση, αλλάζει. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν σε κείμενο ολόκληρη τη συνομιλία σε πραγματικό χρόνο.

Ένα νέο κουμπί, στην επάνω δεξιά γωνία, που αν πατηθεί ενεργοποιεί τους υποτίτλους σε πραγματικό χρόνο. H λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλους τους χρήστες Android.

Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε ειδικό χώρο στην οθόνη, περιορισμένο σε τρεις γραμμές χωρίς να δίνει -σε πρώτη φάση- τη δυνατότητα να το μετακινήσεις ή να το μεγεθύνεις. Μπορείς όμως να δεις τι άκουσε το σύστημα από εσένα, ώστε να διορθώσεις άμεσα παρερμηνέσεις ή λάθη στην αναγνώριση φωνής.

Η λειτουργία «Live»

Στο μεταξύ, η λειτουργία Search Live είναι πλέον πιο εύκολη στην εκκίνηση. Εκτός από το άνοιγμα της εφαρμογής Google και το πάτημα της συντόμευσης κάτω από τη γραμμή αναζήτησης ή μέσα σε μια συνομιλία, η λειτουργία «Live» μπορεί να ρυθμιστεί στο widget της αρχικής οθόνης αναζήτησης.

Stream science
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
Κίνδυνος εν όψει 23.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
Algospeak 23.11.25

Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
Διέκοψε την έρευνα 23.11.25

H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Σύνταξη
«AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα
Πόλεμος του μέλλοντος 22.11.25

«AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα

Σε μία εποχή που η πυρηνική απειλή επιστρέφει και οι κίνδυνοι της AI έρχονται στο προσκήνιο, η σύγκλιση των δύο τεχνολογιών φαίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός έδειξαν ότι υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα τεθεί εκτός δράσης για 8 εβδομάδες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα
Ελλάδα 24.11.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε συνέβη το μεσημέρι, την ώρα που ο 15χρονος έφευγε από το Λύκειο της Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη - Μετά από έρευνες της Αστυνομίας συνελήφθη αργά το απόγευμα ένας ανήλικος

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
