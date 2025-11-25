Η Google συνεχίζει να εξελίσσει το Gemini, προσθέτοντας δύο λειτουργίες που στοχεύουν να αναβαθμίσουν τις συνομιλίες με την AI. Με τους ζωντανούς υποτίτλους και για τα δύο μέρη της συνομιλίας και τη νέα συντόμευση στην αναζήτηση, η εμπειρία αλλάζει επίπεδο.

Το Gemini Live σας παρέχει τώρα υπότιτλους

Ο αμερικανικός κολοσσός ξεκίνησε την κυκλοφορία της λειτουργίας ζωντανών υποτίτλων διευκολύνοντας τους χρήστες να πραγματοποιούν συνομιλίες σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Επιπλέον, οι ζωντανοί υπότιτλοι επιτρέπουν στους χρήστες να ξεκινήσουν μια συνομιλία ακόμα και αν η ένταση του τηλεφώνου τους είναι σε σίγαση ή ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο, κάτι που δεν ήταν δυνατό στο παρελθόν.

Τι άλλαξε

Μέχρι τώρα, οι υπότιτλοι ήταν «προνόμιο» της εφαρμογής και όχι του χρήστη. Αυτό τώρα, με την αναβάθμιση, αλλάζει. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν σε κείμενο ολόκληρη τη συνομιλία σε πραγματικό χρόνο.

Ένα νέο κουμπί, στην επάνω δεξιά γωνία, που αν πατηθεί ενεργοποιεί τους υποτίτλους σε πραγματικό χρόνο. H λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλους τους χρήστες Android.

Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε ειδικό χώρο στην οθόνη, περιορισμένο σε τρεις γραμμές χωρίς να δίνει -σε πρώτη φάση- τη δυνατότητα να το μετακινήσεις ή να το μεγεθύνεις. Μπορείς όμως να δεις τι άκουσε το σύστημα από εσένα, ώστε να διορθώσεις άμεσα παρερμηνέσεις ή λάθη στην αναγνώριση φωνής.

Η λειτουργία «Live»

Στο μεταξύ, η λειτουργία Search Live είναι πλέον πιο εύκολη στην εκκίνηση. Εκτός από το άνοιγμα της εφαρμογής Google και το πάτημα της συντόμευσης κάτω από τη γραμμή αναζήτησης ή μέσα σε μια συνομιλία, η λειτουργία «Live» μπορεί να ρυθμιστεί στο widget της αρχικής οθόνης αναζήτησης.