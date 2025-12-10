«Καμπανάκι» Πάουελ για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κινδύνους, με τους καθοδικούς κινδύνους στην αγορά εργασίας να έχουν αυξηθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ στη συνέντευξη Τύπου, η οποία έλαβε χώρα μετά την ανακοίνωση της μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο ίδιος είπε πως: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Ελπίζουμε πάντα ότι τα δεδομένα θα μας δώσουν μια σαφή εικόνα» για να συμπληρώσει ότι «είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία. Αυτές οι μετρήσεις είναι υψηλότερες από ό,τι νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς ο πληθωρισμός για τα αγαθά έχει αυξηθεί, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των δασμών».

«Ένα λογικό σενάριο είναι ότι οι επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό θα είναι σχετικά βραχύβιες, ουσιαστικά μια εφάπαξ μετατόπιση του επιπέδου των τιμών», τόνισε.

«Η υποχρέωσή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η μια αύξηση στο επίπεδο των τιμών δεν θα μετατραπεί σε ένα διαρκές πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά με τους κινδύνους για την απασχόληση να έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, η ισορροπία των κινδύνων έχει μετατοπιστεί» είπε ο κ. Πάουελ.

Ενώ ο Πάουελ δήλωσε ότι η Fed θα πρέπει να «περιμένει και να δει» πριν προβεί στην επόμενη κίνησή της, ουσιαστικά απέκλεισε κάθε πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. «Δεν νομίζω ότι η αύξηση των επιτοκίων… είναι η βασική περίπτωση για κανέναν σε αυτό το σημείο», είπε.

Η επόμενη χρονιά και οι διαφωνίες

Από την άλλη πλευρά, η Fed προβλέπει μόνο μία μείωση των επιτοκίων το επόμενο έτος, αλλά οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Όταν ρωτήθηκε αν η ευρύτερη διαφωνία μεταξύ των προέδρων της Fed ανεβάζει τον πήχη για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, ο Πάουελ είπε ότι «εκείνο που επικρατεί στις σκέψεις όλων είναι πως υπάρχουν κίνδυνοι τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την αγορά εργασίας. Και οι διαφορές απόψεων στρέφονται εκεί που παρατηρείται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αυτό είναι που θα περίμενε κανείς σε μια τέτοια κατάσταση», τόνισε.

Ο Πάουελ είπε επίσης ότι δεν πιστεύει ότι η Fed βρίσκεται σε σημείο όπου οι διαφωνίες είναι αντιπαραγωγικές. Είπε ότι θα μπορούσε ο ίδιος να υποστηρίξει οποιαδήποτε πλευρά του επιχειρήματος πολιτικής.

Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι και η επόμενη κίνηση

Από εκεί και πέρα, ο κ. Πάουελ σημείωσε ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, πως έχει περιοριστεί η δυναμική της αγοράς εργασίας και η ζήτηση, ενώ η στεγαστική αγορά είναι εξασθενημένη. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών υποχωρεί, ο πληθωρισμός αγαθών επηρεάζεται από τους δασμούς. «Η βασική μας πρόβλεψη για το επόμενο έτος είναι άνοδος της ανάπτυξης με τη δημοσιονομική πολιτική να είναι υποστηρικτική», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Fed.

Την ίδια στιγμή, οι συνέπειες των επιτοκιακών μειώσεων τώρα αρχίζουν να γίνονται και απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. «Όλοι συμφώνησαν ότι ο πληθωρισμός είναι εξαιρετικά υψηλός, η αγορά εργασίας εξασθενημένη με αυξημένους τους κινδύνους. Η διαφορά μας είναι στον τρόπο που αποτιμάμε τους κινδύνους», υπογράμμισε.

Ακόμη, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η Fed αποφάσισε να ξεκινήσει αγορές βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλων, κυρίως εντόκων γραμματίων, αποκλειστικά με σκοπό τη διατήρηση επαρκούς προσφοράς αποθεματικών, χωρίς να υπάρχει ανησυχία.

Η επόμενη μέρα του Πάουελ

Κληθείς να σχολιάσει αν ένας νέος πρόεδρος της Fed θα επηρεάσει την τρέχουσα δουλειά του ή θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, ο Τζερόμ Πάουελ απάντησε ορθά κοφτά «όχι».

Πάντως, ο ίδιος έδωσε μια διαφορετική απάντηση στην ερώτηση σχετικά με το αν θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed μετά τον Μάιο.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνέντευξης Τύπου σημείωσε ότι δεν είχε κάτι να πει, αλλά αυτή τη φορά τόνισε: «Είμαι επικεντρωμένος στον χρόνο που μου απομένει ως πρόεδρος». Μάλιστα, συμπλήρωσε πως θέλει να παραδώσει τη θέση στον διάδοχό του με την οικονομία να βρίσκεται «σε πολύ καλή κατάσταση».

Πηγή: ΟΤ