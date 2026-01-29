Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Πέμπτη, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), η οποία χθες διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα, θα έπρεπε «να τα μειώσει ουσιαστικά», αποκαλώντας τον επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουλ «βλάκα».

«Η Fed θα έπρεπε νε μειώσει ουσιαστικά τα επιτόκια, τώρα!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος» να μην το κάνει.

«Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, ενώ χαρακτήρισε «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Τραμπ συνηθίζει τους τελευταίους μήνες να κάνει τέτοιου είδους αναρτήσεις, ασκώντας πίεση για να μειωθούν τα επιτόκια, καθώς επιμένει ότι ο πληθωρισμός «δεν είναι πλέον ούτε πρόβλημα, ούτε απειλή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας απείλησε εκ νέου με επιβολή δασμών χώρες που δεν κατονόμασε, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «με ένα απλό κτύπημα της πένας, δισεκατομμύρια δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο να βγάζουν χρήματα, όχι στις πλάτες της Αμερικής».

«Με άλλα λόγια, έχω φερθεί πολύ ευγενικά, καλοσυνάτα και ευγενικά σε χώρες σε όλο τον κόσμο», ισχυρίσθηκε.

Η υβριστική ανάρτηση Τραμπ:

«Ο Τζερόμ ‘Πολύ αργά’ Πάουελ αρνήθηκε και πάλι να μειώσει τα επιτόκια, παρόλο που δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να τα διατηρήσει τόσο υψηλά. Βλάπτει τη χώρα μας και την εθνική της ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή.

Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα έξοδα τόκων. Λόγω των τεράστιων ποσών χρημάτων που εισρέουν στη χώρα μας εξαιτίας των δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το χαμηλότεροι επιτόκιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μηχανές μετρητών με χαμηλά επιτόκια, που θεωρούνται κομψές, σταθερές και πρώτης τάξεως, μόνο και μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους το επιτρέπουν. Οι δασμοί που τους επιβάλλονται, ενώ μας αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια, εξακολουθούν να επιτρέπουν στις περισσότερες από αυτές να έχουν σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, αν και πολύ μικρότερο, με την όμορφη, πρώην κακοποιημένη χώρα μας.

Με άλλα λόγια, έχω φερθεί πολύ ευγενικά, καλοσυνάτα και ευγενικά σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Με ένα απλό κτύπημα της πένας, δισεκατομμύρια δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο να βγάζουν χρήματα, όχι στις πλάτες της Αμερικής. Ελπίζω ότι όλοι εκτιμούν, αν και πολλοί δεν το κάνουν, αυτό που έχει κάνει η μεγάλη μας χώρα για αυτούς.

Η Fed πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ! Οι δασμοί έχουν κάνει την Αμερική ξανά ισχυρή και δυνατή, πολύ πιο ισχυρή και δυνατή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αντιστοίχως με αυτή τη δύναμη, τόσο οικονομική όσο και άλλη, θα πρέπει να πληρώνουμε χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο!».