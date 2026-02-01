Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Μετά από αρκετές ανατροπές, η μακρά διαδικασία συνεντεύξεων για μία από τις πιο σημαντικές θέσεις στην παγκόσμια οικονομία έφτασε στο τέλος της. Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή σε σύγκριση με ορισμένους από τους πιο ριψοκίνδυνους υποψηφίους στη λίστα του προέδρου των ΗΠΑ. Εν όψει των επιθέσεων της κυβέρνησης κατά της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και της επιδίωξης μιας συνετής νομισματικής πολιτικής, η εμπειρία του Γουόρς ως πρώην διοικητή της Fed και υπερασπιστή της αμεροληψίας της προσφέρει κάποια ασφάλεια. Ωστόσο, έχει ακόμα πολλά να αποδείξει.

Ο Γουόρς δεν είναι απαραίτητα ο πιο ισχυρός υποψήφιος για τη θέση από τεχνική άποψη. Δεν διαθέτει την εμπειρία άλλων κορυφαίων υποψηφίων, όπως ο σημερινός κυβερνήτης της Fed Κρις Γουόλερ, ο οποίος έχει διδακτορικό στην οικονομία. Ωστόσο, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη Wall Street και σε υψηλού προφίλ θέσεις οικονομικής πολιτικής. Υπηρέτησε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς μεταξύ 2006 και 2011, όταν ήταν βασικός σύνδεσμος με τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έδωσε μια ομιλία με τον καθησυχαστικό τίτλο «Ωδή στην ανεξαρτησία».

Ο Γουόρς είναι επίσης γνωστός για τις σκληρές θέσεις του σε θέματα νομισματικής πολιτικής — μερικές φορές αμφισβητήσιμες. Έχει καταγγείλει την «αποστολή creep» στην κεντρική τράπεζα και έχει ιδιαίτερη ανησυχία για τη μείωση του ισολογισμού της Fed, ο οποίος έχει διογκωθεί από την ποσοτική χαλάρωση.

Με αυτά τα δεδομένα, οι φόβοι της αγοράς για έναν πρόεδρο της Fed που θα ελέγχεται από τον Λευκό Οίκο και θα επιδιώκει να μειώσει τα επιτόκια χωρίς διακρίσεις έχουν προς το παρόν υποχωρήσει. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν ελαφρώς, ενώ οι αγορές μετοχών σημείωσαν μικρή πτώση μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή το πρωί. Υπήρξε κάποια ανακούφιση από το γεγονός ότι ο πρόεδρος επέλεξε να διατηρήσει τον μακροπρόθεσμο υποψήφιο για τη θέση, τον Κέβιν Χάσετ, έναν υποστηρικτή της χαλαρής νομισματικής πολιτικής που θεωρείται μαριονέτα του Τραμπ, στον Λευκό Οίκο ως διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει ο Γουόρς για να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της Fed στην πράξη. Πέρυσι, τάχθηκε στο πλευρό του Τραμπ και υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων, υποδηλώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η προσπάθεια της κυβέρνησης για απορρύθμιση θα συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Αυτό σίγουρα θα έχει βοηθήσει την υποψηφιότητά του. Υπάρχουν ανησυχίες ότι τα σχέδιά του για «αλλαγή καθεστώτος» στην κεντρική τράπεζα θα μπορούσαν να αυξήσουν την επιρροή του Λευκού Οίκου σε ευρύτερα τμήματα των αρμοδιοτήτων της Fed, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται μελλοντικές κρίσεις.

Με τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, η επιθυμία του Τραμπ για χαμηλότερο κόστος πιστώσεων είναι απίθανο να υποχωρήσει, ιδίως καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την οικονομική προσιτότητα. Όπως έκανε θαυμάσια ο Πάουελ, ο Γουόρς θα πρέπει να προστατεύσει σθεναρά τον οργανισμό από τις πιθανές επιθέσεις του προέδρου. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τα σημάδια που δείχνουν ότι είναι έτοιμος να το πράξει.

Ίσως χρειαστεί επίσης να μετριάσει τη νέα του προτίμηση για χαμηλότερα επιτόκια. Η αγορά εργασίας δείχνει πράγματι σημάδια αδυναμίας, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις — που προέρχονται τόσο από την καυτή οικονομία όσο και από την ατζέντα του προέδρου για τους δασμούς — παραμένουν. Οι ανησυχίες για την ποιότητα και την ακεραιότητα των οικονομικών δεδομένων των ΗΠΑ προσθέτουν στο δίλημμα σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν τα επιτόκια. Προς το παρόν, οι αγορές θεωρούν την προηγούμενη σκληρή στάση του Γουόρς ως ένδειξη ότι θα μπορούσε να είναι ρεαλιστής. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδείξει ότι οι αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με βάση αξιόπιστες αναλύσεις και όχι πολιτικές συμμαχίες.

Τελικά, η συναινετική προσέγγιση της Fed στις αποφάσεις πολιτικής λειτουργεί ως παράγοντας που μετριάζει την επιρροή οποιουδήποτε ατόμου. Ωστόσο, ο πρόεδρος καθορίζει τον τόνο, τα πρότυπα και τα όρια της λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας. Και αν ο Σενάτος εγκρίνει τελικά τον Warsh, η εμπιστοσύνη θα βασίζεται λιγότερο στο βιογραφικό του και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο είναι διατεθειμένος να ασκήσει την εξουσία του.

