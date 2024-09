Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκάλεσε πυρκαγιά, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων σε ορισμένους τομείς της πόλης Ταρόπετς, στην περιφέρεια Τβερ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί αξιωματούχος.

Ο περιφερειάρχης της Τβερ, ο Ιγκόρ Ρουντένια, διαβεβαίωσε νωρίτερα μέσω Telegram ότι η κατάσταση ήταν «υπό έλεγχο» και πυροσβέστες επιχειρούσαν για να σβήσουν την πυρκαγιά. Δεν ξεκαθάρισε τι ακριβώς είχε πάρει φωτιά. Πρόσθεσε πως η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα συνέχιζε να απωθεί ουκρανική «μαζική επίθεση με drones» στην πόλη.

Κατά ουκρανικές και ρωσικές πηγές, βρίσκεται στις φλόγες μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Kyiv Post:

Things got hot in Russia’s Tver region overnight as Ukrainian drones descended on what may have been one of the largest missile and ammunition storage locations in the country.

Evacuations have begun in several settlements across the region.

In 2018, Russia openly admitted to… pic.twitter.com/nBeiDY2tMI

— KyivPost (@KyivPost) September 18, 2024