Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στη βορειοδυτική Μόσχα.

Η πληροφορία μεταδόθηκε την Δευτέρα από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το Baza, ένα κανάλι στο Telegram με επαφές στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μεγάλες ζημιές στο συγκρότημα κατοικιών Scarlet Sails, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του καναλιού, ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε σε μία από τις εισόδους του συγκροτήματος διαμερισμάτων στην οδό Aviatsionnaya της πόλης. Το κανάλι 112 ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από χειροβομβίδα.

