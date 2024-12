Λίγες ώρες μετά την είδηση που θέλει την Ουκρανία πίσω από τη δολοφονία του Ιγκόρ Κιρίλοφ, κυκλοφόρησε το βίντεο που δείχνει τον Ρώσο αντιστράτηγο να ανατινάζεται.

Σύμφωνα με Ρώσους ερευνητές επρόκειτο για τηλεχειριζόμενη βόμβα, η οποία ήταν κρυμμένη σε ηλεκτρικό σκούτερ μπροστά από πολυκατοικία στη Μόσχα.

Μαζί με τον Κιρίλοφ σκοτώθηκε και ο υπασπιστής του που βρισκόταν δίπλα του.

Η στιγμή της δολοφονίας:

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.

The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA

— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024