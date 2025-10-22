Έγκυος η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ; Η ανάρτηση με τα υπονοούμενα για δεύτερη εγκυμοσύνη

Μια ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, όπου ταξίδεψε για την Εβδομάδα Μόδας, πυροδότησε τις φήμες που την θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδάκι της με τον αγαπημένο της. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής έχει ακόμα 4 παιδιά.

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Περιμένει το δεύτερο παιδί της;

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ κάθισε στην πρώτη σειρά της επίδειξης του οίκου Balenciaga για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, δίπλα στη Λόρεν Σάντσες, σύζυγο του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

Στον προσωπικό της λογαριασμό, δημοσίευσε φωτογραφίες αλλά και βίντεο με θέα τον Πύργο του Άιφελ, όπου φοράει ένα ολόλευκο σετ. Η κοιλίτσα της λοιπόν, φαίνεται καθαρά με πολλούς διαδικτυακούς της φίλους να το σχολιάζουν.

Η ανάρτηση που πυροδότησε τις φήμες

Στην ανάρτηση, η Γεωργίνα ακουμπά με έναν ιδιαίτερο τρόπο την κοιλιά της, με ορισμένους να πιστεύουν ότι ίσως αυτή η πόζα αποκαλύπτει πως βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Ένας διαδικτυακός της ακόλουθος έγραψε: «Είναι έγκυος». Ένας άλλος σχολίασε: «Φαίνεται ότι είναι έγκυος». Και ένας τρίτος παρατήρησε απλώς: «Είναι ξανά έγκυος».

Η Τζορτζίνα, μέχρι στιγμής, δεν έχει προβεί σε κάποια διάψευση.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

«Δεν πίστευα ότι θα γινόταν η γυναίκα της ζωής μου», έχει δηλώσει ο Ρονάλντο.

Το διάσημο ζευγάρι είναι μαζί από το 2016 και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Alana που είναι τεσσάρων ετών, ενώ το 2022 έφεραν στον κόσμο ένα από τα δίδυμα παιδιά τους, καθώς δυστυχώς το άλλο πέθανε στη γέννα.