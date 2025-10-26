Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο δημιουργός του Pan’s Labyrinth και του The Shape of Water, αποκάλυψε ότι το επόμενο μεγάλο του όνειρο είναι να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το κλασικό μυθιστόρημα τρόμου «Το Φάντασμα της Όπερας» του Γκαστόν Λερού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Inverse, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης δήλωσε: «Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά». Ο Ντελ Τόρο πρόσθεσε πως έχει ήδη κάποιες ιδέες, ωστόσο προς το παρόν επικεντρώνεται στα επόμενα επιβεβαιωμένα του πρότζεκτ: ένα αστυνομικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ και τη διασκευή του σκοτεινού φανταστικού μυθιστορήματος του Καζούο Ισιγκούρο, The Buried Giant.

Το ενδιαφέρον του για τον γοτθικό τρόμο δεν είναι καινούργιο. Μετά το Crimson Peak και τον Φρανκενστάιν — που μόλις έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους με τους Όσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελορντί, και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου — ο Ντελ Τόρο φαίνεται έτοιμος να στραφεί ξανά στα μεγάλα μυθιστορήματα του είδους.

Το Φάντασμα της Όπερας

Το έργο του Γκαστόν Λερού (1909) εκτυλίσσεται στο Παρίσι του 19ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία της Κριστίν, μιας νεαρής σοπράνο της Όπερας Γκαρνιέ, την οποία καθοδηγεί και στοιχειώνει ένας μυστηριώδης άνδρας που ζει κρυμμένος κάτω από τη σκηνή. Η σχέση τους, γεμάτη εμμονή και πάθος, έχει εμπνεύσει δεκάδες κινηματογραφικές και θεατρικές διασκευές, με πιο διάσημη εκείνη του Μπρόντγουεϊ και τη μεταφορά του 2004 με τον Τζέραρντ Μπάτλερ και την Έμι Ρόσαμ.

Αν και η απόκτηση των δικαιωμάτων για τη μουσική εκδοχή θα ήταν πολύπλοκη, ο Ντελ Τόρο φαίνεται πως σχεδιάζει μια πρωτότυπη κινηματογραφική ανάγνωση του βιβλίου, το οποίο ανήκει πλέον στο δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι τα σχέδιά του για το At the Mountains of Madness, βασισμένο στο έργο του Λάβκραφτ, έχουν οριστικά «παγώσει». Αυτό, όπως όλα δείχνουν, ανοίγει τον δρόμο για να ζωντανέψει το σκοτεινό, ρομαντικό σύμπαν του Φαντάσματος της Όπερας μέσα από το μοναδικό οπτικό ύφος του Ντελ Τόρο — ένα εγχείρημα που οι θαυμαστές του περιμένουν ήδη με ανυπομονησία.