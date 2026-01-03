Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα τιμήσει τον σκηνοθέτη της ταινίας «Φρανκενστάιν» Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο καθώς και τους πρωταγωνιστές Τζέικομπ Ελόρντι, Όσκαρ Άιζακ και Μία Γκοθ, οι οποίοι θα λάβουν το βραβείο Visionary Award 2026.

Το βραβείο Visionary Award, που τιμά κινηματογραφικά έργα που ξεπερνούν τα όρια και παίζουν κρυφτό με τις νόρμες, απονέμεται για πρώτη φορά από κοινού σε σκηνοθέτη και ηθοποιούς, σε αναγνώριση της εξαιρετικής συνεργασίας τους.

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον σκηνοθέτη, ο οποίος έχει μια βαθιά σχέση με την ιστορία από τότε που διάβασε το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

«Γενική πρόβα»

Σε μια αποκαλυπτική συνομιλία με τον σκηνοθέτη Τζέισον Ράιτμαν, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είπε: «Όλη μου τη ζωή, στόχευα σε αυτή την ταινία. Πέντε ολόκληρες δεκαετίες τέχνης, της σκέψης, της θεματικής αναζήτησης [για να δημιουργήσω το Φρανκενστάιν]. Είναι μια συγχώνευση του βιβλίου, της ζωής μου και όσων γνωρίζω για το Ρομαντικό κίνημα».

Τα σημάδια της σύνδεσής του με το «Φρανκενστάιν» είναι εμφανή σε ολόκληρο το βιογραφικό του, με στοιχεία της ιστορίας να είναι παρόντα στις ταινίες του «Κρόνος» (1992) και «Πινόκιο» (2022)

. Σύμφωνα με τα δικά του λόγια, η γοτθική ρομαντική ταινία του 2016 «Πορφυρός Λόφος» ήταν μια «γενική πρόβα» για το «Φρανκενστάιν».

Με την ιστορία του, ο Ντελ Τόρο αποδομεί τον μύθο του «Φρανκενστάιν» και, αντί να απεικονίζει το πλάσμα ως ένα τέρας, δημιουργεί ένα αγνό ον, το οποίο υποδύεται ο Ελόρντι.

Ο Άιζακ αναλαμβάνει τον ρόλο του Βίκτορ Φρανκενστάιν, του επιστήμονα που γίνεται εμμονικός με την νίκη του θανάτου. Στην ταινία, ο Βίκτορ κατασκευάζει ένα μεγάλο εργαστήριο και δημιουργεί το πλάσμα του χρησιμοποιώντας μέρη από νεκρούς στρατιώτες.

Το χρώμα

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος Jazz Tangcay του Variety, σε όλη τη διάρκεια του «Φρανκενστάιν», ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο χρησιμοποιεί διάφορα μοτίβα. Η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στην ταινία, θέτοντας ένα ερώτημα: μπορεί ο άνθρωπος να παίξει το ρόλο του Θεού;

Το χρώμα πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία, με το κόκκινο, το λευκό και το μπλε να είναι οι κυρίαρχες επιλογές.

«Ακολουθούμε τα πειράματα του Βίκτορ στο εργαστήριο, τα οποία έχουν τη γλώσσα του κόκκινου και αντικατοπτρίζουν τη βιαιότητα του Βίκτορ ως καλλιτέχνη, του οποίου οι μουσικές νότες τυχαίνει να είναι ανατομικές», δήλωσε ο ντελ Τόρο στο Variety.

«Ο Βίκτορ και η Ελίζαμπεθ [Γκοθ] είναι οι μόνοι που θα φορούν κόκκινο, επειδή η Ελίζαμπεθ είναι η μητρική φιγούρα, κατά μία έννοια, και ο Βίκτορ αναζητά την αιώνια ζωή επειδή η μητέρα του πέθανε», προσθέτει.

«Όλα αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν με το χρώμα και την καλλιτεχνική διεύθυνση».

*Με πληροφορίες από: Variety