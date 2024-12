Viral έχει γίνει το βίντεο με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να κάνει μπάνιο την ώρα που η σύζυγός του Σέριλ Χάινς προωθούσε καλλυντικά στο Instagram.

«Δεν μπορείς να μπεις στο ντους. Κάνω ένα βίντεο», ακούγεται να λέει η Χάινς ενώ γελάει.

«Όχι, όχι, όχι, κάνω ένα… πρέπει να μου δώσεις λίγο χρόνο. Κάνω ένα βίντεο για την… Αγάπη μου… 60% έκπτωση», συνεχίζει η ίδια.

Ο κορμός και το κεφάλι της Χάινς καλύπτουν στο βίντεο τον γυμνό Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος φαίνεται να λούζει τα μαλλιά του και να τρίβει το σώμα του.

Δείτε το βίντεο:

Look at how much fun @CherylHines is having with her husband @RobertKennedyJr.

This is a strong & happy marriage, what the media put these two through is unforgivable, but they came out stronger & more in love. pic.twitter.com/cWVrA9a6hG

