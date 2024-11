Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ (RFK Jr.), αντιεμβολιαστή που έχει ενστερνιστεί διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, για το αξίωμα του υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS).

O RFK Jr. διεκδικούσε την προεδρία των ΗΠΑ ως ανεξάρτητος υποψήφιος, προτού τελικά αποσυρθεί από την κούρσα τον Αύγουστο και υποστηρίξει τον Τραμπ με αντάλλαγμα να αναλάβει ρόλο στο κυβερνητικό σχήμα σε περίπτωση νίκης του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

«Η ασφάλεια και η υγεία όλων των Αμερικανών είναι πρωταρχικής σημασίας για οποιαδήποτε κυβέρνηση και το HHS θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσει ότι όλοι θα προστατεύονται από επιβλαβείς χημικές ουσίες, ρύπους, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και πρόσθετα τροφίμων, τα οποία έχουν συμβάλει στην τεράστια υγειονομική κρίση σε αυτήν τη χώρα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, καταγγέλλοντας απόπειρες εξαπάτησης και παραπληροφόρησης για θέματα δημόσιας υγείας.

Γιος του πρώην εισαγγελέα Μπόμπι Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1968, και ανιψιός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963, ο RFK Jr. δέχθηκε επικρίσεις για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας ιδίως σχετικά με τα εμβόλια κατά της Covid-19 – αυτά δηλαδή που αναπτύχθηκαν σε χρόνο ρεκόρ επί της προηγούμενης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι δεσμεύτηκε να «απελευθερώσει τους οργανισμούς από το πνιγηρό σύννεφο της εταιρικής αιχμαλωσίας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την αποστολή τους να κάνουν τους Αμερικανούς και πάλι τους πιο υγιείς ανθρώπους στη Γη».

Η σχετική ανάρτησή του στο Χ:

Thank you @realDonaldTrump for your leadership and courage. I’m committed to advancing your vision to Make America Healthy Again.

We have a generational opportunity to bring together the greatest minds in science, medicine, industry, and government to put an end to the chronic…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) November 14, 2024