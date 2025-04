Ο Καρέτσας, η Μπάγερν και η απόφασή του για τη νέα σεζόν (pic)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί έναν από τους κορυφαίους teenager στην Ευρώπη, πραγματοποιεί σπουδαία χρονιά με τη φανέλα της Γκενκ, ενώ έκανε και το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα στα ματς με τη Σκωτία για το Nations League και έβγαλε… μάτια.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός απασχολεί ήδη αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, το όνομα του συνδέεται με την Μπάγερν, αλλά και τη Γιουβέντους και ομάδες της Premier League, ενώ η «Bild» τονίζει ότι οι Βαυαροί έχουν ήδη ρωτήσει την Γκενκ, αλλά και τον παίκτη για να τον εντάξουν μετά το καλοκαίρι στο ρόστερ τους.

Ο Καρέτσας αρέσει στη γερμανική ομάδα, ο Βινσέντ Κομπανί παρακολουθεί την περίπτωση του και την εξέλιξη του τη φετινή χρονιά, αλλά προς το παρόν φαίνεται πως ο ίδιος ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει αποφασίσει που θα παίξει την επόμενη σεζόν.

«Στον Κομπανί αρέσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η Μπάγερν τον έχει στη λίστα της, όμως δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την βελγική πλευρά. Η Τσέλσι ωστόσο, όπως ακούω, βρίσκεται ήδη σε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή», ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ της «BILD», Κρίστιαν Φαλκ, ο Καρέτσας φαίνεται πως δεν είναι θετικός στο να μεταβεί στη Μπάγερν και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα τη νέα χρονιά. Και αυτό διότι, επιθυμία του είναι να παραμείνει γι’ ακόμη μία σεζόν στη Γκενκ ώστε να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και έπειτα να σκεφτεί το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

🚨Konstantinos Karetsas has turned down Bayern Munich. He doesn’t want to leave KRC Genk just yet and wants to continue his development there.

[@cfbayern , @altobelli13] pic.twitter.com/wDrVwhTER8

— Bayern Extreme (@BayernExtreme) April 24, 2025