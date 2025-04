Παίκτης του μήνα στο βελγικό πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η ιστοσελίδα HLH φιλοξένησε δηλώσεις του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Ο 17χρονος άσος της Γκενκ, μίλησε για το μέλλον του, το ενδιαφέρον από μεγάλα ευρωπαϊκά club, ενώ σχολίασε και το αν αισθάνεται πίεση με… αφοπλιστική ατάκα.

Μάλιστα, σελίδα που ασχολείται με την επικαιρότητα της Μπάγερν ανέφερε πως τα λόγια του νεαρού άσου αφορούσαν το ενδιαφέρον των Βαυαρών, για την απόκτησή του.

Konstantinos Karetsas on Bayern’s interest and whether he’s thinking about it: «Not really, because I’m not planning on leaving here yet. It’s nice to hear your name linked to those big clubs, but there’s no point in getting excited about it. You always have to stay calm. We will… pic.twitter.com/PNG02EWiGo

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 19, 2025