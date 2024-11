Ο διορισμός του Ρεπουμπλικανού νομοθέτη Ματ Γκατζ για τη θέση του γενικού εισαγγελέα από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αναταραχή και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Πρόκειται για τον ρόλο του κορυφαίου εισαγγελέα της χώρας και επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως γενικός εισαγγελέας, θα επιβλέπει επίσης υπηρεσίες όπως το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πληροφοριών (FBI).

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social την Τετάρτη.

Επικαλέστηκε το ιστορικό του Γκατζ ως δικηγόρου και μέλους της δικαστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος έχει επιτεθεί φραστικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την άσκηση δύο ομοσπονδιακών υποθέσεων εναντίον του, δήλωσε ότι ο Γκατζ θα ξεριζώσει τη «συστημική διαφθορά» στο υπουργείο και θα το επαναφέρει «στην πραγματική του αποστολή, την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προάσπιση της δημοκρατίας και του συντάγματός μας».

Ο Γκατζ , ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τη δική του σειρά ερευνών για ενδεχόμενη ανάρμοστη και παράνομη συμπεριφορά, έχει προκαλέσει κύματα κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει δημιουργήσει κάποια εχθρότητα μεταξύ των συναδέλφων του στο Κογκρέσο, ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα.

Ως εκ τούτου, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έδειξαν δυσαρέσκεια για τον διορισμό του, με ορισμένους Ρεπουμπλικανούς να λένε ότι δεν πρόκειται για μια «σοβαρή» κίνηση.

Ο Γκατζ θα πρέπει να περάσει από ακρόαση επιβεβαίωσης από τη Γερουσία στο επερχόμενο Κογκρέσο, προτού επιβεβαιωθεί ως γενικός εισαγγελέας, ημερομηνία για την οποία δεν έχει οριστεί ακόμη.

Ποιος είναι ο Ματ Γκατζ;

Ο 42χρονος Γκατζ ήταν μέχρι αυτή την εβδομάδα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που εκπροσωπούσε τη Φλόριντα.

Βρίσκεται στη θέση αυτή από το 2017, αλλά παραιτήθηκε την Τετάρτη μετά την υποψηφιότητά του για γενικός εισαγγελέας.

Ο εν λόγω πολιτικός απέκτησε πτυχίο από τη Νομική Σχολή Γουίλιαμ και Μαίρη της Βιρτζίνια το 2007 και ασχολήθηκε για λίγο με την ιδιωτική πρακτική πριν εισέλθει στην πολιτική. Ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του, Ντον Γκατζ, ο οποίος ήταν μέλος της πολιτειακής γερουσίας της Φλόριντα από το 2006 έως το 2016 και θα επιστρέψει ως γερουσιαστής του χρόνου, μετά τις γενικές εκλογές του 2024.

.@TuckerCarlson is CORRECT about Replacement Theory as he explains what is happening to America. The ADL is a racist organization. https://t.co/32Vu60HrJK — Matt Gaetz (@mattgaetz) September 25, 2021

Ο Ματ Γκατζ θεωρείται ευρέως ως ακροδεξιός σε ιδεολογία. Το 2021, δημοσίευσε στο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης, X, μια τοποθέτηση υπέρ της ακροδεξιάς θεωρίας της Μεγάλης Αντικατάστασης.

Η θεωρία συνωμοσίας διακινείται από λευκούς Αμερικανούς εθνικιστές και ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι Δημοκρατικοί αντικαθιστούν σκόπιμα τους λευκούς με μη λευκούς μέσω μαζικής μετανάστευσης.

Το 2018 προσκάλεσε τον δεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος Τσαρλς «Τσακ» Τζόνσον στην ομιλία του Τραμπ για την κατάσταση της Ένωσης ως προσκεκλημένο της Φλόριντα.

How many of the women rallying against overturning Roe are over-educated, under-loved millennials who sadly return from protests to a lonely microwave dinner with their cats, and no bumble matches? — Matt Gaetz (@mattgaetz) May 4, 2022

Το 2022, ο Γκατζ, πολέμιος των αμβλώσεων, προκάλεσε αντιδράσεις επειδή αποκάλεσε “άσχημες” και υπέρβαρες τις γυναίκες που συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των αμβλώσεων. «Γιατί οι γυναίκες που έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να μείνουν έγκυες είναι αυτές που ανησυχούν περισσότερο για τις αμβλώσεις;». δήλωσε. «Κανείς δεν θέλει να σας αφήσει έγκυο αν μοιάζετε με αντίχειρα».

It will be an honor to serve as President Trump’s Attorney General! pic.twitter.com/dg0iQ0bA6Y — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 13, 2024

Αντιδρώντας στην υποψηφιότητά του την Τετάρτη, ο Γκατζ δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι «θα ήταν τιμή μου να υπηρετήσω» ως γενικός εισαγγελέας.

Σε ποιες ποινικές έρευνες έχει υποβληθεί ο Γκατζ;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ομοσπονδιακή έρευνα για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και sex trafficking σε βάρος του Γκατζ, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2021, εξετάζοντας αν ο Γκατζ και ένας συνεργάτης του, ο Τζόελ Γκρίνμπεργκ, πλήρωσαν ή έδωσαν δώρα σε ανήλικα κορίτσια και συνοδούς με αντάλλαγμα σεξ με τους ίδιους και άλλους άνδρες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Μπαχάμες.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι εισαγγελείς του τμήματος εξέταζαν επίσης αν ο Γκατζ και άλλοι συνεργάτες του προσπάθησαν να εξασφαλίσουν κυβερνητικές θέσεις εργασίας για ορισμένες από τις γυναίκες.

Sex trafficking investigation into Republican Matt Gaetz dropped https://t.co/FXSNUEkEQ7 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 15, 2023

Ο Γκατζ αρνήθηκε σθεναρά κάθε αδίκημα σε όλες τις κατηγορίες. Σε δήλωσή του στο αμερικανικό καλωδιακό ειδησεογραφικό κανάλι CNN κατά την έναρξη της έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες αποτελούσαν μέρος μιας «συνωμοσίας εκβιασμού» και ότι «κανένα μέρος των ισχυρισμών εναντίον μου δεν είναι αληθινό».

«Τις τελευταίες εβδομάδες η οικογένειά μου και εγώ υπήρξαμε θύματα ενός οργανωμένου εγκληματικού εκβιασμού, στον οποίο εμπλέκεται ένας πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που ζητά 25 εκατομμύρια δολάρια, ενώ απειλεί να σπιλώσει το όνομά μου», υποστήριξε ο Γκατζ.

Ο Γκρίνμπεργκ, συνάδελφος Ρεπουμπλικανός πολιτικός από τη Φλόριντα, δήλωσε αργότερα ένοχος για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και καταδικάστηκε το 2022 σε 11 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, ο Γκατζ ανέφερε σε δήλωσή του τον Φεβρουάριο του 2023 ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε τερματίσει την έρευνα εναντίον του και ότι δεν υπέβαλε μήνυση εναντίον του.

Για τι άλλο ερευνάται

Ξεχωριστά, ο Γκατζ ερευνάται από το 2021 από τη διακομματική Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων για ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται στην εμπορία ενός 17χρονου κοριτσιού. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για την ίδια υπόθεση με αυτή που διερευνούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

“Matt Gaetz attended a drug-fueled sex party in 2017 with the 17-year-old girl at the center of the alleged sex trafficking scandal, according to legal documents filed to a Florida federal court…which cite sealed affidavits from 3 eyewitness testimonies.”https://t.co/StID18ETVp — Brandon Wolf (@bjoewolf) September 20, 2024

Η επιτροπή δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι ο Γκατζ ερευνάται επίσης για ισχυρισμούς περί παράνομης χρήσης ναρκωτικών, αποδοχής «ακατάλληλων» δώρων ως νομοθέτης και παρεμπόδισης κυβερνητικής έρευνας.

Η επιτροπή ετοιμαζόταν να ψηφίσει για την έκδοση μιας «εξαιρετικά επικριτικής έκθεσης» για τον Γκατζ την Παρασκευή, σύμφωνα με τους New York Times νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίοι επικαλέστηκαν έναν ανώνυμο Ρεπουμπλικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο, με την παραίτησή του, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έχει πλέον δικαιοδοσία να συνεχίσει την έρευνά της.

Ποιες είναι οι συνέπειες του νέου του ρόλου;

Σε μια ανατροπή, ο Γκατζ θα τεθεί επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ίδιου θεσμού που έχει κυνηγήσει τόσο τον ίδιο όσο και τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, στη δήλωση διορισμού του, δήλωσε ότι ο Γκατζ θα «μεταρρυθμίσει» το υπουργείο Δικαιοσύνης και θα τερματίσει την «οπλοποίηση του συστήματος Δικαιοσύνης».

Λίγες ώρες πριν από αυτή την ανακοίνωση, ο Γκατζ έγραψε στο Χ ότι υποστηρίζει τα «ασφαλή νότια σύνορα», αναφερόμενος σε αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού που χρησιμοποιούν πολλοί μετανάστες για να εισέλθουν στη χώρα.

Trump’s ‘drill, baby, drill’ pledge may be a win-win for drivers and oil producers alike https://t.co/pkfs5H6dFL — MarketWatch (@MarketWatch) November 14, 2024

Ο Γκατζ δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει τις αμερικανικές γεωτρήσεις και την πώληση περισσότερου πετρελαίου.

Αυτό είναι μια πιθανή ένδειξη για πιθανή νομοθετική υποστήριξη που θα ευνοήσει τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες κατηγορούνται ότι φέρουν την ευθύνη για τα ρυπογόνα ορυκτά που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την κλιματική αλλαγή, λένε οι ειδικοί.