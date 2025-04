Ο Σέζνι για τον εθισμό του στο τσιγάρο: «Σας παρακαλώ μην κάνετε το ίδιο με εμένα» (pic)

Ο Βοίτζεχ Σέσνι έδωσε συνέντευξη στο Καταλανικό μέσο «Sport» για την επιστροφή του στην ενεργό δράση, την θητεία του στην Μπαρτσελόνα και το γνωστό πρόβλημα που είχε με το κάπνισμα.

«Θα δούμε αν είναι μια από τις καλύτερες ιστορίες ποδοσφαίρου που παρουσιάστηκαν ποτέ. Είναι ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να γίνει μια από τις καλύτερες. Θα δούμε όταν θα μιλήσουμε στα τέλη Μαΐου», είπε ο Σέζνι, ο οποίος υποτίθεται ότι θα αποσυρόταν από το ποδόσφαιρο μετά το Euro 2024 και μετακόμισε στη Μαρμπέγια για να παίξει γκολφ και να ζήσει τη νέα του ζωή, πριν τον εντάξει στο δυναμικό της η Μπαρτσελόνα.

Οσο για τον μεγάλο του εθισμό στο τσιγάρο, ο 35χρονος κίπερ είπε: «Υπάρχουν πράγματα στην καριέρα μου που καλύτερα να μην τα μιμηθούν. Κατά κάποιο τρόπο, αποτυγχάνω να γίνω καλό παράδειγμα, αλλά προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και προσπαθώ να δώσω το σωστό παράδειγμα στους συμπαίκτες μου και στα παιδιά που παρακολουθούν.

Αλλά για το θέμα του καπνίσματος, μην με ακολουθείς και μην το κάνεις. Δεν μπορώ να χάσω αυτή τη συνήθεια. Αυτό, λοιπόν, σε όποιον παρακολουθεί: Μην κάνετε αυτό που έκανα».

Szczesny: «Please don’t do the same as me, don’t smoke. I lost the battle when I was young, it created a very negative habit for me and I know it. I just can’t kick it, you know?» pic.twitter.com/vxxNjJQt5w

