Στην Μπαρτσελόνα και επίσημα ο Σέζνι (pics)

Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και με τη… βούλα είναι ο Βόιτσεχ Σέζνι που υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο με τους Καταλανούς και θα καλύψει το κενό του Τερ Στέγκεν που χάνει όλη τη σεζόν.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας είχε ανακοινώσει πως αποσύρεται από τη δράση το καλοκαίρι, έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Γιουβέντους, ωστόσο όταν προέκυψε το πρόβλημα στους «μπλαουγκράνα» ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά τους και επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους.

Βέβαια δεν θα έχει δικαίωμα στην Ευρώπη μέχρι το φινάλε της League Phase του Champions League, αλλά στη συνέχεια θα μπορεί να δηλωθεί. Μέχρι τότε θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα.

🧤 FC Barcelona and Wojciech Szczęsny have reached an agreement for the goalkeeper to join the Club!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2024