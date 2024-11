Τα social media «δικάζουν» τον Τζορτζ Κλούνεϊ μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ

Ήταν τον περασμένο Ιούλιο, όταν η προεκλογική περίοδος βρισκόταν ακόμα στη μέση, ωστόσο πολλοί θεωρούσαν ότι το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Ο Τζο Μπάιντεν έμοιαζε κουρασμένος και εκτός τόπου και χρόνου, με πολλούς να προβλέπουν εύκολη επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους, ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ και ένθερμος υποστηρικτής των Δημοκρατικών, αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό. Έτσι δημοσίευσε στους New York Times μια επιστολή, στην οποία καλούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα και να δώσει το χρίσμα σε έναν άλλον υποψήφιο.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι ήρωας – έσωσε τη δημοκρατία το 2020. Τον χρειαζόμαστε για να το ξανακάνει το 2024» κατέληγε η δημόσια επιστολή του Τζορτζ Κλούνεϊ.

Λίγες ημέρες μετά, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωνε την αποχώρησή του ως υποψήφιος για τις εκλογές του 2024 και η σκυτάλη πέρασε στην Κάμαλα Χάρις – με τα γνωστά αποτελέσματα, που είδαμε όλοι τα ξημερώματα της Τρίτης. Νίκη και δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλήθεια είναι πώς μετά από ένα χαμένο ματς, σε οποιοδήποτε γήπεδο και άθλημα γίνεται αυτό, στο τέλος όλοι ψάχνουν να βρουν τις αιτίες της ήττας. Και συχνά πυκνά τον αποδιοπομπαίο τράγο. Για μια μερίδα Αμερικανών, αυτός είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο 63χρονος ηθοποιός «δικάστηκε» τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιστολή του, καθώς θεωρείται υπεύθυνος για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

