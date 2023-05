Σχεδόν εξήντα χρόνια από τη δολοφονία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι στο Ντάλας στις 22 Νοεμβρίου 1963, οι θεωρίες για μία ευρύτερη συνωμοσία πίσω από την εκτέλεσή του με εμπλοκή ακόμα και της CIA, εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Τελευταίος που επανέλαβε τη θεωρία συνωμοσίας ότι η CIA είναι πίσω από τη δολοφονία, ο ανιψιός του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ, και υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις επικείμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Σε συνέντευξή του τον ραδιοφωνικό σταθμό WABC, υποστήριξε ότι υπάρχουν «συντριπτικά στοιχεία ότι η CIA είχε εμπλοκή στη δολοφονία αλλά και στη συγκάλυψη» και ισχυρίστηκε ότι «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, η υπηρεσία ήταν υπεύθυνη».

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι γνωστός για απόψεις που έχουν να κάνουν με συνωμοσιολογικό περιεχόμενο καθώς ανήκει στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και είχε αναφερθεί σε ψευδείς ισχυρισμούς για τους κινδύνους από τα εμβόλια του κοροναϊού.

Μάλιστα αναφέρθηκε στο βιβιλίο του Τζέιμς Ντάγκλας «JFK and the Unspeakable», ως το καλύτερο ντοκουμέντο, που αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του περί εμπλοκής της CIA.

Πάντως η υπηρεσία αναφέρθηκε με άρθρο της στους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς».

Η επίσημη έρευνα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη δολοφονία, η Έκθεση της Επιτροπής Γουόρεν του 1964, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβλαντ έδρασε μόνος του και ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να τον συνδέουν με μία ευρύτερη συνωμοσία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κένεντι Τζούνιορ έχει υποστηρίξει τον ισχυρισμό ότι πίσω από τη δολοφονία του θείου του είναι η CIA.

Πέρυσι σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, είχε υποστηρίξει τη θεωρία ότι ο Όσβαλντ ήταν ένα «εργαλείο της CIA», κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο «The Megyn Kelly Show».

Επίσης είχε κάνει retweet ένα βίντεο με τον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος εξέφραζε την άποψή του για την υποτιθέμενη εμπλοκή της CIA και είχε γράψει στη λεζάντα: «Το πιο θαρραλέο δελτίο ειδήσεων εδώ και 60 χρόνια. Η δολοφονία του θεία μου από τη CIA ήταν ένα πετυχημένο πραξικόπημα από το οποίο η δημοκρατία μας δεν έχει επανέλθει».

The most courageous newscast in 60 years. The CIA’s murder of my uncle was a successful coup d’état from which our democracy has never recovered. @TuckerCarlson https://t.co/qJ1sUdhe4t

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) December 17, 2022