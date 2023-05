Σε μια τολμηρή δήλωση, για υποψήφιο για το προεδρικό αξίωμα στις ΗΠΑ, προχώρησε ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεώτερος, λέγοντας πως ο Ζελένσκι είχε την ευκαιρία να αποφύγει τη σύγκρουση με τη Ρωσία αρνούμενος απλώς να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ρίχνοντας μάλιστα ευθύνες στους νεοσυντηρητικούς.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ανηψιός του Τζον Κέννεντι έστρεψε τα πειρά του στον Ουκρανό πρόεδρο για τις μοιραίες επιλογές του που έφεραν τη χώρα του σε εμπόλεμη κατάσταση, χαρακτηρίζοντας μάλιστα συνεργάτες του βίαιους φασίστες.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά «το 2019 ο ηθοποιός και κωμικός Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν υποψήφιος για την ειρήνη κερδίζοντας την ουκρανική προεδρία με 70% των ψήφων. Όπως παρατηρεί ο Μπέντζαμιν Άμπελοου στο λαμπρό βιβλίο του, «Πώς η Δύση έφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία», ο Ζελένσκι σχεδόν σίγουρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει τον πόλεμο του 2022 με τη Ρωσία λέγοντας απλώς πέντε λέξεις – «Δεν θα μπω στο ΝΑΤΟ»».

In 2019 actor and comedian Volodymyr Zelensky ran as the peace candidate winning the Ukrainian presidency with 70% of the vote. As Benjamin Abelow observes in his brilliant book, “How the West Brought War to Ukraine,” Zelensky almost certainly could have avoided the 2022 war with…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 3, 2023