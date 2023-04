Ο δικηγόρος για θέματα περιβάλλοντος και ακτιβιστής κατά των εμβολίων Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατέθεσε έγγραφα στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή των ΗΠΑ για να θέσει υποψηφιότητα ως Δημοκρατικός στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η κατάθεση των εγγράφων επιβεβαιώθηκε χθες Τετάρτη από τον ταμία της εκστρατείας του, Τζον Σάλιβαν.

Ο 69χρονος Ρόμπερτ Κένεντι είναι γιος του δολοφονημένου Ρόμπερτ Κένεντι, πρώην γερουσιαστή της Νέας Υόρκης, υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και υποψήφιου για την προεδρία το 1968, καθώς και ανιψιός του επίσης δολοφονημένου πρώην προέδρου Τζον Κένεντι.

«Αν φανεί ότι μπορώ να συγκεντρώσω τα χρήματα και να κινητοποιήσω αρκετό κόσμο για να κερδίσω, θα πάρω μέρος στην κούρσα», είπε.

«Εάν είμαι υποψήφιος, η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να τερματίσω τη διεφθαρμένη συγχώνευση μεταξύ του κράτους και της εταιρικής εξουσίας που κατέστρεψε την οικονομία μας, γκρέμισε τη μεσαία τάξη, μόλυνε τα τοπία και τα νερά μας, δηλητηρίασε τα παιδιά μας και μας έκλεψε τις αξίες και τις ελευθερίες μας. Μαζί μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία της Αμερικής».

Help me decide whether to run for President. Visit https://t.co/EX83yh9O4O to volunteer or contribute. If it looks like I can raise the money and mobilize enough people to win, I’ll jump in the race. If I run, my top priority will be to end the corrupt https://t.co/ujEHehub9T…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) March 10, 2023