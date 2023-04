Το ποσό των 121.972 δολαρίων καλείται να πληρώσει η πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Το 9ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ διέταξε την Ντάνιελς να καταβάλλει στον Τραμπ το ποσό των 121.972 δολαρίων σε νομικές αμοιβές που προκύπτουν από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε εναντίον του το 2018, η οποία ωστόσο αργότερα απορρίφθηκε.

Η Ντάνιελς είχε μηνύσει τον Τραμπ το 2018, αφού ένας άγνωστος άνδρας την απείλησε σε ένα πάρκινγκ για να σιωπήσει για την υποτιθέμενη σχέση της με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Three thousand miles away from his New York legal drama, Donald Trump secured a substantial victory in another court after Stormy Daniels was ordered to pay Trump’s attorneys just over $120,000 in legal fees. https://t.co/by8WypcEUx

— CNN (@CNN) April 5, 2023