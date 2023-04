«Δεν μπορεί να είναι πιο τρομακτικός με τα ρούχα του», δηλώνει για τον Ντόναλντ Τραμπ η Στόρμι Ντάνιελς, η οποία, σε συνέντευξή της στους Times, καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές και σημειώνει ότι φοβάται για την ασφάλειά της.

Η Στέφανι Κλίφορντ, όπως είναι το πραγματικό όνομα της πορνοστάρ, τονίζει ότι η παραπομπή του πρώην Αμερικανού προέδρου είναι μια «δικαίωση», «μνημειώδης» και «επική».

Η Ντάνιελς στην ίδια συνέντευξη είπε επίσης ότι δέχτηκε καταιγισμό προσβολών μέσα σε λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών και ότι για πρώτη φορά φοβάται.

«Ο αριθμός και η ένταση (σ.σ. των προσβολών) είναι ο ίδιος όπως και την πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά είναι ξεκάθαρα βίαιες», δήλωσε η Ντάνιελς.

«Είναι ιδιαίτερα τρομακτικό επειδή ο ίδιος ο Τραμπ υποκινεί τη βία και την ενθαρρύνει», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνει το CNN, η Στόρμι Ντάνιελς επρόκειτο να εμφανιστεί στο βρετανικό TalkTV για μια αποκλειστική συνέντευξη με τον παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν το απόγευμα της Παρασκευής.

Ωστόσο, ο Morgan έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ότι η Ντάνιελς αναγκάστηκε να «αναβάλει ξαφνικά» τη συνέντευξη λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της λόγω «ζητημάτων ασφαλείας».

UPDATE: Unfortunately, Stormy Daniels has had to suddenly postpone our interview tonight due to some security issues that have arisen. Hope she’s OK.

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 31, 2023