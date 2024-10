Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μια μπουλντόζα του ισραηλινού στρατού κατεδάφισε την Κυριακή έναν πύργο παρατήρησης και έναν περιμετρικό φράχτη μιας θέσης του ΟΗΕ στο Μαρουαχίν, που βρίσκεται κοντά στην Τύρο στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, η UNIFIL τόνισε ότι το περιστατικό αυτό συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας τις υποχρεώσεις του Ισραήλ βάσει της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η αποστολή προειδοποίησε περαιτέρω ότι η κατεδάφιση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων και παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Η παραβίαση μιας θέσης του ΟΗΕ και η καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του ΟΗΕ αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέτει επίσης σε κίνδυνο την ασφάλεια των ειρηνευτικών μας δυνάμεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η UNIFIL σημείωσε στις πλατφόρμες Χ και Telegram ότι ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα καλέσει την ειρηνευτική αποστολή να εκκενώσει τις θέσεις της κατά μήκος της Γαλάζιας Γραμμής. Παρά την πίεση αυτή, οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL παραμένουν τοποθετημένοι σε όλες τις καθορισμένες θέσεις τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Today, peacekeepers delivered water to Tebnin Governmental Hospital & @RedCrossLebanon medevac centre, both facing severe shortages since September. With humanitarian partners unable to safely access the area, we gave urgent support while we work together on a long-term solution. pic.twitter.com/PLzMruR64p

