Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την σύζυγο του Μελάνια, έκανε ένα πάρτι στην βίλα τους στο Μαρ α Λάγκο το βράδυ της Πέμπτης, λίγες ώρες αφότου έμαθε ότι πρόκειται να του απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες, επειδή δωροδόκησε την Στόρμι Ντάνιελς για να κρατήσει το στόμα της κλειστό.

Ο 76χρονος – ο οποίος πρόκειται να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες – εμφανίστηκε με κοστούμι και γραβάτα, ενώ η Μελάνια, 52 ετών, στεκόταν δίπλα του με ένα κόκκινο φόρεμα.

Μια φωτογραφία του ζευγαριού αναρτήθηκε στο Twitter το βράδυ της Πέμπτης από την Gina Loudon, μια συντηρητική σχολιάστρια των μέσων ενημέρωσης, η οποία έγραψε στο Twitter: «Όμορφο βράδυ εδώ στο πανέμορφο Mar a Lago!

Το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Πρώτο μας Ζευγάρι τυλιγμένο στην αγάπη των φίλων τους και των πιο πιστών τους!». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «(Συγγνώμη που σας απογοητεύω, εταιρικά μέσα ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα όχι. Άντε πηδήξου! Αυτή είναι μια ευτυχία που δεν θα γνωρίσετε ποτέ, δυστυχώς)».

Beautiful evening here at the gorgeous Mar a Lago!

Our REAL First Couple enveloped in the love of their friends and most loyal!

(Sorry to disappoint, corporate media 😜. Actually not. Screw you! This is a happiness you will never know, sadly). pic.twitter.com/IFsFU41lAd

— Dr. Gina (@RealDrGina) March 31, 2023