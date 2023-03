Οι κατηγορίες κατά του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/ Leah Millis), οι οποίες προκύπτουν έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε υπό την ηγεσία του Δημοκρατικού Εισαγγελέα του Μανχάταν, Αλβιν Μπραγκ, θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν την προεδρική κούρσα του 2024.

Θα δώσει δακτυλικά αποτυπώματα

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία για την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εάν κατηγορηθεί για αδίκημα.

Breaking News: A grand jury in New York has voted to indict Donald Trump over his role in a hush money payment to a porn star, according to four people with knowledge of the matter. https://t.co/2p3Rlr0abC pic.twitter.com/JhSJLKoMny

— The New York Times (@nytimes) March 30, 2023

Οι κατηγορίες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και το κατηγορητήριο πιθανότατα θ’ ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφεραν οι New York Times.

Ωστόσο, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να ταξιδέψει στο Μανχάταν για να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα αλλά και για άλλα διαδικαστικά θέματα.

BREAKING: NBC News Special Report: Manhattan grand jury has voted to indict former President Donald Trump. https://t.co/lBPUycxvTv — NBC News (@NBCNews) March 30, 2023

«Πολιτικό κυνήγι μαγισσών»

Το γραφείο του Μπραγκ και ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Τραμπ δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Τραμπ, 76 ετών, επεδίωξε να επανεκλεγεί το 2020, αλλά ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Ο τέως πρόεδρος έχει υποστηρίξει ψευδώς ότι έχασε από τον Μπάιντεν λόγω εκτεταμένης νοθείας στις προεδρικές εκλογές και χαρακτήρισε την έρευνα που οδήγησε στην απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος του ως «πολιτικό κυνήγι μαγισσών».

Σεξουαλική επαφή

Το γραφείο του Μπραγκ, πέρυσι, κέρδισε την ποινική καταδίκη της εταιρείας ακινήτων του μεγιστάνα που αποφάσισε να κατέλθει και στην πολιτική.

Σώμα ενόρκων που συγκλήθηκε από τον Μπραγκ τον Ιανουάριο άρχισε να εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον ρόλο του Τραμπ στην πληρωμή της Ντάνιελς λίγες μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016 που τελικά κέρδισε.

TRUMP’S REACTION: Read the former president’s full fiery statement in response to the indictment: https://t.co/0FSwlWfTqm pic.twitter.com/ITE1tK8DU6 — Fox News (@FoxNews) March 30, 2023

Η Ντάνιελς, γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτης ταινιών για ενήλικες, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Στέφανι Κλίφορντ, είπε ότι έλαβε τα χρήματα με αντάλλαγμα να σιωπήσει για μια σεξουαλική επαφή που είχε με τον Τραμπ το 2006.

Ο προσωπικός δικηγόρος του τέως προέδρου, Μάικλ Κόεν, είπε ότι ο Τραμπ έδωσε χρήματα με αντάλλαγμα τη σιωπή τους, στην Ντάνιελς αλλά και σε δεύτερη γυναίκα, το πρώην μοντέλο του Playboy, Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, η οποία ανέφερε επίσης ότι είχε σεξουαλική σχέση μαζί του. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε σχέση μαζί τους.

Κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξέτασαν τις κατηγορίες για πληρωμή της Ντάνιελς το 2018, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης στον Κοέν, αλλά δεν απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον του Τραμπ. Κανένας πρώην ή εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ποινικές διώξεις.

In the first criminal case against a former president, Donald Trump has been indicted on charges involving payments made during his 2016 campaign to quash claims of two extramarital affairs. Follow @AP‘s live coverage. https://t.co/afO1ECsY12 pic.twitter.com/EWwIQYcJSf — The Associated Press (@AP) March 30, 2023

Ο Τραμπ βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με δύο ποινικές έρευνες από έναν ειδικό συνήγορο που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ και μία από έναν τοπικό εισαγγελέα στην Τζόρτζια.

Ο Τραμπ, μια διχαστική φυσιογνωμία στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ με υποστήριξη ιδιαίτερα μεταξύ των «λευκών» και «γαλάζιων κολάρων» και των συντηρητικών χριστιανών ψηφοφόρων, διετέλεσε πρόεδρος από το 2017 έως το 2021, κυβερνώντας ως δεξιός λαϊκιστής.

Παραπέμφθηκε δύο φορές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μία το 2019 για την υπόθεση σχετικά με την Ουκρανία και ξανά το 2021 για την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Αθωώθηκε από τη Γερουσία και τις δύο φορές.

Προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Προηγείται των μέχρι στιγμής αντιπάλων του για την υποψηφιότητα του κόμματός του, έχοντας την υποστήριξη του 43% των Ρεπουμπλικανών σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Φεβρουάριο, έναντι 31% για τον πλησιέστερο αντίπαλό του, τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις, ο οποίος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Ο Μπάιντεν αναμένεται να διεκδικήσει επανεκλογή.

Ο Τραμπ στις 18 Μαρτίου έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι περίμενε να συλληφθεί στις 21 Μαρτίου και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν για να «πάρουμε πίσω το έθνος μας», θυμίζοντας τις προτροπές του ενόψει της επίθεσης στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ορισμένοι κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι πριν την απαγγελία των κατηγοριών είχαν καταγγείλει τον Μπραγκ για επιλεκτική δίωξη με πολιτικά κίνητρα. Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Κέβιν ΜακΚάρθι, το χαρακτήρισε «εξωφρενική κατάχρηση εξουσίας από έναν ριζοσπαστικό Γενικό Εισαγγελέα» και ανακοίνωσε έρευνα του Κογκρέσου για το εάν η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει την έρευνα του Μπραγκ και «να υπονομεύσει τη δημοκρατία μας».

Τρεις πρόεδροι επιτροπών των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Μπραγκ να τους παράσχει επικοινωνίες, έγγραφα και καταθέσεις σχετικά με την έρευνα.

«Ψευδή προσδοκία»

Στις 23 Μαρτίου, το γραφείο του Μπραγκ είπε στους τρεις προέδρους ότι ο Τραμπ είχε καλλιεργήσει μια «ψευδή προσδοκία» ότι θα συλληφθεί. Σε επιστολή του, ο γενικός εισαγγελέας σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι ζητούσαν μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με μια εκκρεμή ποινική έρευνα, η οποία είναι εμπιστευτική.

Ο Τραμπ το 2018 αρχικά αμφισβήτησε ότι γνώριζε οτιδήποτε σχετικά με την πληρωμή στην Ντάνιελς. Αργότερα αναγνώρισε ότι αποζημίωσε τον Κοέν για την πληρωμή, την οποία ονόμασε «απλή ιδιωτική συναλλαγή».

Το 2018, ο Κοέν ομολόγησε ένοχος για παραβιάσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας σχετικά με τον ρόλο του στην ενορχήστρωση των πληρωμών στις Ντάνιελς και ΜακΝτούγκαλ και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Κατέθεσε ότι ο Τραμπ του έδωσε εντολή να κάνει τις πληρωμές.

Ο Κοέν κατέθεσε ενώπιον του σώματος ενόρκων του Μανχάταν που ερευνούσε τον Τραμπ στις 13 Μαρτίου. Το σώμα των ενόρκων άκουσε επίσης τον Ντέιβιντ Πέκερ, τον πρώην εκδότη του National Enquirer. Η ταμπλόιντ αγόρασε τα δικαιώματα για την ιστορία της υποτιθέμενης σχέσης της ΜακΝτούγκαλ για 150.000 δολάρια, αλλά δεν τη δημοσίευσε ποτέ, μια μέθοδο που χρησιμοποιούν ορισμένα μέσα ενημέρωσης για να θάψουν επιβλαβείς πληροφορίες σχετικά με τρίτους.

Η Ντάνιελς είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Τραμπ σ’ ένα ξενοδοχείο στη λίμνη Ταχόε το 2006 – τον επόμενο χρόνο αφότου είχε παντρευτεί την τωρινή σύζυγό του Μελάνι.