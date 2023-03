Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Jonathan Ernst) καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον της άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του από τη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης, στην οποία βλέπει «πολιτικό διωγμό», «κυνήγι μαγισσών» και «ανάμιξη στις εκλογές» του 2024, στις οποίες ελπίζει ν’ «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο.

«Αυτός είναι πολιτικός διωγμός και ανάμιξη στις εκλογές στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, προεξοφλώντας πως η υπόθεση αυτή θα αποβεί «σε βάρος του Τζο Μπάιντεν», του διαδόχου του και πιθανού αντιπάλου του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ «αντίκειται προς τις αξίες της Αμερικής», υποστήριξε χθες Πέμπτη ο εσωκομματικός αντίπαλός του Ρον ΝτεΣάντις, επικρίνοντας την εργαλειοποίηση (τη «μετατροπή σε όπλο», κατά την έκφραση που χρησιμοποίησε) «του κράτους δικαίου» στη χώρα.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντας, ο οποίος φλερτάρει ανοιχτά με το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024, τόνισε ακόμη μέσω Twitter πως δεν θα ενέκρινε «αίτημα έκδοσης» του πρώην προέδρου, που κατοικεί στην πολιτεία του, « δεδομένων των αμφισβητούμενων συνθηκών που διακυβεύονται από τον υποστηριζόμενο από τον Σόρος εισαγγελέα του Μανχάταν και την πολιτική του ατζέντα».

The weaponization of the legal system to advance a political agenda turns the rule of law on its head.

It is un-American.

The Soros-backed Manhattan District Attorney has consistently bent the law to downgrade felonies and to excuse criminal misconduct. Yet, now he is…

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 30, 2023