Η αναφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024 δεν ήταν και τόσο υπαινικτική: ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια τελετής απονομής διακρίσεων στην αίθουσα East Room, στον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων στον τραγουδοποιό κι ερμηνευτή της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kevin Lamarque) και στην ηθοποιό Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, αστειεύτηκε για την πρόθεσή του να κερδίσει κι αυτός «δυο φορές».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τίμησε χθες Τρίτη διάφορες προσωπικότητες του θεάματος, της μόδας και του πολιτισμού, απονέμοντας το «εθνικό μετάλλιο των τεχνών» και το «εθνικό μετάλλιο κλασικών μελετών».

Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν ο αφροαμερικανός συγγραφέας Κόλσον Γουάιτχεντ και ο κ. Μπάιντεν, με εμφανώς καλή διάθεση, θύμισε στους παριστάμενους πως ο λογοτέχνης έχει λάβει δυο φορές βραβείο Πούλιτζερ, για τα μυθιστορήματά του Underground Railroad και The Nickel Boys.

The power of the arts and humanities is stamped into America’s DNA – it’s a large part of why we’re a great nation.

Today, we honor 23 extraordinary Americans for their outstanding contributions to our culture and society. pic.twitter.com/oPTwr8tlIF

— President Biden (@POTUS) March 22, 2023