Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Evelyn Hockstein) χαρακτήρισε σήμερα «δικαιολογημένο» το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ξεκάθαρο πως έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου», είπε ο Μπάιντεν για τον ρώσο ομόλογό του. «Θεωρώ πως είναι δικαιολογημένο», είπε, αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ, προτού συμπληρώσει:

«Βέβαια, το ερώτημα είναι… Δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, ούτε από εμάς. Αλλά νομίζω ότι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα».

Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ρωσία αποδέχονται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο χθες Παρασκευή εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Πούτιν με την κατηγορία του παράνομου εκτοπισμού παιδιών από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει νωρίτερα πως οι όποιες αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι «άκυρες» σε σχέση με την Ρωσία.

H εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει αυτού».

Ως εκ τούτου, «οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχουν καμία σημασία για τη χώρα μας, ούτε από νομική άποψη», επισήμανε.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πού πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το χαρτί», έγραψε στα αγγλικά ο Μεντβέντεφ στο Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με εικονίδιο… χαρτιού υγείας.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023