Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προχώρησε σε μια «ιστορική» απόφαση να εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Δικαστήριο, ο Πούτιν «θεωρείται υπεύθυνος για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ο κ. Πούτιν φέρει ατομική ποινική ευθύνη για τα προαναφερθέντα εγκλήματα».

Στην πρώτη έκθεσή της από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι καταστάσεις που εξέτασε σχετικά με τη μεταφορά και τον εκτοπισμό παιδιών, εντός της Ουκρανίας και στη Ρωσική Ομοσπονδία αντίστοιχα, παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και συνιστούν έγκλημα πολέμου».

Σύμφωνα με το Κίεβο, μάλιστα, 16.221 παιδιά μεταφέρθηκαν στην Ρωσία μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν, όμως, να δούμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής; Σχεδόν μηδενικές.

Ο μοναδικός τρόπος για να συλληφθεί ο Ρώσος ηγέτης με πραγματικούς όρους, είναι να ταξιδέψει σε άλλο κράτος – και εκεί, να ενεργοποιηθεί το ένταλμα – ή να αλλάξει κυβέρνηση στην Ρωσία και να παραδοθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους στη δικαιοσύνη.

Και τα δύο σενάρια, επίσης, θεωρούνται απίθανα.

Κατ’ αρχήν, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει καμία νομική ισχύ στην Ρωσία, αφού όπως φρόντισε να εξηγήσει η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, «η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει αυτού».

Ως εκ τούτου, «οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχουν καμία σημασία για τη χώρα μας, ούτε από νομική άποψη», επισήμανε.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως οι όποιες αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι «άκυρες» σε σχέση με την Ρωσία.

Με λιγότερο… κομψό τρόπο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, συνέκρινε το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν με κ…χαρτο!

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πού πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το χαρτί», έγραψε στα αγγλικά ο Μεντβέντεφ στο Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα εικονίδιο… χαρτιού υγείας.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023